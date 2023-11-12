Google Play Store tehlike saçıyor: Yarım milyondan fazla zararlı yazılım indirildi

Tam Boyutta Gör Google'ın uygulama marketin Play Store'un son derece tehlikeli yazılımlar barındırdığı sık sık haberlerimize konu oluyor. Son dönemlerde buna yönelik önlemler artırılmış olsa da, güvenlik şirketi Kaspersky tarafından çarpıcı bir rapor paylaşıldı. 2023 yılı özelinde kötü amaçlı yazılım indirmeleri yarım milyonu aştı.

2023'te 600 milyondan fazla zararlı yazılım indirildi

Kaçıranlar için günümüzde Google Play Store, çoğu düzenli olarak güncellenen üç milyondan fazla uygulamaya sahip. Dolayısıyla bunların hepsini kapsamlı bir şekilde incelemenin, oldukça zorlayıcı olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun bilincinde olan kötü amaçlı geliştiriciler ise, yeni yöntemler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Öyle ki Play Store’a giriş yapan birçok uygulama, tamamen güvenli bir biçimde kullanıcılara sunuluyor. Ancak zaman içerisindeki güncellemeler ile zararlı hale getiriliyor. Örneğin Eylül 2021'de Google Play'e yüklenenen iRecorder, Ağustos 2022'de sunulan bir güncelleme ile cihaz seslerini kaydetmeye ve uzak bir sunuya göndermeye başladı.

Bunun keşfedilmesi ise Mayıs 2023'ü bulurken, uygulamanın 50.000'den fazla indirildiği belirtiliyor. 2023'teki en büyük indirmeler ise Mini Oyunlar özelinde gerçekleşti. Aynı dönemde Kaspersky, SpinOk virüsüne sahip 200 uygulama tespit edildiğini söylüyor. Üstelik bu uygulamalar tam 451 milyon cihaza indirilmiş durumda.

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Bunların bazıları, nakit ödül sunan oyunlarda gizlenirken, bazısı ise kişilerin banka bilgilerini, bağlı olarak paralarını ve kişisel bilgilerini çalmaya odaklanıyor. Günümüzde ise Google, mevcut güvenlik sorunlarına yönelik Google Play Protect'in'' uygulama tarama sistemini'' kullanıma sunmaya başladı. Ancak bunun ne kadar etkili olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Play Store'da yarım milyondan fazla zararlı yazılım indirildi