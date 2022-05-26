Pixel hayranlarına kötü haber: katlanabilir Pixel ertelendi

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Galaxy Fold ve Galaxy Flip serisi ile Samsung, katlanabilir telefon pazarını yönetse de birçok firma bu pazara giriş için hazırlık yapıyor. Apple dışında en çok pazara girmesi beklenen firma olan Google, uzun süredir katlanabilir Pixel üzerinde çalışıyordu. Pixel Notepad olarak adlandırılan cihaz, görünüşe göre 2023 yılına ertelendi.

Pixel Notepad 2022 yılında gelmeyecek

2021 yılından beri iddiaları gelen Pixel Notepad, The Elec’in yeni raporuna göre ertelenmiş durumda. 2022’nin son çeyreğinde tanıtılması beklenen cihaz, Google’ın takviminden çıkarılmış. Google, Mayıs başında Pixel 7 ve Pixel tablet dahil birçok cihazını tanıtmıştı. Katlanabilir Pixel hakkında herhangi bir bilgi gelmemesi ise, cihazın kaçınılmaz ertelenişinin habercisiymiş.

Pixel Watch çift işlemci ve 2GB RAM ile gelecek 4 gün önce eklendi

Pixel Notepad’in Oppo Find N’e benzer bir cihaz olması bekleniyor. 5.78 inç dış ekran ve 7.57 iç ekrana sahip olacak katlanabilir Pixel, Google’ın Tensor çipini kullanacak. Ancak ertelenmesinden ötürü, sonraki nesil Tensor çiplerini kullanabilir. Ayrıca 9to5Google, katlanabilir Pixel’in, Pixel 6a modeline çok benzer bir kamera sistemi ile geleceğini belirtti. Pixel Notepad, büyük ihtimalle 2023 yılı bitmeden tanıtılacaktır.

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