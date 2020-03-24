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    PlayStation duyurdu: Avrupa'da download hızları düşüyor

    Sony, PlayStation kullanıcılarının önümüzdeki bir aylık süreçte download hızlarının kısıtlanacağını açıkladı. Uygulama yalnızca Avrupa için geçerli.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation duyurdu: Avrupa'da download hızları düşüyor
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    Sony Interactive Entertainment (SIE), koronavirüs nedeniyle Avrupa'da download hızlarını düşürme kararı aldı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre; Avrupa'daki PlayStation kullanıcıları önümüzdeki bir ay boyunca oyunları limitli hızlarla indirebilecek.

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    Sony'nin yayınladığı açıklamada pek detay verilmemiş. İndirme hızlarının kısıtlanacağı belirtilse de bu kısıtlamanın hangi düzeyde uygulanacağı söylenmiyor. Örneğin Netflix, Avrupa'da yayın kalitelerinin %25 azaltılacağını söylemişti. Sony tarafında ise böyle bir bilgiye yer verilmemiş.

    Multiplayer etkilenmeyecek

    Sony ayrıca multiplayer oyun modlarının kısıtlamadan etkilenmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan SIE CEO'su Jim Ryan, PlayStation kullanıcılarının 'güçlü ve stabil' bir multiplayer deneyimi yaşamaya devam edeceğini söyledi.

    Jim Ryan,"Daha önce örneği görülmemiş bir şey yaşıyoruz: İnanılmaz sayıda insan sosyal mesafe ve izolasyon uygulamak zorunda kaldı. Bu talihsiz zamanda internet stabilitesini koruyabilmek için bizim de üzerimize düşeni yapmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    PlayStation Türkiye de bildiğiniz gibi Avrupa'ya bağlı. Ancak yine de uygulamanın Türkiye'yi kapsamayacağını tahmin ediyoruz. 



    https://blog.us.playstation.com/2020/03/24/preserving-internet-access-for-the-entire-community/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Vatov 5 sa. en beğenilen
    Sony denen rezil şirketin rezil kararları devam ediyor...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    MuharremAylar (Canım ) 1 sa.
    Steam ve Microsoft niye buna gerek duymadı?
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    TheStarBox (uğurcan ) 3 sa.
    PlayStation 4 pro son PlayStation konsolum muhtemelen.

    Sırası ile PlayStation 1 ve 2 den sonra , Sony nin PS 3 politikası na gıcık olup Xbox 360 almıştım ve çok memnun kalmıştım.(bence herkes kalmıştır , çok iyi konsodu) , şimdi de PlayStation,4 pro kullanıyorum ve Sony beni soğuttu adeta konsoldan. Berbat altyapı ve berbat bir işletim sistemi yetmezmiş gibi, şimdi de Türkleri kazıklar nitelikte politikalar bardağı taşırdı.
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    TheStarBox (uğurcan ) 3 sa.
    Bakın demedi demeyin, bunlar bunu fırsat olsun diye yapıyor. Yoksa Sony nin burst anında herkese destek verebildiği altyapısı var. Akıllarınca trafikten ve sunucu sayılarından kar edecekler.
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    EgeliLodos (Alkan ) 4 sa.
    ulan zaten geberik serverlarınızla 10 dk da inecek oyun 2 saatte iniyordu şimdi dahada bok edecekler
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 4 sa.
    Yerinde bir karar.

    Tabi kendilerine gamer diyen kitle sadece oyun keyiflerini düşündükleri için kafalarını duvarlara vuruyorlardır. Önemli olan onların oyun zevki çünkü
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 4 sa.
    Sony de bizi Orta Doğu olarak görürse yırtarız belki.
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    Johnny Silverhand 4 sa.
    Yeri gelince Avrupalı oluyoruz yeri gelince Asya. Bazense Afrika. Ama bu hız düşmesi bizi de etkileyecek.
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    Vatov 5 sa. en beğenilen
    Sony denen rezil şirketin rezil kararları devam ediyor...
    1 Yanıt Yanıtla +13
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