PepsiCO'dan Web3 hakkında açıklama

PepsiCo İnovasyon Başkanı Kate Brady, Web3 tüketicilerinin katılımına yardımcı olmak için düzenleyici netliğe şiddetle ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kate Brady’e göre, yeni nesil Web3 tüketicilerinin işe alınmasına yardımcı olmak için düzenleyici netliğe ihtiyaç var.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kate Brady şu ifadeleri kullandı:
“Kendimizi mevcut düzenlemelere uyacak şekilde yapılandırmak zorundayız ve ne yazık ki bunlar 1940’ların yazılı menkul kıymet yasalarına dayalı ve modası geçmiş durumda”
Serotonin CEO’su Amanda Cassatt, düzenleyici kurallarda netlik olmasının sektöre büyüme getireceğinin altını çizdi. Cassatt, geçen hafta Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve uzun zamandır beklenen Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatının, bu alandaki merkezi ve merkeziyetsiz projeler arasında bir ayrım yaptığına dikkat çekti.
Bu hafta Coinbase-SEC gerilimde ikinci perde açılmıştı. Coinbase, ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC’e dava açmıştı. Borsa, açtığı dava ile Temmuz 2022’de gönderilen bir dilekçeye SEC’in yanıt vermesini istedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”