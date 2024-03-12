PlayStation 5 Slim n11’de indirime girdi

Tam Boyutta Gör Sony’nin PS5’e kıyasla daha küçük boyutlara ve daha fazla depolama alanına sahip PS5 Slim, n11’de indirime girdi. Döviz kurundaki artışlar nedeniyle son günlerde PS5 fiyatlarında artış yaşanmıştı. n11’deki kampanyayla avantajlı fiyatlara PlayStation 5 Slim sahibi olabilirsiniz.

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İndirimli PS5 Slim

PlayStation 5 Slim 1 TB Digital Edition Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili): 18.999 TL

PlayStation 5 Slim 1 TB Standart Edition Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili): 19.999 TL

PS5 Slim'in normal PS5'ten farkları neler?

PS5 Slim, normal PS5'e göre yüzde 30 daha küçük boyutlara ve yaklaşık olarak yüzde 20 daha düşük ağırlığa sahip. Normal PS5'te 825GB depolama alanı bulunurken PS5 Slim'de 1TB depolama alanı sunuluyor. Ayrıca dilerseniz PS5 Slim Digital Edition'a Blu-ray disk okuyucusu takılabilyor.

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