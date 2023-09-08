Starfield’dan tarihi başarı: 6 milyon oyuncuya ulaşıldı!

Tam Boyutta Gör Ünlü geliştirici Bethesda Game Studios'un son RPG oyunu Starfield, sadece birkaç gün önce resmi olarak piyasaya sürüldü ve şimdiden stüdyonun listetelerinde zirvedeki yerini aldı. Oyunun hem Steam hem de Xbox mağazasının en çok satan listelerinde sürekli olarak yer aldığı düşünüldüğünde bu büyük bir sürpriz değil ancak önemli bir başarı. Zira oyunun PlayStation’a çıkmadığını belirtelim.

Starfield, 6 milyona ulaştı

Bethesda’nın paylaşımına göre Starfield, halihazırda 6 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Bu sayıya Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass, PC Game Pass ve muhtemelen bulut oyuncuları da dahil. Öte yandan geçtiğimiz gün Xbox Başkanı Phil Spencer, Starfield’ın bir milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşıldığını açıklamıştı.

Bununla birlikte bu açıklama oyunun çarşamba günkü lansmanı için yapılmıştı, yani önümüzdeki hafta sonu yoğunluğu bu rakamı muhtemelen alt üst edecek. Starfield’ın önümüzdeki hafta 10 milyon oyuncuya ulaşma ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz.

Starfield, çıkış yaptığı gün 1 milyon eş zamanlı oyuncuyu aştı! 1 gün önce eklendi

Ek olarak oyun 6 Eylül’de resmi çıkışını yapmış olsa da Premium sürümü veya Game Pass’deki sürümü Premium’a yükseltenler Starfield’ı 1 Eylül’den bu yana oynuyor. Henüz platforma özel resmi rakamlar açıklanmamış olsa da, yalnızca bu erken erişim döneminde Starfield, Steam’de aynı anda 230.000'den fazla oyuncunun oyuna girdiğini gördü. Game Pass’deki Premium yükseltme bile o dönemde Xbox Store'un en çok satan ürünü olmuştu.

Üçüncü taraf verilerine göre Starfield, sadece beş gün erken girmek isteyen hayranlardan iki milyondan fazla premium sürüm/yükseltme satmış olabilir. Starfield artık Xbox Series X|S'in yanı sıra Steam ve Microsoft Store aracılığıyla PC'de de mevcut. Xbox ve PC Game Pass aboneleri ve Game Pass Ultimate üzerinden Xbox Cloud Gaming kullanıcıları da hiçbir ek ücret ödemeden oyuna erişebiliyorlar.

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Starfield’dan tarihi başarı: 6 milyon oyuncuya ulaşıldı!