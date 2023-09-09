Roblox Playstation’a geliyor

Tam Boyutta Gör Oyun geliştirme, yayınlama ve oynama platformu olan Roblox, uzun bir sürenin ardından Playstation versiyonuna kavuşuyor. Roblox Geliştirici Konferansı’nda Roblox Corporation, yapımın ekim ayında Playstation için çıkış yapacağını duyurdu.

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Roblox ekim ayında PS4 ve PS5 için yayınlanacak

Windows, macOS, iOS, Android ve Xbox platformlarında uzun süredir var olan Roblox, sonunda PS4 ve PS5 platformları için çıkış yapacak. Ekim ayında yayınlanacak olan yapım, Roblox’un diğer platformlarda bulunan tüm deneyimlerine erişim sağlayacak. Yapımın PS4 ve PS5 platformunda da ücretsiz olacağını belirtelim.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan belgeler, Sony’nin çocukları korumak için Roblox’un Playstation platformlarında yayınlanmasını engellediği belirtmişti. Sony’nin güvenlik kaygılarından nasıl vazgeçtiği ise henüz bilinmiyor. Bunun dışında firma, Roblox’un yakında Meta Quest için çıkış yapacağını da belirtti. Roblox’un yeni platformlara gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Playstation için Roblox duyuruldu