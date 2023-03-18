Google Pixel Fold'un muhtemel fiyatı sızdırıldı: Sınıfının en ucuzu olabilir

Pixel Fold'un muhtemel fiyatı belli oldu
Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, 1.300 ila 1.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakamları doğru olarak kabul edersek, şirketin katlanabilir pazara rekabetçi bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Google Pixel Fold ise görünüşe göre en yakın rakibinden 500 dolara kadar daha ucuz olacak.
Ayrıca sızıntı kaynağı, merakla beklenen Pixel Fold ve orta sınıf Pixel 7a modellerinin Mayıs 2023'te düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacağını bildirdi. Bilmeyenler için, bütçe telefonu Pixel 7a'nın yaklaşık 450 ila 500 doları arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Söz konusu fiyatın Pixel 6a'nın lansman fiyatıyla hemen hemen aynı olduğunu belirtelim. Ancak tüm bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)