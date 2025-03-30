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    PlayStation 5 ve PS5 Pro'da VRR takılma sorunu yaşanıyor

    PlayStation 5 ve PS5 Pro'da VRR etkinleştirildiğinde bazı oyunlarda takılmalar yaşandığı ortaya çıktı. Özellikle, uzun süreli oynanıştan sonra kare hızında ciddi düşüşler meydana geliyor.
    ps5 & playstation 5 pro vrr takılma sorunu Tam Boyutta Gör
    Digital Foundry, VRR ve sınırsız kare hızı etkinleştirildiğinde bazı PS5 ve PlayStation 5 Pro oyunlarında takılma sorunu yaşandığını ortaya çıkardı. Sony ve üçüncü parti oyunlarda 20 - 30 dakikadan sonra her sekiz saniyede bir takılmalar, ara sıra kare hızında düşüşler olduğu gözlemlendi.

    Kare hızı 30 veya 60 FPS’e kilitlendiğinde, hedef kare hızından sapmalar fark edilebiliyor. VRR, 120 Hz ayarlarında bile çok çeşitli kare hızlarında oyunu akıcı tutuyor. Digital Foundry, başlatmadan 20 dakika veya daha uzun süre sonra bazı PS5 oyunlarında kesintilerle karşılaştıklarını dile getirdi. Takılmalar başladıktan sonra, yaklaşık her sekiz saniyede bir tekrarladığı belirtildi.

    Oyuncular, farklı TV'lerde farklı oyunlar oynarken bu sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Takılmalar, belirli ekranlara özgü değil. Tüm PS5 oyunları da etkilenmiyor. Diablo 4 ve Hogwarts Legacy takılma sorunu yaşatırken, Immortals of Aveum ve Gran Turismo 7’de takılma olmuyor. Şimdilik, takılmalara tek çözüm VRR’ı devre dışı bırakmak veya oyunu yeniden başlatmak.

    PlayStation 5 ve PS5 Pro’da sorun yaşanan oyunlar

    • The Last of Us Part One
    • The Last of Us Part Two Remastered
    • Diablo IV
    • Hogwarts Legacy
    • Elden Ring
    • Resident Evil 4
    • Ratchet and Clank: Rift Apart
    • Marvel's Spider-Man Remastered
    • Metaphor: Refantazio
    • Kingdom Come Deliverance II
    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/PS5-Pro-and-PS5-games-suffering-from-VRR-stutters-not-experienced-with-Xbox-versions.989868.0.html https://www.eurogamer.net/digitalfoundry-2025-confirmed-playstation-5-and-ps5-pro-have-vrr-stuttering-problems
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    O
    onurtvkcr 1 gün önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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