Google Pixel 8 Pro vücut sıcaklığınızı ölçebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Pixel 7a akıllı telefonunu ve Pixel Tablet’i tanıtan Google, gelecek nesil akıllı telefonları için kolları sıvadı. Bu yılın sonlarında doğru resmen tanıtılması planlanan Pixel 8 ailesi, oldukça ilgi çekici olacağa benziyor.

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Pixel 8 Pro, termometre olarak kullanılabilecek

Mobil teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olan 91Mobiles, Google’ın yeni nesil amiral gemisi hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bu kaynağa göre Pixel 8 Pro, kızılötesi sensöre sahip olacak ve bu sensör, nesnelerin ve kişilerin sıcaklığının ölçülmesine izin verecek. Sensör, arka kamera sisteminde bulunacak ve LED flaşın hemen altında bulunacak.

91Mobiles, iddiası ile beraber Pixel 8 Pro’ya ait bir video da paylaşmıştı. Resmi bir kaynaktan alındığı düşünülen bu video, YouTube’dan kaldırıldı. Google’ın bu özelliği ile Pixel 8 Pro kullanıcıları, telefonları ile vücut sıcaklıklarını ve nesnelerin sıcaklıklarını ölçebilecek. Firmanın neden böyle ilginç bir karar verdiği bilinmiyor ancak bu, kullanıcıların seveceği bir özellik olacaktır. Tensor G3 işlemcisinden ve Samsung ISOCELL GN2 kamera sisteminden güç alması beklenen Pixel 8 Pro, muhtemelen bu yılın ekim ayında tanıtılacak.

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Pixel 8 Pro ilginç bir özelliğe sahip olacak