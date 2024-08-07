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    PlayStation 5 satışları çakıldı: PS4'ün gerisinde

    PlayStation 5'in toplam satış rakamı açıklandı. Konsol, 61,7 milyon birimi geride bırakırken satış hızı beklenenden daha hızlı yavaşlıyor. İşte detaylar...          
    PlayStation 5 satışları çakıldı: PS4'ün gerisinde Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geride bıraktığımız son üç aylık döneme dair finansal verilerini açıkladı. Geçtiğimiz üç yıllık süreç içerisinde beklentileri karşılamayan PS5, 2024’te de çalkantılı satışlarıyla gündem olacak gibi duruyor. Peki son çeyrekte ne kadar PlayStation 5 satıldı? Satışlar tahmin edilenden daha hızlı düşüyor.

    PlayStation 5 satışları beklenenden yavaş

    Sony, 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana PlayStation 5 satışlarının 61,7 2 milyon adedi aştığını açıkladı. Bu, analistlerin beklediği 3 milyon birimin altında kalırken, son çeyrek boyunca 2,4 milyon PS5 satıldı ve rakamlar mevcut nesil PS4'ün gerisinde kalmaya devam ediyor. Keza Playstation 4'ün benzer bir zaman diliminde 63,5 milyon sattığını hatırlatalım.

    PlayStation 5 satışları çakıldı: PS4'ün gerisinde Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'e göre Sony, satışların bu mali yılda da yavaşlayacağını bekliyordu, ancak birinci parti oyunların eksikliği nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı düşüyor. Bu yılın nisan ve haziran ayları arasındaki yazılım satışları ise %12 arttı. Ancak yıllık bazda 56,5 milyondan 53,6 milyona gerilemiş durumda. 

    Diğer tarafta PlayStation 5 Pro'nun işleri değiştirip değiştirmeyeceğini veya ne kadar fark yaratacağını görmek ilginç olacak. Tabii ki konsol satışlarının Sony'nin toplam gelirinde küçük bir rol oynadığını hatırlatmakta fayda var. Bunun büyük bir bölümünü yazılım veya oyunlar oluşturuyor. Söylentilere göre PS5 Pro'nun gelecek ay tanıtılması ve 2024 sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak Sony'nin planları arasında büyük bir birinci parti oyun olmadığı için, oyuncuların bir süre boyunca temel PS5'e sadık kaldığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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