Piyasadaki Logitech mouse'lara Hero 25K sensör özelliği geldi

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Logitech G, yeni yayınladığı güncellemeyle oyuncu farelerinin yeteneğini geliştirdi. Yeni güncellemeyle birlikte pek çok Logitech G Mouse modeli 16000 DPI’dan 25000 DPI’a yükseliyor. Bu modeller Hero 25K sensörüne yükseliyor. Böylelikle daha yüksek hassasiyet sunacak.

Hali hazırdaki mouse’ların yeni güncellemeyle Hero 25K sensörüne kavuşuyor olması e-spor oyuncularını mutlu etti. E-spor oyunları oynamıyor veya fareyle hassas işlemler yapmıyorsanız 16 bin DPI ile 25 bin DPI arasındaki farkı pek hissetmeniz mümkün olmayacak.

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Logitech’in Hero 25K sensörü, dünyanın ilk mikron altı seviyedeki Mouse sensörü olma özelliği taşıyor. HERO 25K Mouselar, farenin hareketine göre kare hızını otomatik olarak değiştirdiği için yüksek DPI’a rağmen nispeten düşük güç tüketmesiyle dikkat çekiyor.

Aşağıdaki modellere sahip kullanıcılar G HUB yazılım güncellemesi ile HERO 25K sensöre sahip olabilir:

G903 HERO

G502 LIGHTSPEED

PRO Wireless

G703 HERO

G604

G502 HERO

G403 HERO

PRO

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