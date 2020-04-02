Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı: "Kendimi çok iyi hissediyorum"

    Xbox patronu Phil Spencer, Xbox Series X'in fiyatından performansına kadar her şeyiyle bir "kazandıran plan" olduğunu söyledi.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    21,6b
    1
    157
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı:
    Tam Boyutta Gör

    Xbox markasının ünlü başkanı Phil Spencer, PlayStation 5'in özelliklerini gördükten sonra kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. IGN'den Ryan McCaffrey'nin podcast'ine katılan Spencer ayrıca yeni Xbox'ın fiyatıyla ilgili de ilk kez bazı açıklamalar yaptı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Series X'in teknik detayları açıklandı: 12 TFLOPs'luk müthiş performans

    Mark Cerny'nin düzenlediği etkinlikle ilgili konuşan Spencer,"Mark ve ekibi bence çok iyi bir iş çıkardı; SSD teknolojisi ve bahsedilen ses işleme teknikleri gerçekten de etkileyici. Ancak biz kendi platformumuzda CPU'dan GPU'ya ve RAM'e kadar ve diğer her şeyiyle bütüncül bir bakış açısıyla geliştirme sürecini ilerlettik. Bu noktaya gelmemiz yıllarımızı aldı...dolayısıyla aynı şekilde benzer işler ortaya koyan diğer ekiplere de kesinlikle saygı duyuyorum, çünkü bu tarz bir şeyin müthiş emek istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

    Xbox Series X'e olan güveninden bahseden Spencer,"PlayStation 5'in özelliklerini gördükten sonra kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Yaptığımız seçimlerin çok doğru olduğunu anladım, bunu da aslında bekliyordum. Xbox One S ve Xbox One X'i geliştiren donanım ekibine müthiş bir güvenim var. Onlara bir hedef koymam ve gerekli zamanı tanımam durumunda kusursuz bir ürün ortaya koyabileceklerini biliyordum." şeklinde konuştu.

    Spencer son olarak fiyat konusuyla ilgili,"Xbox Series X'te ulaştığımız performans ve fiyat konusunda kendimi iyi hissediyorum. Bu konsolda sunacağımız genel paket için inanılmaz iyi hissediyorum. Bunun bir 'kazanan plan' olduğunu düşünüyoruz. Fiyat konusunda da rekabeti de göz önünde bulundurarak esnek ve hızlı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı. 

    Her iki konsol da bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. PlayStation 5 daha hızlı SSD'siyle dikkat çekerken Xbox Series X ise GPU ve CPU tarafında bir adım önde görünüyor. Ancak elbette bunlar sadece kağıt üzerinde değerler, kullanıcılar seçimlerini yaparken diğer birçok faktörü de hesaba katacak.

    PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı:
    Tam Boyutta Gör



    https://www.gamesradar.com/phil-spencer-felt-really-good-about-xbox-series-x-after-seeing-ps5-showcase/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi
    2 sa.
    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
    2 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GAMBIT 6 gün en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +171
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 6 gün
    playstation türkiye denilen ölücüler saolsun ps5 almayacam, konsol alırsam xbox alırım ya da hiç almam, inş güzel exclusive oyunlar çıkar da rahat rahat takılırz.
    playstation türkiye denilen ölücüler saolsun ps5 almayacam, konsol alırsam xbox alırım ya da hiç almam, inş güzel exclusive oyunlar çıkar da rahat rahat takılır...
    Devamını Gör
    Yanıtla +107
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PHO3N1X (Serkan TURGUT) 6 gün
    Gozlerim beni yanıltıyor mu yoksa fanliktan gozu dönenlerin "1.72 tf bir sey ifade etmiyor." yazısını mi okudum?
    3 Yanıt Yanıtla +79
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 gün PHO3N1X
    Yazılım tarafında MS'e göre daha başarılılar da yazılmış çok da şeyetmeyin :D
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mementopolis (ULU BEY) 6 gün PHO3N1X
    Son Tüketici olarak kullanamadigin tf'leri övmeye devam et.
    Eninde sonunda render alamayacaksin o konsol(lar) dan :D
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün PHO3N1X
    Arada bir PS4 kadar flops fark var o da overclock ve turbo fan sesli haliyle ama hiçbir şey tabii. SSD'ye gelince ise her şey
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (74) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 2 gün
    Oyun pc si toplamak ne kadar tuzlu onu biliyormusun bende bin tl lik pc var toplayalı 3 sene olmuştur. Son 5 senedeki oyunların çoğunu açmıyor xbox one aldığımda 900 Tl civarıydı ve çoğu oyunu gamepass sayesinde oynuyorum ps 4 alacaktım ilk başta ama ea acces yüzünden one almak zorunda kaldım ülkedeki oyun fiyatları malum ve hiç pişman değilim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cezager 3 gün
    Keşke xbox alsaydım bu game pass olayı çok iyi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CaptainFeroxide 3 gün yeni yorumcu
    XBox tasarım olarak çok hoş. gerek donanım gerek kalite olarak Konsol dünyasının S20 Ultra sı diyebilirim. Bende Ps alacaktım fakat vazgeçtim. Konsol fiyatları uçtu 5 bin ler havada uçuşuyor biz hala konsol alamadık. Sony Zam yağmuru yaptı yanlış hatırlamıyorsam ps plus a %60 civarı zam yaptılar üstüne indirimleri çektiler şuan Playstation sadece Zengin insanlara hitap eden bi karaktere büründü sanırım Sony zengin kitleye önem veriyor artık kanımca. Hedef kitleyi değiştirdiler

