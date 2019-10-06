Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor

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Google’ın yeni amiral gemisi modelleri hakkında sızdırılamayan belki de tek bilgi parçası fiyatlarına yönelikti. Artık o bilgiye de yüksek ihtimalle sahibiz. Cihazların Kanada’daki fiyatlandırmasına yönelik ünlü paylaşımcı Evan Blass tarafından atılan tweete göre fiyatlar bir miktar yükseliyor.

Pixel 4 64GB: 1049,95 Kanada Doları

Pixel 4 128GB: 1199,95 Kanada Doları

Pixel 4 XL 64GB: 1199,95 Kanada Doları

Pixel 4 XL 128GB: 1359,95 Kanada Doları

Google’ın giriş seviyesi 5,7 inç ekranlı modeli bu rapora göre geçen yılın telefonu Pixel 3’ten 50 dolar daha pahalı. Daha yüksek depolama sunan model ise geçen yıla göre 20 dolar daha pahalı. Aynı miktarda fark, büyük modellerde de geçerli.

Google’ın yeni akıllı telefonlarında fiyatları yükseltip yükseltmeyeceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor fakat Evan Blass’ın geçmişine baktığımızda bilgilerin yüksek ihtimalle doğru olacağını varsayabiliriz.

https://9to5google.com/2019/10/05/pixel-4-canada-price/