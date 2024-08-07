PlayStation 5 satışları çakıldı: PS4'ün gerisinde

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Tam Boyutta Gör Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geride bıraktığımız son üç aylık döneme dair finansal verilerini açıkladı. Geçtiğimiz üç yıllık süreç içerisinde beklentileri karşılamayan PS5, 2024’te de çalkantılı satışlarıyla gündem olacak gibi duruyor. Peki son çeyrekte ne kadar PlayStation 5 satıldı? Satışlar tahmin edilenden daha hızlı düşüyor.

PlayStation 5 satışları beklenenden yavaş

Sony, 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana PlayStation 5 satışlarının 61,7 2 milyon adedi aştığını açıkladı. Bu, analistlerin beklediği 3 milyon birimin altında kalırken, son çeyrek boyunca 2,4 milyon PS5 satıldı ve rakamlar mevcut nesil PS4'ün gerisinde kalmaya devam ediyor. Keza Playstation 4'ün benzer bir zaman diliminde 63,5 milyon sattığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Bloomberg'e göre Sony, satışların bu mali yılda da yavaşlayacağını bekliyordu, ancak birinci parti oyunların eksikliği nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı düşüyor. Bu yılın nisan ve haziran ayları arasındaki yazılım satışları ise %12 arttı. Ancak yıllık bazda 56,5 milyondan 53,6 milyona gerilemiş durumda.

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Diğer tarafta PlayStation 5 Pro'nun işleri değiştirip değiştirmeyeceğini veya ne kadar fark yaratacağını görmek ilginç olacak. Tabii ki konsol satışlarının Sony'nin toplam gelirinde küçük bir rol oynadığını hatırlatmakta fayda var. Bunun büyük bir bölümünü yazılım veya oyunlar oluşturuyor. Söylentilere göre PS5 Pro'nun gelecek ay tanıtılması ve 2024 sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak Sony'nin planları arasında büyük bir birinci parti oyun olmadığı için, oyuncuların bir süre boyunca temel PS5'e sadık kaldığını görebiliriz.

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