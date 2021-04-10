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    PlayStation'ın Londra Stüdyosu "yepyeni, yeni nesil bir oyun" üzerinde çalışıyor

    Sony'nin önde gelen geliştiricilerinden biri olan ve daha çok VR oyunlar ile tanınan Londra Stüdyosu, PS5 için "yepyeni, yeni bir oyun" üzerinde çalışıyor.
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    PlayStation'ın Londra Stüdyosu yeni, bir oyun üzerinde çalışıyor
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    Yeni konsolların çıkması ile birlikte her iki büyük şirketten de yavaş yavaş oyun haberleri gelmeye başladı. Şimdi de özel oyunları ile dikkat çeken PlayStation'ın London Studio isimli stüdyosu yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

    Ne yazık ki oyun resmi olarak duyurulmadı. Oyunun geliştirildiği, stüdyonun açtığı iş ilanından ortaya çıktı. Bu yeni geliştirdikleri oyun için "yepyeni, yeni nesil bir IP" tanımı kullanılmış. Yani oyun herhangi bir serinin devamı olmayacak, yeni bir oyun olacak ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Açılan iş ilanlarına baktığımızda ise stüdyonun animatör, sanatçı ve grafik programcıları aradığını görebiliyoruz. Ayrıca listelerden birinde "Deneyimli bir Çevrimiçi Oyun Tasarımcısı" arandığını da görebiliyoruz. Yani oyunda ya bir online mod olacak ya da online tabanlı olacak diyebiliriz.

    London Studio daha öncesinde PlayStation için birçok VR oyun geliştirdi. Ancak bu yeni projelerinde VR ile ilgili bir not gözükmüyor. Bu yüzden stüdyonun yeni bir tarza geçtiğini düşünebiliriz. İlerleyen süreçte daha fazla detay ortaya çıkacaktır.



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    ccguven 2 gün önce

    Acemi zamanları çok araştırdım isg eğitimlerinde 50 sayfa ezberlemek yerine gözlükten okumak için, sonra baktım bende eğitimci ruhu yok başka yerlere yöneldik :D

    cocainbar 3 gün önce

    Bir kac yuz yil icinde bunun daha gelismisini lens olarak cikartirlar.

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