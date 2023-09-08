Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starfield’dan tarihi başarı: 6 milyon oyuncuya ulaşıldı!

    Bethesda birkaç saat önce Twitter'dan yaptığı açıklamada Starfield'ın altı milyondan fazla oyuncunun kaydını alarak şirketin tüm zamanlardaki en büyük çıkışı olduğunu duyurdu.
    Starfield’dan tarihi başarı: 6 milyon oyuncuya ulaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Ünlü geliştirici Bethesda Game Studios'un son RPG oyunu Starfield, sadece birkaç gün önce resmi olarak piyasaya sürüldü ve şimdiden stüdyonun listetelerinde zirvedeki yerini aldı. Oyunun hem Steam hem de Xbox mağazasının en çok satan listelerinde sürekli olarak yer aldığı düşünüldüğünde bu büyük bir sürpriz değil ancak önemli bir başarı. Zira oyunun PlayStation’a çıkmadığını belirtelim.

    Starfield, 6 milyona ulaştı

    Bethesda’nın paylaşımına göre Starfield, halihazırda 6 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Bu sayıya Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass, PC Game Pass ve muhtemelen bulut oyuncuları da dahil. Öte yandan geçtiğimiz gün Xbox Başkanı Phil Spencer, Starfield’ın bir milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşıldığını açıklamıştı.

    Bununla birlikte bu açıklama oyunun çarşamba günkü lansmanı için yapılmıştı, yani önümüzdeki hafta sonu yoğunluğu bu rakamı muhtemelen alt üst edecek. Starfield’ın önümüzdeki hafta 10 milyon oyuncuya ulaşma ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz.

    Ek olarak oyun 6 Eylül’de resmi çıkışını yapmış olsa da Premium sürümü veya Game Pass’deki sürümü Premium’a yükseltenler Starfield’ı 1 Eylül’den bu yana oynuyor. Henüz platforma özel resmi rakamlar açıklanmamış olsa da, yalnızca bu erken erişim döneminde Starfield, Steam’de aynı anda 230.000'den fazla oyuncunun oyuna girdiğini gördü. Game Pass’deki Premium yükseltme bile o dönemde Xbox Store'un en çok satan ürünü olmuştu.

    Üçüncü taraf verilerine göre Starfield, sadece beş gün erken girmek isteyen hayranlardan iki milyondan fazla premium sürüm/yükseltme satmış olabilir. Starfield artık Xbox Series X|S'in yanı sıra Steam ve Microsoft Store aracılığıyla PC'de de mevcut. Xbox ve PC Game Pass aboneleri ve Game Pass Ultimate üzerinden Xbox Cloud Gaming kullanıcıları da hiçbir ek ücret ödemeden oyuna erişebiliyorlar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hem buzdolabı hem derin dondurucu yorumları ford alman mı porçöz deri teması askerlik başvurusu iptal edilir mi vantilatör sesini azaltmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız