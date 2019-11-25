PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı iddiası

Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i resmi olarak tanıtmaya hazırlanırken ve cihazla ilgili detayları sır gibi saklarken, yeni bir sızıntı PS 5'in ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağını ortaya çıkardı.
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25. yıldönümünde satışa çıkacak
Güvenilir olduğu belirtilen PSErebus adlı twitter hesabına göre, PlayStation 5 oyun konsolu, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Bu tarih PlayStation'ın Avrupa ve Kuzey Amerika'da ilk çıkışını yapmasından yaklaşık 25 yıl sonraya denk geliyor. Cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatının ise 499 dolar olacağı belirtilmiş.
Bu sızıntı Sony'nin yaklaşmakta olan The Last of Us Part 2 oyunu hakkında önemli ayrıntıları yayınlayan bir hesaptan yapılmış olması ise, doğruluk ihtimalini yükselten önemli bir detay. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceğini şimdilik kestirmek zor olsa da, satış fiyatının 5.000 TL'ye yakın olması muhtemel görünüyor.
https://www.dailystar.co.uk/tech/gaming/ps5-price-release-date-confirmed-20928639 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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