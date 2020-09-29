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    Piyasadaki Logitech mouse'lara Hero 25K sensör özelliği geldi

    Logitech G Hub güncellemesiyle piyasadaki 8 farklı Logitech G Mouse modeline Hero 25K sensör özelliği geldi. Güncellemeyi yapıp fare hassasiyetini artırabilirsiniz.
    4 sa.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Piyasadaki Logitech mouse'lara Hero 25K sensör özelliği geldi
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    Logitech G, yeni yayınladığı güncellemeyle oyuncu farelerinin yeteneğini geliştirdi. Yeni güncellemeyle birlikte pek çok Logitech G Mouse modeli 16000 DPI’dan 25000 DPI’a yükseliyor. Bu modeller Hero 25K sensörüne yükseliyor. Böylelikle daha yüksek hassasiyet sunacak.

    Hali hazırdaki mouse’ların yeni güncellemeyle Hero 25K sensörüne kavuşuyor olması e-spor oyuncularını mutlu etti. E-spor oyunları oynamıyor veya fareyle hassas işlemler yapmıyorsanız 16 bin DPI ile 25 bin DPI arasındaki farkı pek hissetmeniz mümkün olmayacak.

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    Logitech’in Hero 25K sensörü, dünyanın ilk mikron altı seviyedeki Mouse sensörü olma özelliği taşıyor. HERO 25K Mouselar, farenin hareketine göre kare hızını otomatik olarak değiştirdiği için yüksek DPI’a rağmen nispeten düşük güç tüketmesiyle dikkat çekiyor.

    Aşağıdaki modellere sahip kullanıcılar G HUB yazılım güncellemesi ile HERO 25K sensöre sahip olabilir:

    • G903 HERO
    • G502 LIGHTSPEED
    • PRO Wireless
    • G703 HERO
    • G604
    • G502 HERO
    • G403 HERO
    • PRO


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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 46 dk.
    1000dpi üstü kullanmadım
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 sa.
    1200dpi ile oynayan ben şaşkın
    iyi hoşta yüzeyi daha doğru daha keskin daha kaliteli bir şekilde okuyabiliyormu önemli olan o 250k olsa fark etmez yoksa yazılımla nereye kadar
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    AtiMX4 (Ati ) 2 sa.
    3200 ile kullaniyorum 25bin nasil olur acaba :)
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