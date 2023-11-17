Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan müjde: PS5 kullanıcılarına 6 aylık Apple Music hediye

    Apple ve Sony, PS5 sahiplerine 6 ay süreyle ücretsiz Apple Music aboneliği sunuyor. Kampanya, yeni ya da eski abone olmanız fark etmeksizin 15 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.
    Playstation kullanıcılarına 6 aylık Apple Music hediye! Tam Boyutta Gör
    Apple ve Sony, Playstation özelinde yepyeni bir fırsata imza attı. Yapılan açıklamaya göre tüm PS5 sahiplerine 6 ay süreyle ücretsiz Apple Music aboneliği hediye ediliyor. Peki Playstation üzerinden ücretsiz Apple Music aboneliği nasıl alınır? İşte tüm adımlar...

    Playstation 5 kullanıcılarına 6 aylık Apple Music hediye

    6 Aylık ücretsiz Apple Music aboneliği yeni ya da eski abone olmanız fark etmeksizin tüm PS5 kullanıcılarına sunuluyor. Tekliften yararlanmak içinse bir PlayStation Network hesabına ve herhangi bir ödeme yöntemine sahip Apple ID’ye ihtiyacınız olacak. Bunun ardından Apple Music uygulamasını PS5 konsolunuza indirebilir ve ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

    Hatırlatmak gerekirse Spotify'ın en yakın rakiplerinden Apple Music, günümüzde 100 milyondan fazla şarkıya ve binlerce çalma listesine erişim fırsatı sunuyor. Bu bağlamda PS5 kullanıcılarının kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte atmanız gereken adımlar:

    Fırsattan nasıl faydalanılır:

    1. PS5 konsolunuzun arama çubuğundan veya Medya ana ekranındaki "Tüm Uygulamalar" kısmından Apple Music uygulamasını bulun.
    2. Apple Music uygulamasını indirin, açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
    3. Apple Kimliğinizi kullanarak giriş yapın. Apple Kimliğiniz yoksa oluşturun.
    4. Ekstra ücret ödemeden 6 aya kadar Apple Music üyeliğinin tadını çıkarın.

    Ayrıca yeni kampanya yalnızca PS5 ile sınırlı değil. Ücretsiz abonelik Apple, Windows veya Android cihazlar üzerinde de aktif olarak kullanılabilecek. Ancak fırsatın 15 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacağını hatırlatmakta fayda var. Erişim süresi sona erdikten sonra aylık 19,99 TL ücretle kullanıcılara sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gmail mailler açılmıyor iş bankası kredi kartı kapatma muhabbet kuşu ısırması zararları ev için böcek ilacı tavsiye tyt sosyal nasıl çalışılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız