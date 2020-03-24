PlayStation duyurdu: Avrupa'da download hızları düşüyor

Sony Interactive Entertainment (SIE), koronavirüs nedeniyle Avrupa'da download hızlarını düşürme kararı aldı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre; Avrupa'daki PlayStation kullanıcıları önümüzdeki bir ay boyunca oyunları limitli hızlarla indirebilecek.İlginizi Çekebilir 450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Sony'nin yayınladığı açıklamada pek detay verilmemiş. İndirme hızlarının kısıtlanacağı belirtilse de bu kısıtlamanın hangi düzeyde uygulanacağı söylenmiyor. Örneğin Netflix, Avrupa'da yayın kalitelerinin %25 azaltılacağını söylemişti. Sony tarafında ise böyle bir bilgiye yer verilmemiş.
Multiplayer etkilenmeyecek
Sony ayrıca multiplayer oyun modlarının kısıtlamadan etkilenmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan SIE CEO'su Jim Ryan, PlayStation kullanıcılarının 'güçlü ve stabil' bir multiplayer deneyimi yaşamaya devam edeceğini söyledi.
Jim Ryan,"Daha önce örneği görülmemiş bir şey yaşıyoruz: İnanılmaz sayıda insan sosyal mesafe ve izolasyon uygulamak zorunda kaldı. Bu talihsiz zamanda internet stabilitesini koruyabilmek için bizim de üzerimize düşeni yapmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
PlayStation Türkiye de bildiğiniz gibi Avrupa'ya bağlı. Ancak yine de uygulamanın Türkiye'yi kapsamayacağını tahmin ediyoruz.
https://blog.us.playstation.com/2020/03/24/preserving-internet-access-for-the-entire-community/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sırası ile PlayStation 1 ve 2 den sonra , Sony nin PS 3 politikası na gıcık olup Xbox 360 almıştım ve çok memnun kalmıştım.(bence herkes kalmıştır , çok iyi konsodu) , şimdi de PlayStation,4 pro kullanıyorum ve Sony beni soğuttu adeta konsoldan. Berbat altyapı ve berbat bir işletim sistemi yetmezmiş gibi, şimdi de Türkleri kazıklar nitelikte politikalar bardağı taşırdı.
Tabi kendilerine gamer diyen kitle sadece oyun keyiflerini düşündükleri için kafalarını duvarlara vuruyorlardır. Önemli olan onların oyun zevki çünkü