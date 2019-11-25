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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı iddiası

    PlayStation 5'in, 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkacağı açıklanmıştı. Gelen sızıntılar cihazın tam olarak hangi tarihte ve ne kadarlık fiyat etiketiyle çıkacağını ortaya koyuyor.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
    7,1b
    23
    71
    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı iddiası
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    Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i resmi olarak tanıtmaya hazırlanırken ve cihazla ilgili detayları sır gibi saklarken, yeni bir sızıntı PS 5'in ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağını ortaya çıkardı.

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    25. yıldönümünde satışa çıkacak

    Güvenilir olduğu belirtilen PSErebus adlı twitter hesabına göre, PlayStation 5 oyun konsolu, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Bu tarih PlayStation'ın Avrupa ve Kuzey Amerika'da ilk çıkışını yapmasından yaklaşık 25 yıl sonraya denk geliyor. Cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatının ise 499 dolar olacağı belirtilmiş.


    Bu sızıntı Sony'nin yaklaşmakta olan The Last of Us Part 2 oyunu hakkında önemli ayrıntıları yayınlayan bir hesaptan yapılmış olması ise, doğruluk ihtimalini yükselten önemli bir detay. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceğini şimdilik kestirmek zor olsa da, satış fiyatının 5.000 TL'ye yakın olması muhtemel görünüyor.



    https://www.dailystar.co.uk/tech/gaming/ps5-price-release-date-confirmed-20928639 Yorum Yaz
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    Rammercan 10 sa. yeni yorumcu
    Welcome to Türkiye adamlar asgeri ucretle 3 tane alicak biz 2 asgeri ucretle alamicaz ve uste 1000 tl katmamiz gerekecek en az
    Yanıtla +20
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    byvolcan 12 sa.
    türkiye fiyatinda şaşıracak bir durum yok yeni çıkan paketten sony türkiyenin fiyat politikasi belli..



    PlayStation 4 Pro 1TB Limited Edition Death Stranding Bundle 



    abd fiyati 400$ 

    türkiye fiyati 4400 lira
    türkiye fiyatinda şaşıracak bir durum yok yeni çıkan paketten sony türkiyenin fiyat politikasi belli.. PlayStation 4 Pro 1TB Limited Edition...
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    Yanıtla +13
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    bbnnoglukml 12 sa. javaprof
    daha fazlaya satarsın ps4 ü. ikinci el teknolojik ürünlerin yıllar geçtikçe değer kazandığı tek ülke türkiye dir
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    SamPorterBridges 5 sa. yeni yorumcu
    3999 TL olacak Türkiye ön sipariş fiyatı inanıyorum.
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    ylcnylmz 5 sa. SamPorterBridges
    Umarım haklısındır ama bence çok iyi niyetlisin, doların euronun ne olacağı belli olmuyor ülkede, şu anki gibi kalsa bile 5.000 altında olacağını sanmam. Ben Pro yu 1.700 e almıştım şimdi bakıyorum 500gb slim 2. el o fiyat yazık.
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    mrtkrk 5 sa.
    Şuanda ps4 ilk kasa var bende hala ps4 oyunlari temiz temiz oynarım.Kirik degil Sony ne zaman ps4 desteğini keserse ozaman ps5 alırım. Ozamana kadar ps5 ucuzlar😂
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    mg3 6 sa.
    ps4 pro 3800 tl xbox one x 5000 tlye satiliyor arkadaslar ps5 rahat 5000 tl olur asagisi olmaz kendimizi kandirmayalim bu ve daha yukarsi fiyattan kimse kolay kolay evine sokamaz bu cihazi.Turkeden ps5'i almayacam batumdan alacam taxfree de var hayirlisi hersene artan vergilerden malesef oyun iside artik cok luks oldu.
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    Greggs 6 sa.
    5 çıktığına göre artık 4ü alabilirim. Gerçekten bu dünyada bazı ülkelerin vatandaşları hayatı yaşarken bazılarıysa uzaktan izliyor sadece.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Venomstr 4 sa. Greggs
    Yalnız PS4'ü ilk çıktığında alsaydın şimdikinden daha ucuzdu. İlk gün 1350 TL'den çıkmıştı. Sony Center'dan almıştım.
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    KRAL34TR 7 sa.
    Xbox 360 ilk çıktığında 1500 dolara karaborsada satılıyordu :)) Türkiyede satışı yoktu .



    Eğer aynı anda Türkiyede satılmaz ise ilk aylarda 10.000 lira paraya alacak kaymak kesimin çoçukları.
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    canlee89 7 sa.
    Ps5 pro 6999 TL olur bence.
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    defected 7 sa.
    4.999 liradan satışa çıkar

    hadi sizi mi kıracağım 4.499 olsun

    ee oyun almayacak mısın?

    6.000 lirayı gözde çıkartın. ben size söyleyeyim.
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    RaNCeR91 7 sa.
    Vaziyet gösteriyor ki Ps4 proları stoklayın :) 2.el de baya prim yapıcak anlasilan.5000 lira gibi birsey olacagi zaten tahmin ediliyordu.Şaşırmaya gerek yok.4 tane de 500 er liradan oyun alirsin tamam iste etti sana 7 bin lira mis gibi daha ne olsun.Nede olsa alınıyor mu bu fiyatlardan alınıyor.Hal böyle olunca kaymağını yiyecek koskoca sony var.Yemesin mi yesin tabi..Azcık da devlet yer ama azcık yer devlet merhametli cunku yeni konsol vergileri azıcık olur..potansiyeli degetlendirmek lazim..Sezercik aslan parçası misali biygün bende o ps5 lerden alcam..babamın cok parası var cuvalla verir yine alır vurucam kırbacı :))
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    Sean john 8 sa.
    5k-4k bunlar çok fazla fiyatlar gider pc buildler insan , konsolun en büyük artısı gaming pcden ucuz olmasıydı millet ps5 almaz ise oyundan da kazanamazlar plustanda .

    edit : bu arada konuda ps nin paralı elemanları var sanırım 5k ya iyi diyorlar bide . Konsolu en iyi çıkma fiyatı 3000 tldir millet mırın kırın eder 3kya alır plusınıda alır oyununu da ama 5k ya koyarsan ps4 ü olan kitlenin çoğu almaz, ben şahsen almam çünkü 5k ederi yok o makinenin herkes biliyor .
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    byvolcan 8 sa. Sean john
    biraz gerçekçi bakmak lazim olaylara yeni çıkan ds paket 400$ ken burda 4400 diye fiyatlandi. 500$ sen hesap et artik. 3yil önce çıkan pro bile 3600e satılıyor. sen ps5 3000 lira olacak diyorsun. orta düzey cep telefonlari bile 4-5 bin amiraler 8-9 binlerde geziyor.
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    L.Hamilton 8 sa.
    Gider Amazon Almanya'dan alırım çok daha hesaplıya gelir garanti olarak da bir farkı olmaz hatta Amazon daha iyi bence.
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