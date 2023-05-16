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    Anlık Bildirim

    Pixel telefonlar için beklenen güncelleme yayınlandı: İşte detaylar

    Bazı Pixel 6 ve 7 serisi telefon kullanıcılarının yaşadığı pil ve ısınma sorununa ilişkin düzeltme gecikmedi. Google, etkilenen telefonlar için güncellemeyi sundu.
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    google pixel telefonlar için kritik güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bazı Google Pixel kullanıcılarının yaşadığı hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorununu gideren güncelleme yayınlandı. Pixel 6 ve 7 serisini etkileyen sorunun kaynağının Google uygulaması olduğu onaylandı.

    Google, Google uygulamasındaki arka uç değişikliğinin Android cihazların alt kümesinde pilin tükenmesine neden olduğunu doğruladı. Topluluğun bildirimine göre aşırı ısınma dolayısıyla da hızlı pil tüketimine neden olan unsur; Google uygulaması dışında Mayıs 2023 güncellemesi.

    Sunucu taraflı güncellemeyle çözüldü

    Google, sorunun tüm cihazlar için giderildiğini, herhangi bir uygulama veya sistem güncellemesi gerekmediğini söylüyor. Yani, sorunu gideren sunucu taraflı bir güncelleme; kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

    Google’ın açıklaması şu yönde: “Yakın zamanda Google uygulamasında yapılan arka uç değişikliği, istemeden de olsa Android cihazların alt kümesinde daha hızlı pil tüketimine neden oldu. Sorunun farkına vardıktan kısa bir süre sonra bir güncelleme yayınladık. Etkilenen kullanıcılar, cihazlarının normale döndüğünü fark edecektir. Bu düzeltme, uygulama güncellemesi gerektirmiyor.”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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