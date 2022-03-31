Google Pixel 6 serisine yüz tanıma kilidi özelliği eklenecek

Yazılım devi Google, çıkışından günümüze uzun bir zaman geçen Pixel 6 serisine yüz tanıma kilidi özelliği getirmeyi planlıyor. Bildirenlere göre özelliği telefonların çıkışı ile birlikte sunmak isteyen ancak yetiştirmekte zorlanan şirket, yeni bir güncelleme paylaşabilir.
Yeni özellik Android 12 güncellemesinde ortaya çıktı
Android 12 QPR3 Beta 1.1 güncellemesini inceleyen XDA’nın tanınan geliştiricisi Freak07, amiral gemisi cihazlara bir yazılım güncellemesi ile yüz tanıma kilidi eklenebileceğine dair kanıtlar bulduğunu söyledi ancak şirket tarafından herhangi bir resmi açıklama veya tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bununla birlikte yüz tanıma özelliğini gelecekte Pixel telefonlarına getirmek için çalışmalarını sürdüren Google, özelliği ilk olarak Pixel 6 cihazlarda test ediyor olabilir. Ayrıca birçok kaynak Pixel 6’da kullanılan yüz tanıma kilidinin yüz tanıma aşamasında çok fazla güç tüketmesi sebebiyle şirket tarafından çıkarıldığını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa