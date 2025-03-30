Tam Boyutta Gör Digital Foundry, VRR ve sınırsız kare hızı etkinleştirildiğinde bazı PS5 ve PlayStation 5 Pro oyunlarında takılma sorunu yaşandığını ortaya çıkardı. Sony ve üçüncü parti oyunlarda 20 - 30 dakikadan sonra her sekiz saniyede bir takılmalar, ara sıra kare hızında düşüşler olduğu gözlemlendi.

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Kare hızı 30 veya 60 FPS’e kilitlendiğinde, hedef kare hızından sapmalar fark edilebiliyor. VRR, 120 Hz ayarlarında bile çok çeşitli kare hızlarında oyunu akıcı tutuyor. Digital Foundry, başlatmadan 20 dakika veya daha uzun süre sonra bazı PS5 oyunlarında kesintilerle karşılaştıklarını dile getirdi. Takılmalar başladıktan sonra, yaklaşık her sekiz saniyede bir tekrarladığı belirtildi.

Oyuncular, farklı TV'lerde farklı oyunlar oynarken bu sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Takılmalar, belirli ekranlara özgü değil. Tüm PS5 oyunları da etkilenmiyor. Diablo 4 ve Hogwarts Legacy takılma sorunu yaşatırken, Immortals of Aveum ve Gran Turismo 7’de takılma olmuyor. Şimdilik, takılmalara tek çözüm VRR’ı devre dışı bırakmak veya oyunu yeniden başlatmak.

PlayStation 5 ve PS5 Pro’da sorun yaşanan oyunlar

The Last of Us Part One

The Last of Us Part Two Remastered

Diablo IV

Hogwarts Legacy

Elden Ring

Resident Evil 4

Ratchet and Clank: Rift Apart

Marvel's Spider-Man Remastered

Metaphor: Refantazio

Kingdom Come Deliverance II

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PlayStation 5 ve PS5 Pro'da VRR takılma sorunu yaşanıyor