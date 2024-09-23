Sony PS5 30. yıl dönümü sürümü ön siparişleri bu hafta başlıyor

Her konsolda benzersiz numaralar kazınmış olacak
Sony, bu koleksiyonun dünya çapında yalnızca 12.300 adet sınırlı sayıda üretilen versiyonunu piyasaya sürecek. Sony'nin bu ayın başlarında duyurduğu 699 dolarlık PS5 Pro konsol yükseltmesi farklı tepkilere neden olsa da bu sınırlı sayıda üretilen paketlerin duyurulması talebin artmasına yol açtı.
PS5 Pro 30. yıl dönümü koleksiyonu yalnızca bir oyun konsolu değil aynı zamanda PlayStation hayranları için bir koleksiyon parçası olacak. Her birimde benzersiz numaralar kazınacak ve bu da onun ayrıcalığını artıracak. Koleksiyon, dünya çapında satın alınabilir olacak.
Bu özel seri konsolların ve aksesuarların tanıtılmasının ardından tıklamalarda önemli bir artış olduğu bildirildi. PlayStation Direct çevrimiçi mağazasının bulunduğu bölgelerde, tüm PlayStation 30. yıl dönümü koleksiyonu ürünleri 26 Eylül'den itibaren yalnızca Sony'nin kendi mağazası üzerinden satışa sunulacak.
PlayStation Direct Store'dan satın alım yapabilmek için alıcıların bir PlayStation Network hesabına sahip olması gerekiyor. Ön siparişler başladığında Sony, potansiyel alıcıların sanal olarak sıraya girmesi için bir kuyruk oluşturacak. Sony, PS5 Pro 30. yıl dönümü koleksiyon paketinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağını ise henüz açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)