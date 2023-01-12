Pixel 7 sorunları bitmiyor: Şimdi de görüntülü arama kalitesi düştü

Pixel 7 kullanıcıları görüntülü aramaların kalitesinden şikayetçi
Bildirilenlere göre Pixel 7 sahipleri, Google Meet, Telegram, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamaların görüntülü arama kalitesinde ilginç bir sorun keşfetti. Sorun hakkında Reddit platformunda paylaşımda bulunan kullanıcılar, görüşmelerde bulanık ve lekeli bir görüntü ile karşılaştıklarını söylüyor.
Yeni sorunun, başlangıçta Google Meet’in video kalitesi sınırlamalarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak diğer uygulamalarda da baş göstermesi, okları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya çevirmiş durumda. Ayrıca bu sorunun Ekim ayından bu yana çeşitli kullanıcılar tarafından dile getirildiği belirtiliyor.
Google, artan kullanıcı şikayetlerine karşı henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Yeni sorunun donanımdan ziyade yazılımsal bir sıkıntıya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yazılım devi, önümüzdeki günlerde Pixel cihazlar için yeni bir düzeltme paylaşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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