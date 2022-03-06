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    Çip krizi Google Pixel 6a'yı vurdu: Pixel Watch da gecikebilir

    Google'ın Mayıs ayında çıkış yapacağı söylenen Pixel 6a telefonunu çip krizi nedeniyle Temmuz'a ertelediği bildirliyor. Muhtemelen merakla beklenen Pixel Watch'un gelişi de gecikecek.
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    Çip krizi Google Pixel 6a'yı vurdu: Pixel Watch da gecikebilir
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    Arama devi Google'ın Mayıs ayında duyurulması beklenen Pixel 6a'nın çıkışını ertelemek zorunda kaldığı bildiriliyor. Mobil sektörle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Jon Prosser'a göre merakla beklenen Pixel Watch'ın gelişi de gecikebilir.

    Prosser devam eden çip kıtlığı nedeniyle Google Pixel 6a'nın Temmuz sonuna ertelendiğini söylüyor. Akıllı telefonda Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kullanılan birinci nesil Tensor işlemciye yer verilmesi planlıyordu ancak üretim konusunda sıkıntılar var.

    Pixel Watch'ta da takvim değişebilir

    Arama devinin ilk akıllı saati için en azından şimdilik bir erteleme görünmüyor. Ancak buna rağmen Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O 2022 konferansında duyurulması beklenen Pixel Watch için de bir takvim değişikliği olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 11 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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