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    Pixel 7 sorunları bitmiyor: Şimdi de görüntülü arama kalitesi düştü

    Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel 7 serisi cihazlarda yeni bir sorun ortaya çıktı. Şimdi de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro sahipleri, cihazların görüntülü arama kalitesinden şikayetçi.
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    Pixel 7 telefonlarda görüntülü arama sorunları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 7 serisi kullanıcıları, cihazlarında yeni sorunlar ile karşılaşmaya devam ediyor. Çıktığı günden bu yana sorunlarla boğuşan Pixel 7 ve 7 Pro, şimdi de görüntülü görüşme hatalarıyla gündemde.

    Pixel 7 kullanıcıları görüntülü aramaların kalitesinden şikayetçi

    Bildirilenlere göre Pixel 7 sahipleri, Google Meet, Telegram, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamaların görüntülü arama kalitesinde ilginç bir sorun keşfetti. Sorun hakkında Reddit platformunda paylaşımda bulunan kullanıcılar, görüşmelerde bulanık ve lekeli bir görüntü ile karşılaştıklarını söylüyor.

    Yeni sorunun, başlangıçta Google Meet’in video kalitesi sınırlamalarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak diğer uygulamalarda da baş göstermesi, okları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya çevirmiş durumda. Ayrıca bu sorunun Ekim ayından bu yana çeşitli kullanıcılar tarafından dile getirildiği belirtiliyor.

    Google, artan kullanıcı şikayetlerine karşı henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Yeni sorunun donanımdan ziyade yazılımsal bir sıkıntıya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yazılım devi, önümüzdeki günlerde Pixel cihazlar için yeni bir düzeltme paylaşabilir.

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