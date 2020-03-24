PlayStation duyurdu: Avrupa'da download hızları düşüyor

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Sony Interactive Entertainment (SIE), koronavirüs nedeniyle Avrupa'da download hızlarını düşürme kararı aldı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre; Avrupa'daki PlayStation kullanıcıları önümüzdeki bir ay boyunca oyunları limitli hızlarla indirebilecek.

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Sony'nin yayınladığı açıklamada pek detay verilmemiş. İndirme hızlarının kısıtlanacağı belirtilse de bu kısıtlamanın hangi düzeyde uygulanacağı söylenmiyor. Örneğin Netflix, Avrupa'da yayın kalitelerinin %25 azaltılacağını söylemişti. Sony tarafında ise böyle bir bilgiye yer verilmemiş.

Multiplayer etkilenmeyecek

Sony ayrıca multiplayer oyun modlarının kısıtlamadan etkilenmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan SIE CEO'su Jim Ryan, PlayStation kullanıcılarının 'güçlü ve stabil' bir multiplayer deneyimi yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Jim Ryan,"Daha önce örneği görülmemiş bir şey yaşıyoruz: İnanılmaz sayıda insan sosyal mesafe ve izolasyon uygulamak zorunda kaldı. Bu talihsiz zamanda internet stabilitesini koruyabilmek için bizim de üzerimize düşeni yapmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

PlayStation Türkiye de bildiğiniz gibi Avrupa'ya bağlı. Ancak yine de uygulamanın Türkiye'yi kapsamayacağını tahmin ediyoruz.

https://blog.us.playstation.com/2020/03/24/preserving-internet-access-for-the-entire-community/

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