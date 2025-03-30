PlayStation 5 ve PS5 Pro'da VRR takılma sorunu yaşanıyor

Kare hızı 30 veya 60 FPS’e kilitlendiğinde, hedef kare hızından sapmalar fark edilebiliyor. VRR, 120 Hz ayarlarında bile çok çeşitli kare hızlarında oyunu akıcı tutuyor. Digital Foundry, başlatmadan 20 dakika veya daha uzun süre sonra bazı PS5 oyunlarında kesintilerle karşılaştıklarını dile getirdi. Takılmalar başladıktan sonra, yaklaşık her sekiz saniyede bir tekrarladığı belirtildi.
Oyuncular, farklı TV'lerde farklı oyunlar oynarken bu sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Takılmalar, belirli ekranlara özgü değil. Tüm PS5 oyunları da etkilenmiyor. Diablo 4 ve Hogwarts Legacy takılma sorunu yaşatırken, Immortals of Aveum ve Gran Turismo 7’de takılma olmuyor. Şimdilik, takılmalara tek çözüm VRR’ı devre dışı bırakmak veya oyunu yeniden başlatmak.
PlayStation 5 ve PS5 Pro’da sorun yaşanan oyunlar
- The Last of Us Part One
- The Last of Us Part Two Remastered
- Diablo IV
- Hogwarts Legacy
- Elden Ring
- Resident Evil 4
- Ratchet and Clank: Rift Apart
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Metaphor: Refantazio
- Kingdom Come Deliverance II
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/
Joe bidenden iyi yürüyo