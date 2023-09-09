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    Anlık Bildirim

    Roblox Playstation’a geliyor

    Başarılı oyun geliştirme ve oynama platformu Roblox, uzun bir sürenin ardından Playstation’a geliyor. Roblox Geliştirici Konferansı’nda yapımın ekim ayında PS platformu için yayınlanacağı duyuruldu.
    Roblox Tam Boyutta Gör
    Oyun geliştirme, yayınlama ve oynama platformu olan Roblox, uzun bir sürenin ardından Playstation versiyonuna kavuşuyor. Roblox Geliştirici Konferansı’nda Roblox Corporation, yapımın ekim ayında Playstation için çıkış yapacağını duyurdu.

    Roblox ekim ayında PS4 ve PS5 için yayınlanacak

    Windows, macOS, iOS, Android ve Xbox platformlarında uzun süredir var olan Roblox, sonunda PS4 ve PS5 platformları için çıkış yapacak. Ekim ayında yayınlanacak olan yapım, Roblox’un diğer platformlarda bulunan tüm deneyimlerine erişim sağlayacak. Yapımın PS4 ve PS5 platformunda da ücretsiz olacağını belirtelim.

    Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan belgeler, Sony’nin çocukları korumak için Roblox’un Playstation platformlarında yayınlanmasını engellediği belirtmişti. Sony’nin güvenlik kaygılarından nasıl vazgeçtiği ise henüz bilinmiyor. Bunun dışında firma, Roblox’un yakında Meta Quest için çıkış yapacağını da belirtti. Roblox’un yeni platformlara gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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