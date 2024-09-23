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    Sony PS5 30. yıl dönümü sürümü ön siparişleri bu hafta başlıyor

    Oyuncular için eşsiz bir koleksiyon parçası olan Sony'nin PS5 30. yıl dönümü koleksiyonu ön siparişe açılıyor. Özel satış, 26 Eylül'de Sony'nin PlayStation Direct çevrimiçi mağazasında başlayacak.
    Sony PS5 30. yıl dönümü sürümü ön siparişleri bu hafta başlıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, merakla beklenen PlayStation 30. yıl dönümü koleksiyonunu26 Eylül Perşembe günü ön siparişe açacak. Koleksiyonda ayrıca 1.000 doların üzerinde bir fiyata sahip olması beklenen PS5 Pro 30th Anniversary Edition da yer alıyor.

    Her konsolda benzersiz numaralar kazınmış olacak

    Sony, bu koleksiyonun dünya çapında yalnızca 12.300 adet sınırlı sayıda üretilen versiyonunu piyasaya sürecek. Sony'nin bu ayın başlarında duyurduğu 699 dolarlık PS5 Pro konsol yükseltmesi farklı tepkilere neden olsa da bu sınırlı sayıda üretilen paketlerin duyurulması talebin artmasına yol açtı.

    PS5 Pro 30. yıl dönümü koleksiyonu yalnızca bir oyun konsolu değil aynı zamanda PlayStation hayranları için bir koleksiyon parçası olacak. Her birimde benzersiz numaralar kazınacak ve bu da onun ayrıcalığını artıracak. Koleksiyon, dünya çapında satın alınabilir olacak.

    Bu özel seri konsolların ve aksesuarların tanıtılmasının ardından tıklamalarda önemli bir artış olduğu bildirildi. PlayStation Direct çevrimiçi mağazasının bulunduğu bölgelerde, tüm PlayStation 30. yıl dönümü koleksiyonu ürünleri 26 Eylül'den itibaren yalnızca Sony'nin kendi mağazası üzerinden satışa sunulacak.

    Sony PS5 30. yıl dönümü sürümü ön siparişleri bu hafta başlıyor Tam Boyutta Gör

    PlayStation Direct Store'dan satın alım yapabilmek için alıcıların bir PlayStation Network hesabına sahip olması gerekiyor. Ön siparişler başladığında Sony, potansiyel alıcıların sanal olarak sıraya girmesi için bir kuyruk oluşturacak. Sony, PS5 Pro 30. yıl dönümü koleksiyon paketinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağını ise henüz açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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