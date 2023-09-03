Pentagon UFO'lar hakkındaki bilgileri ve görüntüleri halka açtı: İşte web adresi

2022 yılında Pentagon bünyesinde Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) kuruldu. Askeri tesisler üzerinde veya yakınında tanımlanamayan fenomenleri tespit etmek ve tanımlamak için kurulan AARO, UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak için "www.aaro.mil" web sitesini açtı.
Son 17 yılda 500'den fazla UFO vakası
Söz konusu web sitesinde şu anda ABD ordusu ve pilotları tarafından çekilen sekiz video mevcut.. Görüntülerde gökyüzünde hızla hareket eden garip şekilli nesneler görülüyor. Ayrıca UFO raporları, transkriptler, basın bültenleri ve kamu için yararlı olabilecek diğer kaynaklar (uçak, balon ve uydu izleme siteleri) var.Kaynakça https://www.aaro.mil/ https://www.cbsnews.com/news/pentagon-ufo-website-declassified-info-uaps-all-domain-anomaly-resolution-office/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.