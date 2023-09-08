Starfield’dan tarihi başarı: 6 milyon oyuncuya ulaşıldı!

Starfield, 6 milyona ulaştı
Bethesda’nın paylaşımına göre Starfield, halihazırda 6 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Bu sayıya Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass, PC Game Pass ve muhtemelen bulut oyuncuları da dahil. Öte yandan geçtiğimiz gün Xbox Başkanı Phil Spencer, Starfield’ın bir milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşıldığını açıklamıştı.
Bununla birlikte bu açıklama oyunun çarşamba günkü lansmanı için yapılmıştı, yani önümüzdeki hafta sonu yoğunluğu bu rakamı muhtemelen alt üst edecek. Starfield’ın önümüzdeki hafta 10 milyon oyuncuya ulaşma ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz.
Ek olarak oyun 6 Eylül’de resmi çıkışını yapmış olsa da Premium sürümü veya Game Pass’deki sürümü Premium’a yükseltenler Starfield’ı 1 Eylül’den bu yana oynuyor. Henüz platforma özel resmi rakamlar açıklanmamış olsa da, yalnızca bu erken erişim döneminde Starfield, Steam’de aynı anda 230.000'den fazla oyuncunun oyuna girdiğini gördü. Game Pass’deki Premium yükseltme bile o dönemde Xbox Store'un en çok satan ürünü olmuştu.
Üçüncü taraf verilerine göre Starfield, sadece beş gün erken girmek isteyen hayranlardan iki milyondan fazla premium sürüm/yükseltme satmış olabilir. Starfield artık Xbox Series X|S'in yanı sıra Steam ve Microsoft Store aracılığıyla PC'de de mevcut. Xbox ve PC Game Pass aboneleri ve Game Pass Ultimate üzerinden Xbox Cloud Gaming kullanıcıları da hiçbir ek ücret ödemeden oyuna erişebiliyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.