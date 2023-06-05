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    Pixel 8'e güç verecek Tensor G3 ayrıntıları açıklandı

    Google Pixel 8 serisine güç verecek Tensor G3 platformu hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. Yeni işlemci, amiral gemisi rekabetine iddialı bir giriş yapabilir. İşte detaylar
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    Pixel 8'e güç verecek Tensor G3 ayrıntıları açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, merakla beklenen Tensor G3 yonga setinde kullanıcıları şaşırtabilir. Bildiğiniz üzere pazarda Pixel modelleriyle varlık gösteren teknoloji devi, bu yılın sonlarına doğru yeni işlemciden destek alan Pixel 8 serisini duyuracak. Bu bağlamda Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya eşlik edecek işlemciden ilk bilgiler paylaşıldı. 

    Tensor G3, ARM'ın yeni GPU tasarımını kullanacak

    Paylaşılan rapora göre Samsung'un 4nm (4LPP) işlem düğümünü temel alacak Tensor G3, 3GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X3, 2.45GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A715 ve 2.15GHz hızında çalışan dört adet Arm Cortex-A510 (4+4+1)çekirdeklerinden güç alacak. Bu noktada 9'a ulaşan çekirdek sayısıyla (4+4+1) Tensor G3, Google için bir ilk niteliği taşıyor diyebiliriz.

    Tensor G3’ün bir dikkat çekici özelliği ise donanım hızlandırmalı ışın izleme yeteneğine sahip Immortalis-G715 GPU olacak. Arm'ın yeni nesil grafik birimi, 890 MHz'de çalışan on adet çekirdekten güç alıyor. Ek olarak H.264 ve HEVC desteğine ek olarak 8K30 FPS video kodlama/kod çözme yeteneğine sahip olacak.

    Google'ın yeni çipi, kaputun altında bir dizi yenilik daha getirecek. UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Tensor G3, bu sayede daha hızlı uygulama açılış, daha hızlı kurulum ve veri aktarım hızlarını artıracak. Ayrıca Google, Tensor G2'de kullanılan yerleşik Exynos 5300 modemini korumaya karar vermiş. Ancak Tensor G3, Exynos 5300'ün daha farkli bir sürümünü kullanacak. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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