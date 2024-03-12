Tam Boyutta Gör Telefon ekranlarını yağmurlu bir günde veya eliniz ıslakken kullanmak genellikle zorlu bir deneyim haline dönüşebiliyor. Bu nedenlerle, birçok telefonda dokunmatik hassasiyetini artıran ayarlar veya en azından özel bir ekran koruyucu modu bulunuyor. Ancak görünüşe göre Google Pixel 9 ailesinde bulunacağı söylenen "Adaptive Touch" adındaki Adaptif Dokunma özelliği işi bir adım öteye taşıyacak.

Pixel 9’da Adaptif Dokunma özelliği

Android 14 QPR3 Beta 1 sürümünde keşfedilen bu Adaptif Dokunma özelliği adından da anlaşılabileceği üzere ekranın dokunma hassasiyetini çeşitli değişkenlere göre ayarlayabilecek. Belirtilenlere bu özellik etkin olduğunda dokunma hassasiyeti ortama, aktiviteye ve ekran koruyucuya göre otomatik olarak ayarlanacak.

Tam Boyutta Gör Şimdilik bu özelliğin hangi cihaza veya cihazlara geleceği resmi olarak belli değil ancak Android beta sürümünde incelenen kodda bu özelliğin “P24” olarak etiketlendiği görülüyor. Başka bir ifadeyle P24, doğrudan Pixel 2024'ü ifade ediyor. P23 ise Pixel 8 serisine ait bir etiketti. Dolayısıyla Google, bu özelliği sadece Pixel 9 telefonlarıyla sınırlı tutabilir.

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Pixel 9 serisi bu yılın sonlarına doğru, Ekim ayında piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Telefonlar hakkında şimdilik çok fazla bilgi olmasa da bazı sızan render görüntülerine bakılacak olursa Google’ın tasarımsal olarak önemli değişiklikler yapacağını görüyoruz.

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Pixel 9, Adaptif Dokunma özelliği ile birlikte gelebilir