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    Pixel telefonlara yeni özellik: Aşırı ısınma sorunlarına çözüm

    Android pazarının başarılı isimlerinden Google, Pixel serisine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yeni sızdırılan özellik, kullanıcıları telefonlarını verimli kullanma konusunda eğitmeyi amaçlıyor
    Pixel 8, Pixel Buds ve Pixel Watch 2 Tam Boyutta Gör
    Yeni Qualcomm ve MediaTek işlemcileri, enerji verimliliği konusunda ciddi iyileştirmeler sunsa da birçok Android kullanıcısı, telefonlarında ısınma problemleri yaşayabiliyor. Google, özellikle Samsung yapımı işlemcileri kullanan telefonlarda görülen bu problem ile savaşacak bir özellik için çalışmalara başladı.

    Pixel telefonları, kullanıcıları ısınma problemleri konusunda uyaracak

    Samsung üretimi Tensor işlemcilerden güç alan Pixel serisi, ısınma problemleri yaşayabilen telefonlar arasında yer alıyor. Cihazlar, kullanıcıyı uyararak ve gereksiz işlemleri durdurarak ısınma problemlerini büyük ölçüde çözse de Google, kullanıcıları bu konuda daha bilinçli yapmak istiyor. İddialara göre Google, “Adaptive Thermal” adlı bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Google'ın test ettiği Tam Boyutta Gör
    Device Health Service uygulamasının 1.23.0.638152889 sürümünün dosyaları, Google’ın yeni özelliğini gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu özellik ile Google, Pixel cihazları 49 dereceye ulaştığında kullanıcılara “Telefonun soğuması gerekiyor” ve cihazınızın performansı azalabilir gibi uyarılar sunacak. Cihazınızı güneşten uzak tutun ve performans isteyen uygulamaları kapatın gibi uyarılar da APK dosyalarında bulundu.

    Yüksek sıcaklıklarda telefon kapanacak

    Google’ın yeni Adaptive Thermal özelliği ile Pixel cihazları, her 5 dakikada bir cihazın batarya sıcaklığını ölçecek ve gerektiğinde kullanıcıları uyaracak. Cihaz 52 dereceye ulaştığında otomatik olarak acil durum moduna geçecek ve 55 dereceye ulaşıldığında ise cihaz kullanıcıya uyarı gösterip kapanacak. Birçok üretici, benzer özellikleri akıllı telefonlarında bulunduruyor ancak Google’ın benzer bir özellikte çalışması Pixel kullanıcılarını sevindirecektir. Bahsi geçen özellik, daha sonraki dönemde Pixel dışındaki Android telefonları için de kullanıma sunulabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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