PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE

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KONAMI’nin futbol oyunu PES 2020’nin ücretsiz sürümü PES 2020 Lıte yayınlandı. PC, PS4 ve Xbox One platformlarında Pro Evolution Soccer 2020’yi ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

PES 2020 LITE nedir?

PES 2020 LITE’da gösteri maçı ve My Club modu bulunuyor. My Club modunda takım veya oyuncu kısıtı bulunmazken gösteri maçı modunda az sayıda takıma yer veriliyor.

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My Club modu Fifa’nın Ultimate Team moduna benziyor. Farklı takımlardan oyuncuları takımınıza toplayarak bir ruh yakalamaya ve dil/uyruk/lig gibi kriterlere dikkat ederek bu ruhu arttırmaya çalışıyoruz.

My Club modundaki futbolcular, rastgele düşüyor. Daha iyi oyuncular bulabilmek için kart açmak veya pazardan futbolcu satın almak gerekiyor. İşte burada oyun içi satışlar devreye giriyor. Oyunu tamamen ücretsiz oynamanız mümkün ancak hızlıca iyi bir kadro kurmak için cebinizden para çıkması gerekiyor. KONAMI, PES 2020’yi ücretsiz sunarak oyun içi satışlardan gelir elde etmeyi hedefliyor.

Pes 2020 Lite’da yer alan modlar

Başlama Vuruşu (Çevrimdışı)

Antrenman

myClub (Online ve Çevrimdışı)

eFootball (Online)

Başlama Vuruşu’nda yer alan kulüpler

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern München

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

São Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo