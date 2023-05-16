Pixel telefonlar için beklenen güncelleme yayınlandı: İşte detaylar

Google, Google uygulamasındaki arka uç değişikliğinin Android cihazların alt kümesinde pilin tükenmesine neden olduğunu doğruladı. Topluluğun bildirimine göre aşırı ısınma dolayısıyla da hızlı pil tüketimine neden olan unsur; Google uygulaması dışında Mayıs 2023 güncellemesi.
Sunucu taraflı güncellemeyle çözüldü
Google, sorunun tüm cihazlar için giderildiğini, herhangi bir uygulama veya sistem güncellemesi gerekmediğini söylüyor. Yani, sorunu gideren sunucu taraflı bir güncelleme; kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.
Google’ın açıklaması şu yönde: “Yakın zamanda Google uygulamasında yapılan arka uç değişikliği, istemeden de olsa Android cihazların alt kümesinde daha hızlı pil tüketimine neden oldu. Sorunun farkına vardıktan kısa bir süre sonra bir güncelleme yayınladık. Etkilenen kullanıcılar, cihazlarının normale döndüğünü fark edecektir. Bu düzeltme, uygulama güncellemesi gerektirmiyor.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.