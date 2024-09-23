Sony PS5 30. yıl dönümü sürümü ön siparişleri bu hafta başlıyor

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Tam Boyutta Gör Sony, merakla beklenen PlayStation 30. yıl dönümü koleksiyonunu26 Eylül Perşembe günü ön siparişe açacak. Koleksiyonda ayrıca 1.000 doların üzerinde bir fiyata sahip olması beklenen PS5 Pro 30th Anniversary Edition da yer alıyor.

Her konsolda benzersiz numaralar kazınmış olacak

Sony, bu koleksiyonun dünya çapında yalnızca 12.300 adet sınırlı sayıda üretilen versiyonunu piyasaya sürecek. Sony'nin bu ayın başlarında duyurduğu 699 dolarlık PS5 Pro konsol yükseltmesi farklı tepkilere neden olsa da bu sınırlı sayıda üretilen paketlerin duyurulması talebin artmasına yol açtı.

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PS5 Pro 30. yıl dönümü koleksiyonu yalnızca bir oyun konsolu değil aynı zamanda PlayStation hayranları için bir koleksiyon parçası olacak. Her birimde benzersiz numaralar kazınacak ve bu da onun ayrıcalığını artıracak. Koleksiyon, dünya çapında satın alınabilir olacak.

Bu özel seri konsolların ve aksesuarların tanıtılmasının ardından tıklamalarda önemli bir artış olduğu bildirildi. PlayStation Direct çevrimiçi mağazasının bulunduğu bölgelerde, tüm PlayStation 30. yıl dönümü koleksiyonu ürünleri 26 Eylül'den itibaren yalnızca Sony'nin kendi mağazası üzerinden satışa sunulacak.

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PlayStation Direct Store'dan satın alım yapabilmek için alıcıların bir PlayStation Network hesabına sahip olması gerekiyor. Ön siparişler başladığında Sony, potansiyel alıcıların sanal olarak sıraya girmesi için bir kuyruk oluşturacak. Sony, PS5 Pro 30. yıl dönümü koleksiyon paketinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağını ise henüz açıklamadı.

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