Playstation'ın baş mimarı Masayasu Ito Sony'den ayrılıyor

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Konsol dünyasının öncülerinden Sony, başarılı bir ismin istifa kararı ile tekrar gündeme geldi. Sony Interactive Entertainment'ın başkan yardımcısı Masayasu Ito, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ekim'de Sony’den ayrılacağını duyurdu .

Zirvede yeni değişiklik

1986 yılında Sony bünyesine katılan ve 2000 yılında konsol bölümüne geçiş yapan Masayasu Ito, o zamandan beri PS2 çevre birimleri, PS Portable, Playstation 4 Pro ve Playstation 5 dahil olmak üzere birçok cihazın geliştirilmesinde katkıda bulundu. Bunlar arasından kuşkusuz en dikkat çeken çalışmaların ise PS5 ve PSVR'ın donanım planlamasında yapıldığını söyleyebiliriz.

Günümüzde ise Sony’nin başkan yardımcılığı koltuğuna yükselen başarılı isim, yerini Sony Interactive Entertainment'ın Finans, Kurumsal Gelişim ve Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Lin Tao'ya bırakacak.

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Sony tarafından yapılan açıklamada başarılı ismin neden istifa ettiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Bloomberg, 60 yaşındaki yöneticinin artık emekliye ayrılacağını duyurdu.

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