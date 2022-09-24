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    Pixel Tablet detaylanıyor: 11 inç ekran, 256GB’a kadar depolama

    Uzun süre önce Android tablet pazarını terk edip ChromeOS cihazlarına yönelen Google, 2023 itibari ile tablet pazarına geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan tabletin özellikleri detaylanıyor.
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    Google Pixel Tablet
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    Google, mayıs ayında düzenlediği I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel Tablet’i tanıtarak beklenmedik bir hamle yapmıştı. Google, konferansta tableti tanıtsa da cihaz hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınmıştı. 2023 yılında çıkacağı belirtilen tabletin, çıkışına yaklaştıkça daha fazla özellikleri ortaya çıkıyor.

    11 inç ekran ve USI 2.0 kalem desteği ile gelecek

    Son aylarda Pixel cihazları hakkında güvenilir sızıntılar yapan Kuba Wojciechowski, şimdi de Pixel Tablet hakkında yeni bilgiler paylaştı. Hindistan’da gerçekleştirilen Mühendislik Onay Testleri, cihaz hakkında yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı.

    Belgelere göre cihaz, 10.95 inç bir ekrana ve USI 2.0 aktif kalem desteğine sahip olacak. Ayrıca cihazın 128 ve 256GB depolama seçenekleri de belgelerde gözüküyor. İlk kez Pixel 6 serisinde kullanılan Tensor çipinden gücünü alacak tablet, Wi-Fi 6 desteğine de sahip olacak. Ayrıca cihazın arka ve ön kamera sistemlerinde aynı sensörü kullanması bekleniyor. Google’ın Pixel Tablet’i eski nesil işlemci ve 4GB RAM ile gelmesine rağmen uygun bir fiyat ile çıkış yapması durumunda fiyat performans konusunda başarılı bir tablet olabilir. Google’ın bahsi geçen tablet dışında Pixel Tablet Pro üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

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    M
    makine26 4 gün önce

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