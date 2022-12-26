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    Playstation CEO'su Xbox Game Pass'e atıfta bulundu: ''PS5 satışları daha fazla''

    Playstation CEO'su Jim Ryan, Microsoft'un Xbox Game Pass servisine karşı yeni açıklamalarda bulundu. Yetkili isim, PS5 satışlarının rakibinin abonelik servisinden daha başarılı olduğunu düşünüyor.
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    Playstation CEO'su Xbox Game Pass'e atıfta bulundu! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Microsoft’un Activision Blizzard satın alımına karşı itirazda bulunan Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, şimdi de Xbox Game Pass hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

     Xbox Games Pass aboneliğini PS5 satışları ile karşılaştırdı

    Insider Gaming tarafından bildirilenlere göre Sony çalışanlarına gönderdiği dahili bir notta Jim Ryan, ‘’Game Pass'i düşündüğümüzde, (abone sayıları) düşüyor gibi görünüyor. İki yılda, onların abone topladığından daha fazla PS5 sattık ve bunu 6-7 yıldır yapıyorlar." sözlerini dile getirdi. Buradan yola çıkarak yetkili ismin, rakibinin abonelik servisinden endişe duymadığını ve çekinmediğini söyleyebiliriz.

    Öte yandan Sony, Xbox Game Pass servisinin hızlı yükselişine karşı benzer bir abonelik sistemi olan PlayStation Plus Essential'ı duyurdu. Ayrıca devam eden Activision Blizzard anlaşmasına karşı Sony, Xbox Game Pass'i ve abonelik pazarındaki hakimiyetine atıfta bulunmuştu. Bu nedenle Playstation CEO'sundan gelen açıklamarın biraz kafa karıştırıcı olduğunu belirtmemiz gerek. 

    Günümüzde küresel ekonomik sorunlar ve oyun fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında, Xbox Game Pass oyuncular tarafından sevinçle karşılandı. Görünüşe göre iki şirket arasındaki rekabet, abonelik sistemleri ile daha da kızışacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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