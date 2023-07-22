Playstation 5 Pro’dan yeni bilgiler geldi: Geliştirilmiş ışın izleme, 8K performans modu ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör 9.nesil oyun konsolları Xbox Series ve Playstation 5’in satışa sunulmasından neredeyse 3 yıl geçti. Konsolların çıkışından geçen sürenin artması ile oyuncular, geçtiğimiz konsol neslinde olduğu gibi bir nesil ortası model güncellemesine kavuşup kavuşmayacağımızı merak etmeye başladı. Microsoft, bu nesil için böyle bir konsol hazırlamadığını belirtse de Sony, üst düzey bir Playstation 5 hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı ancak sızıntılar, firmanın böyle bir konsol üzerinde çalıştığını belirtiyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni rapor, Sony’nin üst düzey konsolunu detaylandırıyor.

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Playstation 5 Pro Kasım 2024’te çıkış yapabilir

Oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Playstation 5 Pro olarak adlandırılması beklenen nesil ortası Playstation 5 güncellemesi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Bu rapora göre PS5 Pro, “Trinity” kod adı ile 2022 yılın başından beri geliştiriliyor. Konsolun geliştirici kitlerinin ise bu yılın sonlarında stüdyolara dağıtılacağı belirtiliyor. Konsolun çıkış tarihi ise Kasım 2024 olarak belirtilmiş.

Playstation 5’ten çok daha güçlü olacak

Tam Boyutta Gör Henderson, konsolun bazı teknik detayları hakkında da konuştu. Rapora göre PS5 Pro, gelişmiş ışın izleme yeteneklerine, 8K performans moduna da 4K çözünürlükte daha tutarlı fps değerlerine sahip olacak. Ayrıca PS5 Pro, PS5’te kullanılan 14000 MT/s bellek yerine 18000 MT/s belleğe sahip olacak. Grafik birimi tarafında ise cihazın 30 WGP’ye (Work Group Processors) yani yaklaşık 60 grafik birimine sahip olması bekleniyor. Orijinal PS5 ise yalnızca 36 grafik birimine sahipti.

Playstation 5 Pro’nun yenilenmiş grafik birimine sahip olması, cihazın FidelityFX Super Resolution 3 yani AMD FSR 3’ü desteklemesini sağlayabilir. Grafik birimindeki artış, daha hızlı bellek kullanılması ve FSR 3.0 desteği, PS5 Pro’yu RTX 40 serisine ve RX 70 serisine karşı çekici bir seçenek yapabilir. Bakalım Microsoft bu iddiaların ardından yeni bir Xbox üzerinde çalışmaya başlayacak mı.

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