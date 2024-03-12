PlayStation 5 Slim n11’de indirime girdi

İndirimli PS5 Slim
PlayStation 5 Slim 1 TB Digital Edition Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili): 18.999 TL
PlayStation 5 Slim 1 TB Standart Edition Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili): 19.999 TL
PS5 Slim'in normal PS5'ten farkları neler?
PS5 Slim, normal PS5'e göre yüzde 30 daha küçük boyutlara ve yaklaşık olarak yüzde 20 daha düşük ağırlığa sahip. Normal PS5'te 825GB depolama alanı bulunurken PS5 Slim'de 1TB depolama alanı sunuluyor. Ayrıca dilerseniz PS5 Slim Digital Edition'a Blu-ray disk okuyucusu takılabilyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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