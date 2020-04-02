PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı: "Kendimi çok iyi hissediyorum"

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Xbox markasının ünlü başkanı Phil Spencer, PlayStation 5'in özelliklerini gördükten sonra kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. IGN'den Ryan McCaffrey'nin podcast'ine katılan Spencer ayrıca yeni Xbox'ın fiyatıyla ilgili de ilk kez bazı açıklamalar yaptı.

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Mark Cerny'nin düzenlediği etkinlikle ilgili konuşan Spencer,"Mark ve ekibi bence çok iyi bir iş çıkardı; SSD teknolojisi ve bahsedilen ses işleme teknikleri gerçekten de etkileyici. Ancak biz kendi platformumuzda CPU'dan GPU'ya ve RAM'e kadar ve diğer her şeyiyle bütüncül bir bakış açısıyla geliştirme sürecini ilerlettik. Bu noktaya gelmemiz yıllarımızı aldı...dolayısıyla aynı şekilde benzer işler ortaya koyan diğer ekiplere de kesinlikle saygı duyuyorum, çünkü bu tarz bir şeyin müthiş emek istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Xbox Series X'e olan güveninden bahseden Spencer,"PlayStation 5'in özelliklerini gördükten sonra kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Yaptığımız seçimlerin çok doğru olduğunu anladım, bunu da aslında bekliyordum. Xbox One S ve Xbox One X'i geliştiren donanım ekibine müthiş bir güvenim var. Onlara bir hedef koymam ve gerekli zamanı tanımam durumunda kusursuz bir ürün ortaya koyabileceklerini biliyordum." şeklinde konuştu.

Spencer son olarak fiyat konusuyla ilgili,"Xbox Series X'te ulaştığımız performans ve fiyat konusunda kendimi iyi hissediyorum. Bu konsolda sunacağımız genel paket için inanılmaz iyi hissediyorum. Bunun bir 'kazanan plan' olduğunu düşünüyoruz. Fiyat konusunda da rekabeti de göz önünde bulundurarak esnek ve hızlı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Her iki konsol da bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. PlayStation 5 daha hızlı SSD'siyle dikkat çekerken Xbox Series X ise GPU ve CPU tarafında bir adım önde görünüyor. Ancak elbette bunlar sadece kağıt üzerinde değerler, kullanıcılar seçimlerini yaparken diğer birçok faktörü de hesaba katacak.

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https://www.gamesradar.com/phil-spencer-felt-really-good-about-xbox-series-x-after-seeing-ps5-showcase/

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