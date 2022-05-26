Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel hayranlarına kötü haber: katlanabilir Pixel ertelendi

    Uzun zamandır iddiaları ile heyecan uyandıran Pixel Notepad, ertelenmiş olabilir. Normalde 2022 yılında tanıtılması beklenen katlanabilir Pixel, gelecek seneye ertelenmiş olabilir.
    Oy Ver

    Pixel Notepad ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Fold ve Galaxy Flip serisi ile Samsung, katlanabilir telefon pazarını yönetse de birçok firma bu pazara giriş için hazırlık yapıyor. Apple dışında en çok pazara girmesi beklenen firma olan Google, uzun süredir katlanabilir Pixel üzerinde çalışıyordu. Pixel Notepad olarak adlandırılan cihaz, görünüşe göre 2023 yılına ertelendi.

    Pixel Notepad 2022 yılında gelmeyecek

    2021 yılından beri iddiaları gelen Pixel Notepad, The Elec’in yeni raporuna göre ertelenmiş durumda. 2022’nin son çeyreğinde tanıtılması beklenen cihaz, Google’ın takviminden çıkarılmış. Google, Mayıs başında Pixel 7 ve Pixel tablet dahil birçok cihazını tanıtmıştı. Katlanabilir Pixel hakkında herhangi bir bilgi gelmemesi ise, cihazın kaçınılmaz ertelenişinin habercisiymiş.

    Pixel Notepad’in Oppo Find N’e benzer bir cihaz olması bekleniyor. 5.78 inç dış ekran ve 7.57 iç ekrana sahip olacak katlanabilir Pixel, Google’ın Tensor çipini kullanacak. Ancak ertelenmesinden ötürü, sonraki nesil Tensor çiplerini kullanabilir. Ayrıca 9to5Google, katlanabilir Pixel’in, Pixel 6a modeline çok benzer bir kamera sistemi ile geleceğini belirtti. Pixel Notepad, büyük ihtimalle 2023 yılı bitmeden tanıtılacaktır.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/05/25/google-pixel-notepad-foldable-delay/ https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=4057
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız