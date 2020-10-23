Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda

Büyük yatırımlarla kendi bağımsız grafik birimini geliştirmek için kolları sıvayan Intel önemli aşamalar kat etmiş durumda. Geçmiş dönemlerde gündeme gelen üretim sıkıntısı veya verimlilik sıkıntısı gibi dedikoduların pek de gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. Firma ilk bağımsız ekran kartını piyasaya sürdü bile.
Intel Xe HPG nedir?
Firmanın yeni grafik birimleri bundan böyle Intel Xe HPG isimlendirmesi altında toplanacak. Intel Xe LP tasarımları gelenseksel dizüstüleri ve işlemciye entegre grafik birimlerini hedefliyor. Haliyle verimliliğe odaklanıyor.
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Intel Xe HP tasarımları biraz daha güç isteyen oyuncu ve sunucu bilgisayarlarına odaklanıyor. Intel Xe HPC ise en üst seviyede ışın izleme, yüksek kare oranları, değişken odak gibi oyunculara yönelik optimizasyonlarla geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Intel Xe LP tasarımını temel alan Intel Iris Xe MAX ismini Asus ve Acer dizüstü modellerinde görmüştük. Full HD çözünürlüğe kadar çıkabilen Intel Xe LP tasarımı Tiger Lake işlemcisindeki grafik biriminde de kendisine yer buluyor. Sonrasında ise oyuncular var.
Firma önümüzdeki dönemde oyunculara yönelik olarak DG2 kod adındaki grafik birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz alfa sürümünde olan ve test çalışmaları devam eden DG2 için 2021 ortalarına doğru bir zaman dilimi hedefleniyor.
DG2 grafik biriminin Intel Xe HPC sınıfında yer alacağı tahmin ediliyor. Oyuncu sınıfında şansını denemek istediği görülen Intel; biraz daha ana akım olacak Xe HP grafik birimini ise muhtemelen 2021 sonlarına doğru piyasaya sürecek.
Diğer taraftan Xe-HPG DG2 grafik biriminin TSMC tarafından üretileceği belirtiliyor. Intel bugüne kadar bell başlı işlemcilerini TSMC’ye ürettirmişti ancak son dönemde yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle ortaklığın daha da büyüyeceği ifade ediliyor.
https://www.techpowerup.com/273692/intel-xe-hpg-dg2-gpu-is-in-the-labs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Yalnız hatlar karıştı biraz. 3070 ve 3080 ayarında dedikleri XE DG1 ve DG2 kartları imiş. Masaüstünü hedefliyor.
Bu konuda bahsedilen mobil kartlar ve işlemciye entegre çipler.
Tabi bu sadece benim kurgum. Kısaca eğer bazı noktalarda kendini gösterebilirse piyasada tutunur.
Yoksa şu ana kadarki varlığıyla, sırf ismi nedeniyle bile bir çok kişinin tercih etmeyeceğini düşünüyorum.
Baya bi iddialı bu, ne kadar doğru zaman gösterecek.