2023 yılında hangi PlayStation oyunları çıkacak? İşte liste

Kullanıcılar yeni ürünler ile tanışacak
Toplamda şimdilik 6 adet oyuna yer veren PlayStation bir müjde daha verdi. Önümüzdeki yıl 2 yeni PlayStation ürünü daha marketlerdeki yerini alacak: Dualsense Edge Kablosuz Kontrolcü ve PlayStation VR2.
Yeni kontrolcü 26 Ocak 2023 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation VR2 ise 22 Şubat 2023'te oyuncuların beğenisine sunulacak.
|Oyun
|Platform ve Çıkış Tarihi
|Destiny 2: Lightfall
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PlayStation 4: 28 Şubat 2023
PlayStation 5: 28 Şubat 2023
|Hogwarts Legacy
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PlayStation 4: 4 Nisan 2023
PlayStation 5: 10 Şubat 2023
|Final Fantasy XVI
|PlayStation 5: İkinci çeyrek veya üçüncü çeyrek
|Forspoken
|PlayStation 5: 24 Ocak 2023
|Marvel’s Spider-Man 2
|PlayStation 5: 2023'ün sonbahar sezonu
|Resident Evil 4
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PlayStation 4: 24 Mart 2023
PlayStation 5: 24 Mart 2023
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...