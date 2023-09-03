Pentagon UFO'lar hakkındaki bilgileri ve görüntüleri halka açtı: İşte web adresi

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı UFO'lar hakkında bilgi ve videolar içeren bir web sitesi açtı. Artık dileyen herkes, ABD hükümetinin tanımlanamayan hava fenomeni (UAP) olarak adlandırdığı tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) hakkındaki gizliliği kaldırılmış raporları okuyabilecek ve bunla ilgili görüntüleri izleyebilecek.

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2022 yılında Pentagon bünyesinde Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) kuruldu. Askeri tesisler üzerinde veya yakınında tanımlanamayan fenomenleri tespit etmek ve tanımlamak için kurulan AARO, UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak için "www.aaro.mil" web sitesini açtı.

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Son 17 yılda 500'den fazla UFO vakası

Söz konusu web sitesinde şu anda ABD ordusu ve pilotları tarafından çekilen sekiz video mevcut.. Görüntülerde gökyüzünde hızla hareket eden garip şekilli nesneler görülüyor. Ayrıca UFO raporları, transkriptler, basın bültenleri ve kamu için yararlı olabilecek diğer kaynaklar (uçak, balon ve uydu izleme siteleri) var.

Tam Boyutta Gör Pentagon'un Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Direktörü Sean Kirkpatrick, platformun iki amaca hizmet edeceğini söyledi: Kurumun UFO'larla ilgili keşiflerini kamuoyuna duyurmak ve halka gözlemlerin ayrıntılarını içeren raporlar sunmak. Pentagon'un Ocak ayında yayınladığı bir rapora göre Ağustos 2022 itibarıyla son 17 yılda 500'den fazla UFO vakası kaydedildi.

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