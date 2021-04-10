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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation'ın Londra Stüdyosu "yepyeni, yeni nesil bir oyun" üzerinde çalışıyor

    Sony'nin önde gelen geliştiricilerinden biri olan ve daha çok VR oyunlar ile tanınan Londra Stüdyosu, PS5 için "yepyeni, yeni bir oyun" üzerinde çalışıyor.
    10 Nisan 2021, 23:30 (3 gün)
    1,7b
    2
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation'ın Londra Stüdyosu
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    Yeni konsolların çıkması ile birlikte her iki büyük şirketten de yavaş yavaş oyun haberleri gelmeye başladı. Şimdi de özel oyunları ile dikkat çeken PlayStation'ın London Studio isimli stüdyosu yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

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    Ne yazık ki oyun resmi olarak duyurulmadı. Oyunun geliştirildiği, stüdyonun açtığı iş ilanından ortaya çıktı. Bu yeni geliştirdikleri oyun için "yepyeni, yeni nesil bir IP" tanımı kullanılmış. Yani oyun herhangi bir serinin devamı olmayacak, yeni bir oyun olacak ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Açılan iş ilanlarına baktığımızda ise stüdyonun animatör, sanatçı ve grafik programcıları aradığını görebiliyoruz. Ayrıca listelerden birinde "Deneyimli bir Çevrimiçi Oyun Tasarımcısı" arandığını da görebiliyoruz. Yani oyunda ya bir online mod olacak ya da online tabanlı olacak diyebiliriz.

    London Studio daha öncesinde PlayStation için birçok VR oyun geliştirdi. Ancak bu yeni projelerinde VR ile ilgili bir not gözükmüyor. Bu yüzden stüdyonun yeni bir tarza geçtiğini düşünebiliriz. İlerleyen süreçte daha fazla detay ortaya çıkacaktır.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sonys_london_studio_hiring_for_brand_new_next-gen_ip_for_ps5
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevinmiştim,ta ki çevrimiçi oyun ibaresini görene kadar...
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    joven ( joven) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi inşallah güzel bir oyun yaparlar
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    gowlet 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence bi süre boyunca oyunlar PS5’e zaman exc olmalı. E zaten donanım olarak yüksek ondaki görselliği ve performansı göremeyiz PS4’te de atıyorum 1 sene sonra PS4’e de gelmeli. Bu hatayı PS3’te yaptılar çok erken bitirdiler keşke PS4’e böyle olmasa..
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    A Ahmetoyunbros 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) gowlet
    Çok saçma, bir yıl sonra ps4 e gelince grafikler iyi mi olacak?
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Assassins creed Island
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