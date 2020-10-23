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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda

    Yeni dizüstü modellerinde ilk bağımsız grafik kartına yer verecek olan Intel yakın dönemde oyunculara yönelik bir ekran kartını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    21 sa.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda
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    Büyük yatırımlarla kendi bağımsız grafik birimini geliştirmek için kolları sıvayan Intel önemli aşamalar kat etmiş durumda. Geçmiş dönemlerde gündeme gelen üretim sıkıntısı veya verimlilik sıkıntısı gibi dedikoduların pek de gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. Firma ilk bağımsız ekran kartını piyasaya sürdü bile.

    Intel Xe HPG nedir?

    Firmanın yeni grafik birimleri bundan böyle Intel Xe HPG isimlendirmesi altında toplanacak. Intel Xe LP tasarımları gelenseksel dizüstüleri ve işlemciye entegre grafik birimlerini hedefliyor. Haliyle verimliliğe odaklanıyor.

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    Intel Xe HP tasarımları biraz daha güç isteyen oyuncu ve sunucu bilgisayarlarına odaklanıyor. Intel Xe HPC ise en üst seviyede ışın izleme, yüksek kare oranları, değişken odak gibi oyunculara yönelik optimizasyonlarla geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Intel Xe LP tasarımını temel alan Intel Iris Xe MAX ismini Asus ve Acer dizüstü modellerinde görmüştük. Full HD çözünürlüğe kadar çıkabilen Intel Xe LP tasarımı Tiger Lake işlemcisindeki grafik biriminde de kendisine yer buluyor. Sonrasında ise oyuncular var.

    Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda

    Firma önümüzdeki dönemde oyunculara yönelik olarak DG2 kod adındaki grafik birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz alfa sürümünde olan ve test çalışmaları devam eden DG2 için 2021 ortalarına doğru bir zaman dilimi hedefleniyor.

    DG2 grafik biriminin Intel Xe HPC sınıfında yer alacağı tahmin ediliyor. Oyuncu sınıfında şansını denemek istediği görülen Intel; biraz daha ana akım olacak Xe HP grafik birimini ise muhtemelen 2021 sonlarına doğru piyasaya sürecek.

    Diğer taraftan Xe-HPG DG2 grafik biriminin TSMC tarafından üretileceği belirtiliyor. Intel bugüne kadar bell başlı işlemcilerini TSMC’ye ürettirmişti ancak son dönemde yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle ortaklığın daha da büyüyeceği ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/273692/intel-xe-hpg-dg2-gpu-is-in-the-labs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    18 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 20 sa. en beğenilen
    HD Graphics gibi olmasın yeter. HD Graphics çöp oğlu çöptü resmen.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 13 sa. (düzenlendi)
    Tamam, anladım.
    Yalnız hatlar karıştı biraz. 3070 ve 3080 ayarında dedikleri XE DG1 ve DG2 kartları imiş. Masaüstünü hedefliyor.
    Bu konuda bahsedilen mobil kartlar ve işlemciye entegre çipler.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 15 sa. (düzenlendi)
    Gpu’nun cpu yükünü yer yer azaltabileceği bir kazanım sağlanabilirse, tasarım tarafında güzel gelişmeler elde edebilir diye düşünüyorum. (Harici bir intel kart ile tabiki)En azından bi kesime hitap etmiş olur. Uygun fiyatlı tasarımcı kartı olur.Piyasada yer bulur. Apple kendi tarafında arm işlemcilere yönelmeseydi ve böyle bir teknoloji ortada olsa şansını denerdi diye düşnüüyorum.

    Tabi bu sadece benim kurgum. Kısaca eğer bazı noktalarda kendini gösterebilirse piyasada tutunur.
    Yoksa şu ana kadarki varlığıyla, sırf ismi nedeniyle bile bir çok kişinin tercih etmeyeceğini düşünüyorum.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 19 sa.
    Sıçtım desene! Şimdi intel firmalara parayı verir İntel işlemcili, intel ekran kartlı bilgisayarları yaptırır ondan sonra iyi laptop ara dur :/
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 20 sa. en beğenilen
    HD Graphics gibi olmasın yeter. HD Graphics çöp oğlu çöptü resmen.
    Yanıtla +5
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    mamad 20 sa.
    2020 sonunda çıkacaktı, hala bekliyoruz. Hem de bahsi geçen giriş seviyesi modeldi. O çıkacak da durumuna bakılacak da geliştirilecek de orta ve üst seviye çıkacak. 2021 de pas geçilecek gibi.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 20 sa.
    Sürücüleri HD Graphics sürücüleri gibi olmazsa iyi
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    V4LKyR 21 sa.
    Rekabet açısından iyidir.
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    Blasterreal 21 sa.
    Sürekli yolda, birtürlü göremedik
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa.
    Yabancı Youtuber elemanın biri "Sağlam yerden duyum aldım 3070 ile 3080 arası bir kart olacağı iddia ediliyor" diyordu.
    Baya bi iddialı bu, ne kadar doğru zaman gösterecek.
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    ZewZack (Enes Ataş) 18 sa. ilkerinanç
    oohh, tiger lake laptoplar 20.000 30.000 tl... vay anam vay
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