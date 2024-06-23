Pixel telefonlara yeni özellik: Aşırı ısınma sorunlarına çözüm

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Tam Boyutta Gör Yeni Qualcomm ve MediaTek işlemcileri, enerji verimliliği konusunda ciddi iyileştirmeler sunsa da birçok Android kullanıcısı, telefonlarında ısınma problemleri yaşayabiliyor. Google, özellikle Samsung yapımı işlemcileri kullanan telefonlarda görülen bu problem ile savaşacak bir özellik için çalışmalara başladı.

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Pixel telefonları, kullanıcıları ısınma problemleri konusunda uyaracak

Samsung üretimi Tensor işlemcilerden güç alan Pixel serisi, ısınma problemleri yaşayabilen telefonlar arasında yer alıyor. Cihazlar, kullanıcıyı uyararak ve gereksiz işlemleri durdurarak ısınma problemlerini büyük ölçüde çözse de Google, kullanıcıları bu konuda daha bilinçli yapmak istiyor. İddialara göre Google, “Adaptive Thermal” adlı bir özellik üzerinde çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Device Health Service uygulamasının 1.23.0.638152889 sürümünün dosyaları, Google’ın yeni özelliğini gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu özellik ile Google, Pixel cihazları 49 dereceye ulaştığında kullanıcılara “Telefonun soğuması gerekiyor” ve cihazınızın performansı azalabilir gibi uyarılar sunacak. Cihazınızı güneşten uzak tutun ve performans isteyen uygulamaları kapatın gibi uyarılar da APK dosyalarında bulundu.

Yüksek sıcaklıklarda telefon kapanacak

Google’ın yeni Adaptive Thermal özelliği ile Pixel cihazları, her 5 dakikada bir cihazın batarya sıcaklığını ölçecek ve gerektiğinde kullanıcıları uyaracak. Cihaz 52 dereceye ulaştığında otomatik olarak acil durum moduna geçecek ve 55 dereceye ulaşıldığında ise cihaz kullanıcıya uyarı gösterip kapanacak. Birçok üretici, benzer özellikleri akıllı telefonlarında bulunduruyor ancak Google’ın benzer bir özellikte çalışması Pixel kullanıcılarını sevindirecektir. Bahsi geçen özellik, daha sonraki dönemde Pixel dışındaki Android telefonları için de kullanıma sunulabilir.

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