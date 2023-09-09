Roblox Playstation’a geliyor

Roblox ekim ayında PS4 ve PS5 için yayınlanacak
Windows, macOS, iOS, Android ve Xbox platformlarında uzun süredir var olan Roblox, sonunda PS4 ve PS5 platformları için çıkış yapacak. Ekim ayında yayınlanacak olan yapım, Roblox’un diğer platformlarda bulunan tüm deneyimlerine erişim sağlayacak. Yapımın PS4 ve PS5 platformunda da ücretsiz olacağını belirtelim.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan belgeler, Sony’nin çocukları korumak için Roblox’un Playstation platformlarında yayınlanmasını engellediği belirtmişti. Sony’nin güvenlik kaygılarından nasıl vazgeçtiği ise henüz bilinmiyor. Bunun dışında firma, Roblox’un yakında Meta Quest için çıkış yapacağını da belirtti. Roblox’un yeni platformlara gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.