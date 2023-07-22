Playstation 5 Pro’dan yeni bilgiler geldi: Geliştirilmiş ışın izleme, 8K performans modu ve daha fazlası

Oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Playstation 5 Pro olarak adlandırılması beklenen nesil ortası Playstation 5 güncellemesi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Bu rapora göre PS5 Pro, “Trinity” kod adı ile 2022 yılın başından beri geliştiriliyor. Konsolun geliştirici kitlerinin ise bu yılın sonlarında stüdyolara dağıtılacağı belirtiliyor. Konsolun çıkış tarihi ise Kasım 2024 olarak belirtilmiş.
Playstation 5’ten çok daha güçlü olacak
Playstation 5 Pro’nun yenilenmiş grafik birimine sahip olması, cihazın FidelityFX Super Resolution 3 yani AMD FSR 3’ü desteklemesini sağlayabilir. Grafik birimindeki artış, daha hızlı bellek kullanılması ve FSR 3.0 desteği, PS5 Pro’yu RTX 40 serisine ve RX 70 serisine karşı çekici bir seçenek yapabilir. Bakalım Microsoft bu iddiaların ardından yeni bir Xbox üzerinde çalışmaya başlayacak mı.
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