Android için sofistike “Pixie” yapay zeka asistanı hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 telefonuyla birlikte gelecek Pixie adlı yeni ve daha sofistike bir Android yapay zeka asistanı geliştiriyor olabilir. Şirketin yeni Gemini büyük dil modeline (LLM) dayanan bu asistan, akıllı telefonunuzda fotoğrafını çektiğiniz bir ürünü satın almanız için size en yakın mağazayı tarif etmek gibi karmaşık ve çok modlu görevleri yerine getirebilecek.

Android’in yeni asistanı Pixie geliyor

Son raporlara göre Pixie, Google'ın Pixel cihazlarına özel olacak ve Google hizmetlerinden (Gmail, Haritalar vb.) gelen verileri kullanacak. Rapora göre bu da Pixie’nin mevcut Google Asistan'ın çok daha kişiselleştirilmiş bir versiyonuna evrilmesine yardımcı olacak. Google bir süre önce Gemini Nano’nun Andorid’e (Google Asistan) geleceğini ve telefonunuza çevrimiçi olmanıza gerek kalmadan konuşmaları ve aramaları özetleme gibi yapay zeka özellikleri kazandıracağını duyurmuştu.

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Bazı kaynaklar Pixie’nin sadece Pixel cihazlara özel olarak kalmayacağını söylese de şimdilik bu konuda net sesler yok. Hatırlanacağı üzere Google, birkaç yıl önce Google Asistan'ın yeni bir sürümünü ilk olarak Pixel telefonlarda kullanıma sunmuş ve uzunca bir süre bu cihazlarla sınırlı tutmuştu. Pixie de Pixel akıllı telefonlara özel olabilir.

2024 yılı Google ve yapay zeka için kritik bir yıl olacak gibi görünüyor. Halihazırda Pixie, Bard, Gemini, Gemini Nano (akıllı telefonlar için), Gemini Pro (Chrome, API çağrıları ve daha fazlası için) ve 2024'te gelecek olan Gemini Ultra yapay zeka araçları yazılım devinin elinde şekilleniyor. Öte yandan OpenAI ve onun popüler sohbet robotu GPT-4 destekli ChatGPT, DALL-E entegrasyonu ile çok modelliği nispeten basit tuttu. Muhtemelen OpenAI, GPT-5 (veya isimlendirmesi ne olacaksa) ile birlikte temel olarak çok modlu bir yapay zeka ortaya koyacak. Bu noktada kimin eli daha güçlü görmüş olacağız.

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Android için sofistike “Pixie” yapay zeka asistanı hazırlanıyor