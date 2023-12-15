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    Android için sofistike “Pixie” yapay zeka asistanı hazırlanıyor

    Google'ın Pixel 9'u sofistike bir 'Pixie' yapay zeka asistanıyla donatabilir. Ortaya çıkan yeni asistan, Gemini tarafından desteklenirken karmaşık ve çok modlu görevleri yerine getirecek.
    Android için sofistike “Pixie” yapay zeka asistanı hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 9 telefonuyla birlikte gelecek Pixie adlı yeni ve daha sofistike bir Android yapay zeka asistanı geliştiriyor olabilir. Şirketin yeni Gemini büyük dil modeline (LLM) dayanan bu asistan, akıllı telefonunuzda fotoğrafını çektiğiniz bir ürünü satın almanız için size en yakın mağazayı tarif etmek gibi karmaşık ve çok modlu görevleri yerine getirebilecek.

    Android’in yeni asistanı Pixie geliyor

    Son raporlara göre Pixie, Google'ın Pixel cihazlarına özel olacak ve Google hizmetlerinden (Gmail, Haritalar vb.) gelen verileri kullanacak. Rapora göre bu da Pixie’nin mevcut Google Asistan'ın çok daha kişiselleştirilmiş bir versiyonuna evrilmesine yardımcı olacak. Google bir süre önce Gemini Nano’nun Andorid’e (Google Asistan) geleceğini ve telefonunuza çevrimiçi olmanıza gerek kalmadan konuşmaları ve aramaları özetleme gibi yapay zeka özellikleri kazandıracağını duyurmuştu.

    Bazı kaynaklar Pixie’nin sadece Pixel cihazlara özel olarak kalmayacağını söylese de şimdilik bu konuda net sesler yok. Hatırlanacağı üzere Google, birkaç yıl önce Google Asistan'ın yeni bir sürümünü ilk olarak Pixel telefonlarda kullanıma sunmuş ve uzunca bir süre bu cihazlarla sınırlı tutmuştu. Pixie de Pixel akıllı telefonlara özel olabilir.

    2024 yılı Google ve yapay zeka için kritik bir yıl olacak gibi görünüyor. Halihazırda Pixie, Bard, Gemini, Gemini Nano (akıllı telefonlar için), Gemini Pro (Chrome, API çağrıları ve daha fazlası için) ve 2024'te gelecek olan Gemini Ultra yapay zeka araçları yazılım devinin elinde şekilleniyor. Öte yandan OpenAI ve onun popüler sohbet robotu GPT-4 destekli ChatGPT, DALL-E entegrasyonu ile çok modelliği nispeten basit tuttu. Muhtemelen OpenAI, GPT-5 (veya isimlendirmesi ne olacaksa) ile birlikte temel olarak çok modlu bir yapay zeka ortaya koyacak. Bu noktada kimin eli daha güçlü görmüş olacağız.

    Kaynakça https://www.engadget.com/googles-pixel-9-could-arrive-with-a-sophisticated-pixie-ai-assistant-094448458.html https://www.sammobile.com/news/google-pixel-9-pixie-ai-assistant-ar-glasses/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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