Playstation Stüdyolarından olan PixelOpus gelecek ay kapanıyor

İlginç fikirleri ile bilinen PixelOpus, 2 Haziran’da kapılarını kapatıyor
Engadget’a konuşan bir Playtation yetklisi, Playstation Studios altındaki stüdyoların düzenli olarak portföy ve proje bakımdan değerlendirildiğini ve bu değerlendirme süreçlerinin tamamlanması ile PixelOpus stüdyosunun 2 Haziran’da kapatılacağını belirtti. Stüdyo, bu kararın ardından Twitter üzerinden bir elveda gönderisi yayınladı.
2014 yılında Sony Interactive Entertainment altında kurulan PixelOpus; ilginç konseptleri ve sanat stillerini kullanan Entwined ve Concrete Genie yapımları ile biliniyordu. Stüdyo gelecek ay kapanacak olsa da Concrete Genie, Playstation Mağazası üzerinde satılmaya devam edecek. İddialara göre stüdyo, Sony Picture Animation ile birlikte bir PS5 oyunu üzerinde çalışıyordu ancak maalesef bu oyunu muhtemelen hiçbir zaman göremeyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah