Apple'dan müjde: PS5 kullanıcılarına 6 aylık Apple Music hediye

Tam Boyutta Gör Apple ve Sony, Playstation özelinde yepyeni bir fırsata imza attı. Yapılan açıklamaya göre tüm PS5 sahiplerine 6 ay süreyle ücretsiz Apple Music aboneliği hediye ediliyor. Peki Playstation üzerinden ücretsiz Apple Music aboneliği nasıl alınır? İşte tüm adımlar...

Playstation 5 kullanıcılarına 6 aylık Apple Music hediye

6 Aylık ücretsiz Apple Music aboneliği yeni ya da eski abone olmanız fark etmeksizin tüm PS5 kullanıcılarına sunuluyor. Tekliften yararlanmak içinse bir PlayStation Network hesabına ve herhangi bir ödeme yöntemine sahip Apple ID’ye ihtiyacınız olacak. Bunun ardından Apple Music uygulamasını PS5 konsolunuza indirebilir ve ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

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Hatırlatmak gerekirse Spotify'ın en yakın rakiplerinden Apple Music, günümüzde 100 milyondan fazla şarkıya ve binlerce çalma listesine erişim fırsatı sunuyor. Bu bağlamda PS5 kullanıcılarının kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte atmanız gereken adımlar:

Fırsattan nasıl faydalanılır:

PS5 konsolunuzun arama çubuğundan veya Medya ana ekranındaki "Tüm Uygulamalar" kısmından Apple Music uygulamasını bulun. Apple Music uygulamasını indirin, açın ve ekrandaki talimatları uygulayın. Apple Kimliğinizi kullanarak giriş yapın. Apple Kimliğiniz yoksa oluşturun. Ekstra ücret ödemeden 6 aya kadar Apple Music üyeliğinin tadını çıkarın.

Ayrıca yeni kampanya yalnızca PS5 ile sınırlı değil. Ücretsiz abonelik Apple, Windows veya Android cihazlar üzerinde de aktif olarak kullanılabilecek. Ancak fırsatın 15 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacağını hatırlatmakta fayda var. Erişim süresi sona erdikten sonra aylık 19,99 TL ücretle kullanıcılara sunulacak.

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Playstation kullanıcılarına 6 aylık Apple Music hediye!