    Ps4 de exc oyunları bitiren ps kullanıcıları konsollarını satıyor evde yatmasındansa satıp para kazanıyorlar bi süreklilik yok playstation da.

    Ama xbox güçlü donanımı ile dikkat çekiyor Sony bu zor zamanda müşterilerine kolaylık sağlayacağı yerde indirimleri çekip müşterilerini mağdur etti. İnsanlar zaten ay sonunu zor getiriyor bide kazandıklarının yarısını Playstation plus a mı versin ? Hem maddiyat hem donanım açısından Xbox kullanımı inşallah yaygınlaşacaktır ülkemizde. GamePass zaten bir Harika. 1 senelik 180 tl ödersin kafan rahat eder geriyi düşünmezsin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    abboww (Sulhy ) 3 gün
    Xbox almayı aslında istiyorum ama düzgün oyun yok şuan gtx1060 i7 8rd msi ile devam ediyoruz bakalım ps5 merak etmiyor da değilim yurtdışından alırım TR de fiyat şişirirlerse hiç uğraşamam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    jonesknow (Batuhan ) 3 gün
    Benim hem GTX 1070'li oyun bilgisayarım vardı hem de iki konsola da aynı anda sahip oldıum dönem oldu. 4 sene önce PS4'ümü satıp, ekran kartsız bir pc toplamıştım. Daha sonra pc'ye verdiğim paradan daha fazlasına GTX 1070 almıştım. Geçen sene de GTX 1070 ekran kartımı sattım ve gittim ps4 aldım, üstüne de 300 liram cebimde kaldı. Ki şöyle de bir şey var; ben GTX 1070 ile 4K'da 30 fps bile oyun oynayamam ama Xbox One X'im ile 4K 30 fps RDR2 oynayabiliyorum. 4K 30 fps RDR2 için kaç bin liralık bilgisayar toplamam lazım? Bütçe olarak biri diğerinin bir katı olan iki farklı platform bunlar. Konsol - pc kavgası çok anlamsız geliyor o yüzden. Param varsa konsoldan daha güçlü pc alırım, param yoksa ve pc'ye oyun dışında da ihtiyacım varsa, yine konsoldan daha fazla para verip, konsoldan daha güçsüz bir pc alırım veya pc ihtiyacım yoksa konsol alırım.

