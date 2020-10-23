Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda

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Büyük yatırımlarla kendi bağımsız grafik birimini geliştirmek için kolları sıvayan Intel önemli aşamalar kat etmiş durumda. Geçmiş dönemlerde gündeme gelen üretim sıkıntısı veya verimlilik sıkıntısı gibi dedikoduların pek de gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. Firma ilk bağımsız ekran kartını piyasaya sürdü bile.

Intel Xe HPG nedir?

Firmanın yeni grafik birimleri bundan böyle Intel Xe HPG isimlendirmesi altında toplanacak. Intel Xe LP tasarımları gelenseksel dizüstüleri ve işlemciye entegre grafik birimlerini hedefliyor. Haliyle verimliliğe odaklanıyor.

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Intel Xe HP tasarımları biraz daha güç isteyen oyuncu ve sunucu bilgisayarlarına odaklanıyor. Intel Xe HPC ise en üst seviyede ışın izleme, yüksek kare oranları, değişken odak gibi oyunculara yönelik optimizasyonlarla geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Intel Xe LP tasarımını temel alan Intel Iris Xe MAX ismini Asus ve Acer dizüstü modellerinde görmüştük. Full HD çözünürlüğe kadar çıkabilen Intel Xe LP tasarımı Tiger Lake işlemcisindeki grafik biriminde de kendisine yer buluyor. Sonrasında ise oyuncular var.

Firma önümüzdeki dönemde oyunculara yönelik olarak DG2 kod adındaki grafik birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz alfa sürümünde olan ve test çalışmaları devam eden DG2 için 2021 ortalarına doğru bir zaman dilimi hedefleniyor.

DG2 grafik biriminin Intel Xe HPC sınıfında yer alacağı tahmin ediliyor. Oyuncu sınıfında şansını denemek istediği görülen Intel; biraz daha ana akım olacak Xe HP grafik birimini ise muhtemelen 2021 sonlarına doğru piyasaya sürecek.

Diğer taraftan Xe-HPG DG2 grafik biriminin TSMC tarafından üretileceği belirtiliyor. Intel bugüne kadar bell başlı işlemcilerini TSMC’ye ürettirmişti ancak son dönemde yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle ortaklığın daha da büyüyeceği ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/273692/intel-xe-hpg-dg2-gpu-is-in-the-labs

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