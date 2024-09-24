Perseverance keşif aracı Mars'ta eşsiz zebra kayası keşfetti

Eşsiz taşın yaklaşık 20 santimetre çapında olduğu belirtildi
Perseverance ekibi, çizgili kayayı ilk önce uzaktan fark etti ve ardından keşif aracına daha detaylı görüntüler çekmesi talimatını verdi. Perseverance ekibinden Purdue Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Athanasios Klidaras, bu kayanın dokusunun Jezero Krateri'nde veya belki de Mars'ta gözlemlenen diğer kayaların hiçbirine benzemediğini belirtti.
NASA, blog yazısında "Kimyasal bileşimi hakkındaki bilgilerimiz sınırlı, ancak ilk yorumlar, magmatik veya metamorfik süreçlerin çizgilerini oluşturmuş olabileceği yönünde. Zebra kayası, altındaki kayadan açıkça farklı ve gevşek bir taş olduğundan muhtemelen başka bir yerden buraya gelmiş.
Belki de daha yukarıdaki bir kaynaktan aşağı doğru yuvarlanmış." denildi. Magmatik kayaçlar volkanik faaliyetlerle oluşurken başkalaşmış kayaçlar ise ısı, basınç veya sıvıların etkisiyle oluşuyor. Kayanın benzersiz görünümü, granit ve mermer gibi bilindik Dünya kayaçlarıyla karşılaştırılmalarına yol açtı.
Ancak kimyasal bileşimi hakkında kesin sonuçlara varmak, bilginin sınırlı olması nedeniyle henüz mümkün değil. Perseverance keşif aracı şu anda eski bir göl ve nehre ev sahipliği yapan Jezero Krateri'nin kenarına tırmanıyor. Görevin temel amacı, Mars'ın geçmişte mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediğini araştırmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)