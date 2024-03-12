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    Anlık Bildirim

    Pixel 9, Adaptif Dokunma özelliği ile birlikte gelebilir

    Yakında çıkması beklenen Google Pixel 9 ailesinde otomatik bir "Adaptive Touch" modunun bulunacağı söyleniyor. Bu özellik, dokunma hassasiyetini artırmaya yarayacak.
    Pixel 9, Adaptif Dokunma özelliği ile birlikte gelebilir Tam Boyutta Gör
    Telefon ekranlarını yağmurlu bir günde veya eliniz ıslakken kullanmak genellikle zorlu bir deneyim haline dönüşebiliyor. Bu nedenlerle, birçok telefonda dokunmatik hassasiyetini artıran ayarlar veya en azından özel bir ekran koruyucu modu bulunuyor. Ancak görünüşe göre Google Pixel 9 ailesinde bulunacağı söylenen "Adaptive Touch" adındaki Adaptif Dokunma özelliği işi bir adım öteye taşıyacak.

    Pixel 9’da Adaptif Dokunma özelliği

    Android 14 QPR3 Beta 1 sürümünde keşfedilen bu Adaptif Dokunma özelliği adından da anlaşılabileceği üzere ekranın dokunma hassasiyetini çeşitli değişkenlere göre ayarlayabilecek. Belirtilenlere bu özellik etkin olduğunda dokunma hassasiyeti ortama, aktiviteye ve ekran koruyucuya göre otomatik olarak ayarlanacak.

    Pixel 9, Adaptif Dokunma özelliği ile birlikte gelebilir Tam Boyutta Gör
    Şimdilik bu özelliğin hangi cihaza veya cihazlara geleceği resmi olarak belli değil ancak Android beta sürümünde incelenen kodda bu özelliğin “P24” olarak etiketlendiği görülüyor. Başka bir ifadeyle P24, doğrudan Pixel 2024'ü ifade ediyor. P23 ise Pixel 8 serisine ait bir etiketti. Dolayısıyla Google, bu özelliği sadece Pixel 9 telefonlarıyla sınırlı tutabilir.

    Pixel 9 serisi bu yılın sonlarına doğru, Ekim ayında piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Telefonlar hakkında şimdilik çok fazla bilgi olmasa da bazı sızan render görüntülerine bakılacak olursa Google’ın tasarımsal olarak önemli değişiklikler yapacağını görüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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