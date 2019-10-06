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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor

    Google'ın her detayıyla sızdırılan akıllı telefonu Pixel 4, Evan Blass'tan gelen tweete göre fiyatlarda ufak artışlara sahip olacak. Bu artışın sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor
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    Google’ın yeni amiral gemisi modelleri hakkında sızdırılamayan belki de tek bilgi parçası fiyatlarına yönelikti. Artık o bilgiye de yüksek ihtimalle sahibiz. Cihazların Kanada’daki fiyatlandırmasına yönelik ünlü paylaşımcı Evan Blass tarafından atılan tweete göre fiyatlar bir miktar yükseliyor.

    • Pixel 4 64GB: 1049,95 Kanada Doları

    • Pixel 4 128GB: 1199,95 Kanada Doları

    • Pixel 4 XL 64GB: 1199,95 Kanada Doları

    • Pixel 4 XL 128GB: 1359,95 Kanada Doları

    Google’ın giriş seviyesi 5,7 inç ekranlı modeli bu rapora göre geçen yılın telefonu Pixel 3’ten 50 dolar daha pahalı. Daha yüksek depolama sunan model ise geçen yıla göre 20 dolar daha pahalı. Aynı miktarda fark, büyük modellerde de geçerli.

    Google’ın yeni akıllı telefonlarında fiyatları yükseltip yükseltmeyeceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor fakat Evan Blass’ın geçmişine baktığımızda bilgilerin yüksek ihtimalle doğru olacağını varsayabiliriz.



    https://9to5google.com/2019/10/05/pixel-4-canada-price/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Kanada fiyatından tam olarak sana ve bize ne?
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    teknokaptan 4 gün
    Alip satmakta bir dert amerikada ikinci el fiyatlari cabuk dusuyor. Google pixel ile yolla devam edilmez :)
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    oguzhan diric 4 gün
    Yeni çıkan nee ucuzluyor ki zaten...
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