PlayStation 5 satışları çakıldı: PS4'ün gerisinde

PlayStation 5 satışları beklenenden yavaş
Sony, 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana PlayStation 5 satışlarının 61,7 2 milyon adedi aştığını açıkladı. Bu, analistlerin beklediği 3 milyon birimin altında kalırken, son çeyrek boyunca 2,4 milyon PS5 satıldı ve rakamlar mevcut nesil PS4'ün gerisinde kalmaya devam ediyor. Keza Playstation 4'ün benzer bir zaman diliminde 63,5 milyon sattığını hatırlatalım.
Diğer tarafta PlayStation 5 Pro'nun işleri değiştirip değiştirmeyeceğini veya ne kadar fark yaratacağını görmek ilginç olacak. Tabii ki konsol satışlarının Sony'nin toplam gelirinde küçük bir rol oynadığını hatırlatmakta fayda var. Bunun büyük bir bölümünü yazılım veya oyunlar oluşturuyor. Söylentilere göre PS5 Pro'nun gelecek ay tanıtılması ve 2024 sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak Sony'nin planları arasında büyük bir birinci parti oyun olmadığı için, oyuncuların bir süre boyunca temel PS5'e sadık kaldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.