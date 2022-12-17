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    Anlık Bildirim

    2023 yılında hangi PlayStation oyunları çıkacak? İşte liste

    “2023 yılında hangi PlayStation oyunları çıkacak?” sorusunun cevabı çok merak ediliyordu. PlayStation bu soruyu 2023 yılında çıkacak olan oyunları içeren ilgili formel takvimi ile cevapladı. 
    Oy Ver
    PlayStation Tam Boyutta Gör
    PlayStation resmî internet sitesi aracılığıyla 2023 yılı için piyasaya sürülmesi planlanan oyunları bir tablo takvimi eşliğinde duyurdu. Bu liste 2024 yılına kadar güncellenebilir. Zira PlayStation yayımladığı bu tablo için şu cümleyi kurdu: “Bu tablo spesifik oyunları hedef alan bir içeriktir ve bu içeriği kapsamlı bir içerik hâline dönüştürmek için herhangi bir plana sahip değiliz.

    Kullanıcılar yeni ürünler ile tanışacak

    Toplamda şimdilik 6 adet oyuna yer veren PlayStation bir müjde daha verdi. Önümüzdeki yıl 2 yeni PlayStation ürünü daha marketlerdeki yerini alacak: Dualsense Edge Kablosuz Kontrolcü ve PlayStation VR2. 

    Yeni kontrolcü 26 Ocak 2023 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation VR2 ise 22 Şubat 2023'te oyuncuların beğenisine sunulacak.

    PlayStation 2023 yılı oyunları takvimi
    Oyun Platform ve Çıkış Tarihi
    Destiny 2: Lightfall 

    PlayStation 4: 28 Şubat 2023

    PlayStation 5: 28 Şubat 2023
    Hogwarts Legacy 

    PlayStation 4: 4 Nisan 2023

    PlayStation 5: 10 Şubat 2023
    Final Fantasy XVI PlayStation 5: İkinci çeyrek veya üçüncü çeyrek
    Forspoken PlayStation 5: 24 Ocak 2023
    Marvel’s Spider-Man 2 PlayStation 5: 2023'ün sonbahar sezonu
    Resident Evil 4 

    PlayStation 4: 24 Mart 2023

    PlayStation 5: 24 Mart 2023
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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