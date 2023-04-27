PepsiCO'dan Web3 hakkında açıklama

Tam Boyutta Gör Kripto şirketleri, yasal düzenlemeler hakkındaki şikayetlerini yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı. Düzenleme çalışmalarına ilişkin bir açıklama da küresel içecek şirketi PepsiCO‘dan geldi. PepsiCO İnovasyon Başkanı Kate Brady, Web3’e yönelik yasal düzenlemeler için netliğe ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

PepsiCo İnovasyon Başkanı Kate Brady, Web3 tüketicilerinin katılımına yardımcı olmak için düzenleyici netliğe şiddetle ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kate Brady’e göre, yeni nesil Web3 tüketicilerinin işe alınmasına yardımcı olmak için düzenleyici netliğe ihtiyaç var.

Apple, MacOS işletim sisteminden Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı 1 gün önce eklendi

Konu ile ilgili açıklama yapan Kate Brady şu ifadeleri kullandı:

“Kendimizi mevcut düzenlemelere uyacak şekilde yapılandırmak zorundayız ve ne yazık ki bunlar 1940’ların yazılı menkul kıymet yasalarına dayalı ve modası geçmiş durumda”

Serotonin CEO’su Amanda Cassatt, düzenleyici kurallarda netlik olmasının sektöre büyüme getireceğinin altını çizdi. Cassatt, geçen hafta Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve uzun zamandır beklenen Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatının, bu alandaki merkezi ve merkeziyetsiz projeler arasında bir ayrım yaptığına dikkat çekti.

Bu hafta Coinbase-SEC gerilimde ikinci perde açılmıştı. Coinbase, ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC’e dava açmıştı. Borsa, açtığı dava ile Temmuz 2022’de gönderilen bir dilekçeye SEC’in yanıt vermesini istedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.