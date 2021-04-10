PlayStation'ın Londra Stüdyosu "yepyeni, yeni nesil bir oyun" üzerinde çalışıyor

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Yeni konsolların çıkması ile birlikte her iki büyük şirketten de yavaş yavaş oyun haberleri gelmeye başladı. Şimdi de özel oyunları ile dikkat çeken PlayStation'ın London Studio isimli stüdyosu yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Ne yazık ki oyun resmi olarak duyurulmadı. Oyunun geliştirildiği, stüdyonun açtığı iş ilanından ortaya çıktı. Bu yeni geliştirdikleri oyun için "yepyeni, yeni nesil bir IP" tanımı kullanılmış. Yani oyun herhangi bir serinin devamı olmayacak, yeni bir oyun olacak ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

Açılan iş ilanlarına baktığımızda ise stüdyonun animatör, sanatçı ve grafik programcıları aradığını görebiliyoruz. Ayrıca listelerden birinde "Deneyimli bir Çevrimiçi Oyun Tasarımcısı" arandığını da görebiliyoruz. Yani oyunda ya bir online mod olacak ya da online tabanlı olacak diyebiliriz.

London Studio daha öncesinde PlayStation için birçok VR oyun geliştirdi. Ancak bu yeni projelerinde VR ile ilgili bir not gözükmüyor. Bu yüzden stüdyonun yeni bir tarza geçtiğini düşünebiliriz. İlerleyen süreçte daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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