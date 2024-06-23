Pixel telefonlara yeni özellik: Aşırı ısınma sorunlarına çözüm

- Pixel telefonları, kullanıcıları ısınma problemleri konusunda uyaracak
- Yüksek sıcaklıklarda telefon kapanacak
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Pixel telefonları, kullanıcıları ısınma problemleri konusunda uyaracak
Samsung üretimi Tensor işlemcilerden güç alan Pixel serisi, ısınma problemleri yaşayabilen telefonlar arasında yer alıyor. Cihazlar, kullanıcıyı uyararak ve gereksiz işlemleri durdurarak ısınma problemlerini büyük ölçüde çözse de Google, kullanıcıları bu konuda daha bilinçli yapmak istiyor. İddialara göre Google, “Adaptive Thermal” adlı bir özellik üzerinde çalışıyor.
Yüksek sıcaklıklarda telefon kapanacak
Google’ın yeni Adaptive Thermal özelliği ile Pixel cihazları, her 5 dakikada bir cihazın batarya sıcaklığını ölçecek ve gerektiğinde kullanıcıları uyaracak. Cihaz 52 dereceye ulaştığında otomatik olarak acil durum moduna geçecek ve 55 dereceye ulaşıldığında ise cihaz kullanıcıya uyarı gösterip kapanacak. Birçok üretici, benzer özellikleri akıllı telefonlarında bulunduruyor ancak Google’ın benzer bir özellikte çalışması Pixel kullanıcılarını sevindirecektir. Bahsi geçen özellik, daha sonraki dönemde Pixel dışındaki Android telefonları için de kullanıma sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.