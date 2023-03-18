Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel Fold'un muhtemel fiyatı sızdırıldı: Sınıfının en ucuzu olabilir

    Google'ın yeni katlanabilir telefonu Pixel Fold modelinin muhtemel fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı. Yeni cihaz, sınıfının en ucuzu olabilir. İşte bildiklerimiz
    Oy Ver
    Pixel Fold'un muhtemel fiyatı sızdırıldı: Sınıfının en ucuzu! Tam Boyutta Gör
    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellere yönelmeye başladı. Bu isimler arasından Google, yakında ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold modelini piyasaya sürecek. Bugün uzun süredir söylentiler ile gündemde olan cihazın muhtemel çıkış fiyatı sızdırıldı.

    Pixel Fold'un muhtemel fiyatı belli oldu

    Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, 1.300 ila 1.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakamları doğru olarak kabul edersek, şirketin katlanabilir pazara rekabetçi bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Google Pixel Fold ise görünüşe göre en yakın rakibinden 500 dolara kadar daha ucuz olacak. 

    Ayrıca sızıntı kaynağı, merakla beklenen Pixel Fold ve orta sınıf Pixel 7a modellerinin Mayıs 2023'te düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacağını bildirdi. Bilmeyenler için, bütçe telefonu Pixel 7a'nın yaklaşık 450 ila 500 doları arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Söz konusu fiyatın Pixel 6a'nın lansman fiyatıyla hemen hemen aynı olduğunu belirtelim. Ancak tüm bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 10 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefon ekranı ne ile yapıştırılır ford alman mı pepsi max gerçekten 0 kalori mi lustral ve rexapin kullananlar dijital tartı kaç kilo fazla çıkarız

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız