PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı iddiası

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Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i resmi olarak tanıtmaya hazırlanırken ve cihazla ilgili detayları sır gibi saklarken, yeni bir sızıntı PS 5'in ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağını ortaya çıkardı.

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25. yıldönümünde satışa çıkacak

Güvenilir olduğu belirtilen PSErebus adlı twitter hesabına göre, PlayStation 5 oyun konsolu, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Bu tarih PlayStation'ın Avrupa ve Kuzey Amerika'da ilk çıkışını yapmasından yaklaşık 25 yıl sonraya denk geliyor. Cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatının ise 499 dolar olacağı belirtilmiş.



https://www.dailystar.co.uk/tech/gaming/ps5-price-release-date-confirmed-20928639

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Bu sızıntı Sony'nin yaklaşmakta olanoyunu hakkında önemli ayrıntıları yayınlayan biryapılmış olması ise,ihtimalini yükselten önemli bir detay. Cihazın'ye ne zaman geleceğini şimdilik kestirmek zor olsa da, satış fiyatının'ye yakın olması muhtemel görünüyor.