    İki konsol arasındaki düşüncelerim ise; PS4'ümü de exc. oyunların hepsini oynadıktan sonra satılığa koydum ve o sırada kendime ikinci el Xbox One X aldım. Konsolum yaklaşık 6 ay kadar satılmadı ve o süre zarfında zaman zaman Spiderman oynamak için PS4'ü açtım. Ve onun dışında hep Xbox'tan oyun oynadım çünkü gamepass ile oynadığımın 20 katı kadar oynamadığım oyunun olduğu bir kütüphaneye sahip oldum. Xbox ile ilgili 2 tane eksik dışında çok memnunum. 1- PS4'ün ana menüsü bana daha pratik ve hızlı geliyor. Alışkanlıktan da olabilir, emin değilim. 2- Arkadaşlarımın neredeyse hiçbirinde Xbox yok, o yüzden yalnız oynuyorum. Ama garip olan da şu, PS4'ü olan hiçbir arkadaşım exc. oyunları oynamıyor. Hepsi multiplatform olan Fifa, Nba, Gta, Cod gibi oyunlar oynuyor. Türkiye'deki PS4 hakimiyeti alışkanlıktan ibaret, exc. oyunları önemseyen kitle %5'i geçmez.Bir de bu konuda ve diğer konularda Xbox alıcam diyenlerin çoğu da yine bir sonraki nesilde ps5 tercih edecektir. Arkadaş çevrelerinden 3-5 kişi ps5 alsın, mecbur ps5 alacaklar. Benim kafamda ps5 almak hala var çünkü arkadaşlarımın en azından bir kısmını ikna edemezsem mecbur almam gerek. Şuan xbox'ımda yalnızca cod warzone'yi arkadaşlarımla oynayabiliyorum çünkü oyun crossplatform. Tanımadığım insanlarla oynamayı da sevmediğim için her oyunu yalnız oynuyorum. Yani hangi konsolun veya platformun daha iyi olduğu önemli değil. Bütçeniz ne kadar ve arkadaşlarınız daha çok hangi platformda. Önemli olan bu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    speed001 (Ramazan Çelik) 3 gün
    Netflix bu konuda devrim niteliğinde, bütün platformlarda mantık aynı olmalı, biz ayda belirli bir ücret verip bütün oyunları oynayabilmeliyiz her oyuna ayrı ayrı tonlarca para ver bir de aylık ücret ver bir de adamın hangi oyunu bedava vereceğini dört gözle bekle. Sony'nin sistemini akıl mantık işi değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kuantum34 3 gün
    Xbox series x için türkiyede özel bir fiyat uygulasınlar türkiyede ps5 alan çok az kişi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PeTeRPaNN (Osman Şimşek) 3 gün
    Pc kullanıcısı olarak yiyin birbirinizi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CaptainFeroxide 3 gün yeni yorumcu
    XBox almayı bende düşünüyorum güzel işler yapmaya başladılar lakin fiyatları düşürüp krizi fırsata çevirip ps4 kullanıcılarını kendine çekeceği yerde zam yaptırtmış Türkiye fiyatlarına. Bundan iyi fırsat olamazdı onlar için. Kötü yola saptılar. Böyle zam ve fiyat şişirme yoluna sapan firmaların hali ibret olmamış anlaşılan Sony ve Xbox’a
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hayansame (Hakan s.) 3 gün
    Mesut xevik beyin gevrek gevrek gulerek. Hem daha pahali hemde cok gucsuz diye xbox one i yerden yere vurdugunu hatirlioruz.... Ps5 ide sadece donanimindan oturu yerden yere vurabilecek mi ?



    Sadece donanimi daha yuksek diye ps4 tavsie ederken. Simdide yeni nesil xboxi tavsiye edebilecek mi?

    Bekleyp gorecegiz. Fanboylar yerli ve milli markaniz playstaion nasil savunmalara gireceksiniz bakalim :)

    900p 1080p muhabbetleri gibi sacma sapan cozunurluk muhabbetleri yapacakmisiniz?

    Yahu bir seyinde fanatigi olmayin ,aşırıcı olmayin..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    onurozka (onur ozkaraman) 3 gün hayansame
    Sanki sende xbox fanligi yapmış gibi olamamışsın?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CleanCoders 3. kez +201 2 GAMBIT ilk kez +171 3 Mutlak.Sıfır 3. kez +164
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    nick bırakmamışsınız lan +101 deoks +99 Stanislas Xavier +98 MacGyver. +85 Musty3535123 +83 MaximillianFoe +75 evlbleef +62 lAxiosl +58 Guhong01 +54 ıspır +44
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    21566 kez okundu.
    64 kişi, toplam 74 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox series x, playstation 5 ve
    3 etiket daha yeni nesil konsollar phil spencer Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası255,4b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı278b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün En son iOS güncellemesi, eski iPhone ve iPad'lerde Facetime problemi yaratıyor 6 gün Nikon, Nisan ayına özel ücretsiz fotoğrafçılık kursları yayınlıyor 6 gün Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor 6 gün The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil 6 gün Toyota, Çinli BYD ile yeni bir elektrikli araç şirketi kurdu 6 gün Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor 6 gün X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi 6 gün Xbox özel kulaklık "Steelseries Arctis 9X incelemesi" 6 gün Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı 6 gün Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm 6 gün Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi 6 gün Esnek beyin elektrotları geliştirildi 6 gün Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı 6 gün PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor 6 gün Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi 6 gün Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service 6 gün Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı 6 gün Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi 6 gün Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak 6 gün Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu 6 gün GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı: "Kendimi çok iyi hissediyorum" Sonraki YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor 6 gün Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super 6 gün Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak 6 gün 2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi 6 gün Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor 6 gün Sony’den Extra Bass destekli tam kablosuz kulaklık 6 gün THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu 1 hf. NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti 1 hf. OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Zoom uygulamasındaki güvenlik endişeleri, uygulamanın popülaritesi kadar hızlı artıyor! 1 hf. TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti 1 hf. Vaka sayıları illere göre açıklandı! İşte İstanbul'da son durum 1 hf. COVID-19 Humble Bundle harika oyunları harika bir amaçla birleştiriyor 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka 1 hf. SiriusXM Premier bir süreliğine ücretsiz 1 hf. Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman 1 hf. Fortnite’a kurşun geçirmez ‘Kingsman’ şemsiyesi geliyor 1 hf. Dünyanın ilk USB Hub ve taşınabilir SSD istasyonu ile tanışın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim