Pixel telefonlar için beklenen güncelleme yayınlandı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Bazı Google Pixel kullanıcılarının yaşadığı hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorununu gideren güncelleme yayınlandı. Pixel 6 ve 7 serisini etkileyen sorunun kaynağının Google uygulaması olduğu onaylandı.

Google Pixel telefonlarda aşırı ısınma sorunu 1 gün önce eklendi

Google, Google uygulamasındaki arka uç değişikliğinin Android cihazların alt kümesinde pilin tükenmesine neden olduğunu doğruladı. Topluluğun bildirimine göre aşırı ısınma dolayısıyla da hızlı pil tüketimine neden olan unsur; Google uygulaması dışında Mayıs 2023 güncellemesi.

Sunucu taraflı güncellemeyle çözüldü

Google, sorunun tüm cihazlar için giderildiğini, herhangi bir uygulama veya sistem güncellemesi gerekmediğini söylüyor. Yani, sorunu gideren sunucu taraflı bir güncelleme; kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

Google’ın açıklaması şu yönde: “Yakın zamanda Google uygulamasında yapılan arka uç değişikliği, istemeden de olsa Android cihazların alt kümesinde daha hızlı pil tüketimine neden oldu. Sorunun farkına vardıktan kısa bir süre sonra bir güncelleme yayınladık. Etkilenen kullanıcılar, cihazlarının normale döndüğünü fark edecektir. Bu düzeltme, uygulama güncellemesi gerektirmiyor.”

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Pixel telefonlar için beklenen güncelleme yayınlandı