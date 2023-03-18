Google Pixel Fold'un muhtemel fiyatı sızdırıldı: Sınıfının en ucuzu olabilir

Tam Boyutta Gör Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellere yönelmeye başladı. Bu isimler arasından Google, yakında ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold modelini piyasaya sürecek. Bugün uzun süredir söylentiler ile gündemde olan cihazın muhtemel çıkış fiyatı sızdırıldı.

Pixel Fold'un muhtemel fiyatı belli oldu

Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, 1.300 ila 1.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakamları doğru olarak kabul edersek, şirketin katlanabilir pazara rekabetçi bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Google Pixel Fold ise görünüşe göre en yakın rakibinden 500 dolara kadar daha ucuz olacak.

Ayrıca sızıntı kaynağı, merakla beklenen Pixel Fold ve orta sınıf Pixel 7a modellerinin Mayıs 2023'te düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacağını bildirdi. Bilmeyenler için, bütçe telefonu Pixel 7a'nın yaklaşık 450 ila 500 doları arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Söz konusu fiyatın Pixel 6a'nın lansman fiyatıyla hemen hemen aynı olduğunu belirtelim. Ancak tüm bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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