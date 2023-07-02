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    Pixel 8 serisinden yeni bilgiler geldi: Batarya kapasiteleri artıyor

    Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan Pixel 8 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Android Authority’nin yeni raporuna göre cihazlar, daha yüksek kapasiteli bataryalar ile gelecek.
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    Pixel 8 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasına yaptığı yatırımlar ile markanın popülerliğini ve değerini yükselten Google, Pixel 8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda satışa çıkması planlanan seriden gelen bilgiler, önceki nesile göre önemli yenilikleri gözler önüne seriyor.

    Pixel 8 serisinde bataryalar daha büyük olacak

    Çıkışına haftalar kala Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkında çıkan sızıntılar artmaya başladı. Android Authority’nin raporu ise yeni serinin batarya ve şarj özelliklerini gözler önüne seriyor. Bu rapora göre Pixel 8 24W, Pixel 8 Pro ise 27W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Pixel 7 serisinde bu sayılar 20W ve 23W şeklindeydi. Cihazların Qi kablosuz şarj desteğinde ise herhangi bir güç değişikli yapılmayacak.

    Batarya tarafında ise Pixel 8 Pro, önceki nesilde kullanılan 4926 mAh batarya yerine 4950 mAh kapasitesinde yeni bir bataryaya sahip olacak. Pixel 8 ise, önceki nesilde kullanılan 4270 mAh batarya yerine 4485 mAh bir bataryaya sahip olacak. Batarya kapasitesinde değişiklik Pro cihazında minimal olsa da standart Pixel modeli için yapılan artış kullanıcılar tarafından fark edilecektir.

    Pixel cihazları 4 yeni ülkeye geliyor

    Aynı rapora göre Google, Pixel 8 serisi ile yeni ülkelerde akıllı telefon satışına başlayacak. Elektronik sertifikaları, bu ülkelerin Avusturya, İsviçre, Belçika ve Portekiz olacağını belirtiyor. Tensor G3 işlemcisine ve Wi-Fi 7 desteğine sahip olacak Pixel 8 serisi muhtemelen sonbahar aylarında satışa çıkacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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