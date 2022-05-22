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    Pixel Watch’ın detaylı özellikleri sızdırıldı: 2GB RAM ile geliyor

    Google’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu ve yılın sonunda tam anlamıyla tanıtılacak olan Pixel Watch’dan yeni bilgiler geliyor. Pixel Watch, en yüksek RAM kapasiteli WearOS saati olacak.
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    Pixel Watch çift işlemci ve 2GB RAM ile gelecek
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    Geçtiğimiz haftalarda Google, Pixel Watch’u resmi olarak duyurmuştu. Cihaz hakkında detaylı bir bilgi vermeyen Google, cihazın yıl sonunda tam anlamı ile tanıtılacağını belirtmişti. Tanıtımın ardından gelen iddialar ise Pixel Watch’u bekleyenleri bir hayli üzmüştü. Pixel Watch’un 4 yıl önce çıkan Exynos 9110 işlemci ile gelmesi bekleniyor ancak Google, görünüşe göre bekleyenleri sevindirecek eklemeler de yapmış.

    Pixel Watch 2GB RAM ve 32GB depolama ile geliyor

    9To5Google’dan gelen rapora göre Pixel Watch, iki farklı işlemci kullanacak. Exynos 9110 dışında bir işlemci daha bulunacak ve bu işlemci, daha basit işlemlerde görev alacak. Snapdragon 4100+ işlemcisi de benzer bir mimariye sahipti. Ayrıca Pixel Watch, şu ana kadar en yüksek RAM kapasiteli Wear OS cihazı olacak. Cihaz, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı sunacak. Wear OS performansı, ciddi anlamda RAM’e bağlı olduğu için bu karar, cihazın daha akıcı çalışmasını sağlayacaktır. Referans olarak Galaxy Watch 4 serisi 1.5GB RAM, Apple Watch Series 7 ise 1GB RAM’e sahip.

    GPS, SpO2 sensörü, kalp atışı ölçümü gibi standart özellikleri de destekleyecek Pixel Watch, yıl sonuna doğru çıkacak ve Galaxy Watch 5 serisinin ana rakibi olacak. Ayrıca Pixel Watch, Wear OS 3.1 ile kutudan çıkacak. Bakalım Google, uzun zaman sonra katıldığı akıllı saat pazarında başarılı olabilecek mi.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/google-pixel-watch-ram-storage-galaxy-watch-4/ https://9to5google.com/2022/05/20/pixel-watch-ram-co-processor-specs/
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