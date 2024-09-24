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Tam Boyutta Gör NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta daha önce hiç görülmemiş bir kaya parçası keşfetti. Zebra kayası adı verilen sıra dışı kaya ilk olarak 13 Eylül'de görüntülendi. Keşif aracının ilettiği ham görüntüde, Mars yüzeyinde duran koyu ve açık renkli çizgilere sahip bir taş görülüyor.

Eşsiz taşın yaklaşık 20 santimetre çapında olduğu belirtildi

Perseverance ekibi, çizgili kayayı ilk önce uzaktan fark etti ve ardından keşif aracına daha detaylı görüntüler çekmesi talimatını verdi. Perseverance ekibinden Purdue Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Athanasios Klidaras, bu kayanın dokusunun Jezero Krateri'nde veya belki de Mars'ta gözlemlenen diğer kayaların hiçbirine benzemediğini belirtti.

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NASA, blog yazısında "Kimyasal bileşimi hakkındaki bilgilerimiz sınırlı, ancak ilk yorumlar, magmatik veya metamorfik süreçlerin çizgilerini oluşturmuş olabileceği yönünde. Zebra kayası, altındaki kayadan açıkça farklı ve gevşek bir taş olduğundan muhtemelen başka bir yerden buraya gelmiş.

Belki de daha yukarıdaki bir kaynaktan aşağı doğru yuvarlanmış." denildi. Magmatik kayaçlar volkanik faaliyetlerle oluşurken başkalaşmış kayaçlar ise ısı, basınç veya sıvıların etkisiyle oluşuyor. Kayanın benzersiz görünümü, granit ve mermer gibi bilindik Dünya kayaçlarıyla karşılaştırılmalarına yol açtı.

Ancak kimyasal bileşimi hakkında kesin sonuçlara varmak, bilginin sınırlı olması nedeniyle henüz mümkün değil. Perseverance keşif aracı şu anda eski bir göl ve nehre ev sahipliği yapan Jezero Krateri'nin kenarına tırmanıyor. Görevin temel amacı, Mars'ın geçmişte mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediğini araştırmak.

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Perseverance keşif aracı Mars'ta eşsiz zebra kayası keşfetti