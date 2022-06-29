Google Pixel 7 ve Pixel tabletin kamera detayları ortaya çıktı

- Pixel 7 4K destekli ön kameraya sahip olabilir
- Pixel tablet kamerası ile dikkat çekemeyecek
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2020’ye kadar Pixel markası ile başı dertte olan Google, Pixel 5 ve Pixel 6 cihazları ile tekrar beğeni kazanmayı başardı. Google’ın geçtiğimiz ay bahsettiği Pixel 7 ve Pixel 7 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yazılım destekli fotoğraf çekiminde iddialı olan Pixel serisi, yeni modeller ile daha da güçlenebilir.
Pixel 7 4K destekli ön kameraya sahip olabilir
Pixel cihazlarının özel güçlerinden olan Google Camera, geçtiğimiz günlerde 8.5 sürümüne güncellendi. 9to5Google, Google Camera’nın güncellemesi ile APK dosyalarında yeni bilgilere ulaştı. Google Camera’nın yeni güncellemesi Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel tablet hakkında kod satıları barındırıyor.
9to5Google’a göre standart Pixel 7, ön kamera ile 4K video çekim desteğine kavuşacak. Google, Pixel 6’da 8 MP ön kameraya yer verirken Pixel 6 Pro’da 11.1 MP ön kameraya yer vermişti. Ayrıca yalnızca Pixel 6 Pro, ön kamera ile 4K video çekim yapabiliyordu. Görünüşe göre Google, Pixel 7’nin standart modeline de ön kamera ile 4K video çekim özelliği getirecek. Modelleri arasında farklı donanım kullanmayı pek sevmeyen Google, büyük ihtimalle Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da aynı ön kamerayı kullanacak.
Pixel tablet kamerası ile dikkat çekemeyecek
Google, geliştirici konferansında Pixel tableti de duyurmuştu. 2023 yılında çıkış yapması beklenen Pixel tablet hakkında elimizde pek bilgi olmasa da Google Camera’nın yeni güncellemesi Pixel tabletin bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. Pixel tablet, yalnızca tek bir arka kameraya sahip olacak ve bu kamera 4K 60fps video çekimi yapamayacak. Cihazın 4K 30fps video çekip çekemeyeceği ise şimdilik belli değil. Ayrıca Pixel tabletin Ses Yakınlaştırma ve Yavaş Çekim Video gibi özelliklere de sahip olmayacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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