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    Playstation Stüdyolarından olan PixelOpus gelecek ay kapanıyor

    Son yıllarda bünyesine birçok stüdyo katan Sony, ilginç bir karar ile bir stüdyosunu kapatacağını duyurdu. Concrete Genie’nin yapımcısı PixelOpus gelecek ay kapılarını kapatacak.
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    PixelOpus gelecek ay kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Playstation Studios markası altında birçok oyun ve animasyon stüdyosu satın alan Sony, ilginç bir hamleye imza attı. Concrete Genie ve Entwined oyunlarının yapımcısı PixelOpus, Sony’nin açıklamasına göre gelecek ay kapatılacak.

    İlginç fikirleri ile bilinen PixelOpus, 2 Haziran’da kapılarını kapatıyor

    Engadget’a konuşan bir Playtation yetklisi, Playstation Studios altındaki stüdyoların düzenli olarak portföy ve proje bakımdan değerlendirildiğini ve bu değerlendirme süreçlerinin tamamlanması ile PixelOpus stüdyosunun 2 Haziran’da kapatılacağını belirtti. Stüdyo, bu kararın ardından Twitter üzerinden bir elveda gönderisi yayınladı.

    2014 yılında Sony Interactive Entertainment altında kurulan PixelOpus; ilginç konseptleri ve sanat stillerini kullanan Entwined ve Concrete Genie yapımları ile biliniyordu. Stüdyo gelecek ay kapanacak olsa da Concrete Genie, Playstation Mağazası üzerinde satılmaya devam edecek. İddialara göre stüdyo, Sony Picture Animation ile birlikte bir PS5 oyunu üzerinde çalışıyordu ancak maalesef bu oyunu muhtemelen hiçbir zaman göremeyeceğiz.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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