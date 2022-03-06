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Arama devi Google'ın Mayıs ayında duyurulması beklenen Pixel 6a'nın çıkışını ertelemek zorunda kaldığı bildiriliyor. Mobil sektörle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Jon Prosser'a göre merakla beklenen Pixel Watch'ın gelişi de gecikebilir.

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Prosser devam eden çip kıtlığı nedeniyle Google Pixel 6a'nın Temmuz sonuna ertelendiğini söylüyor. Akıllı telefonda Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kullanılan birinci nesil Tensor işlemciye yer verilmesi planlıyordu ancak üretim konusunda sıkıntılar var.

Pixel Watch'ta da takvim değişebilir

Arama devinin ilk akıllı saati için en azından şimdilik bir erteleme görünmüyor. Ancak buna rağmen Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O 2022 konferansında duyurulması beklenen Pixel Watch için de bir takvim değişikliği olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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Çip krizi Google Pixel 6a'yı vurdu: Pixel Watch da gecikebilir