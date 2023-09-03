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    Anlık Bildirim

    Pentagon UFO'lar hakkındaki bilgileri ve görüntüleri halka açtı: İşte web adresi

    Pentagon, tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) hakkında gizliliği kaldırılmış bilgilerin ve görüntülerin yayınlandığı bir web sitesi açtı. Söz konusu sitede UFO'larla ilgili raporlar ve görüntüler var.
    Pentagon UFO'lar hakkındaki bilgileri halka açtı: İşte web adresi Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı UFO'lar hakkında bilgi ve videolar içeren bir web sitesi açtı. Artık dileyen herkes, ABD hükümetinin tanımlanamayan hava fenomeni (UAP) olarak adlandırdığı tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) hakkındaki gizliliği kaldırılmış raporları okuyabilecek ve bunla ilgili görüntüleri izleyebilecek.

    2022 yılında Pentagon bünyesinde Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) kuruldu. Askeri tesisler üzerinde veya yakınında tanımlanamayan fenomenleri tespit etmek ve tanımlamak için kurulan AARO, UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak için "www.aaro.mil" web sitesini açtı.

    Pentagon UFO'lar hakkındaki bilgileri halka açtı: İşte web adresi Tam Boyutta Gör

    Son 17 yılda 500'den fazla UFO vakası

    Söz konusu web sitesinde şu anda  ABD ordusu ve pilotları tarafından çekilen sekiz video mevcut.. Görüntülerde gökyüzünde hızla hareket eden garip şekilli nesneler görülüyor. Ayrıca UFO raporları, transkriptler, basın bültenleri ve kamu için yararlı olabilecek diğer kaynaklar (uçak, balon ve uydu izleme siteleri) var.

    Pentagon UFO'lar hakkındaki bilgileri halka açtı: İşte web adresi Tam Boyutta Gör
    Pentagon'un Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Direktörü Sean Kirkpatrick, platformun iki amaca hizmet edeceğini söyledi: Kurumun UFO'larla ilgili keşiflerini kamuoyuna duyurmak ve halka gözlemlerin ayrıntılarını içeren raporlar sunmak. Pentagon'un Ocak ayında yayınladığı bir rapora göre Ağustos 2022 itibarıyla son 17 yılda 500'den fazla UFO vakası kaydedildi.
    Kaynakça https://www.aaro.mil/ https://www.cbsnews.com/news/pentagon-ufo-website-declassified-info-uaps-all-domain-anomaly-resolution-office/
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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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