Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Playstation'ın baş mimarı Masayasu Ito Sony'den ayrılıyor

    Geçmişten bugüne birçok Playstation modelinin geliştirilmeisnde katkıda bulunan ve günümüzde Sony Interactive Entertainment'ın başkan yardımcısı olarak görev yapan Masayasu Ito, Sony'den ayrılıyor.
    4

    Playstation'ın baş mimarı Masayasu Ito Sony'den ayrılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Konsol dünyasının öncülerinden Sony, başarılı bir ismin istifa kararı ile tekrar gündeme geldi. Sony Interactive Entertainment'ın başkan yardımcısı Masayasu Ito, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ekim'de Sony’den ayrılacağını duyurdu .

    Zirvede yeni değişiklik

    1986 yılında Sony bünyesine katılan ve 2000 yılında konsol bölümüne geçiş yapan Masayasu Ito, o zamandan beri PS2 çevre birimleriPS PortablePlaystation 4 Pro ve Playstation 5 dahil olmak üzere birçok cihazın geliştirilmesinde katkıda bulundu. Bunlar arasından kuşkusuz en dikkat çeken çalışmaların ise PS5 ve PSVR'ın donanım planlamasında yapıldığını söyleyebiliriz. 

    Günümüzde ise Sony’nin başkan yardımcılığı koltuğuna yükselen başarılı isim, yerini Sony Interactive Entertainment'ın Finans, Kurumsal Gelişim ve Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Lin Tao'ya bırakacak. 

    Sony tarafından yapılan açıklamada başarılı ismin neden istifa ettiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Bloomberg, 60 yaşındaki yöneticinin artık emekliye ayrılacağını duyurdu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız