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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor

    PS5, Sony tarihinin Japonya'da en kötü çıkış yapan ev konsolu oldu. Japon analist Hideki Yasuda, Sony'nin Japonya'ya önem vermediğini ve odağını tamamıyla ABD'ye çevirdiğini söylüyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation markası dünya genelinde yükselişte olmasına rağmen ilginç bir şekilde anavatanı Japonya'da en kötü dönemlerini geçiriyor. Famitsu tarafından yayınlanan verilere göre PS5'in Japonya'daki ilk ay satış rakamları pek iyi değil. İlk dört haftasında 240 bin satan PS5'in, Sony tarihinin PSP'ten sonra en kötü çıkış yapan konsolu olduğu belirtildi.

    Switch iki yılda PS4'ü geçmişti

    PlayStation konsolları Japonya'da aslında önemli bir süredir gerileme sürecinde bulunuyor. Örneğin PlayStation 4 konsolu dünya genelinde müthiş bir başarıya ulaşmış olsa da Japonya'da beklentilerin altında satış performansı göstermişti (PS3'ten daha az sattı). Son olarak Nintendo'nun Switch konsolu da çıkışından sadece iki yıl sonra Japonya'da PS4'ün toplam satış rakamını yakalayıp geçmeyi başardı. 2019 yılında Switch, PS4'ün tam dört katı oranında satış yapmıştı.

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    PS4 vs Switch satış grafiği:

    PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor

    PlayStation markasının Japonya'daki bu büyük düşüşüne neden olarak Sony'nin Japon bir şirket gibi değil de daha çok Amerikalı bir şirket gibi hareket etmesi gösteriliyor. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Ace Economic Research Institute analisti Hideki Yasuda, Sony'nin Japonya'daki oyun geliştirme ekibini küçülttüğünü ve PS5 tanıtımlarında da Japonya'ya çok fazla önem verilmediğini söyledi. Sony'nin en büyük önemi ABD'ye gösterdiğini belirten Yasuda, Japon oyunseverlerin de bu durumun gayet farkında olduğunu belirtti.

    PS5, PS4'ün yarısı kadar satmayabilir

    GamesIndustry.biz'e konuşan Hideki Yasuda,"Sony, Japonya'ya gereken önemi vermiyor. PlayStation markası şu anda Japonya'da büyük bir şekilde kayıp yaşıyor. 240 binlik satış rakamı ev konsolları için Sony tarihinin açık ara en kötü performansı. Bu trend devam ederse PS5, PS4'ün yarısı kadar bile satamayabilir." ifadelerini kullandı.

    12 Kasım'da çıkış yapan PlayStation 5'in ilk ayında 3 milyondan fazla satış gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bu satışların yarısı doğrudan ABD'den geldi. ABD'de daha büyük bir ilgi olduğu için Sony'nin odağını o tarafa yönlendirmesi elbette normal olarak karşılanabilir; ancak dünya genelindeki stok durumuna baktığımızda örneğin Avrupa'da bir ayı aşkın süredir hiçbir şekilde yeni stok gelmezken ABD'de neredeyse her gün farklı perakendecilerde yeni stoklar görüldü. Avrupa'da da ilgi yüksek olmasına rağmen Sony ilginç bir şekilde tüm odağını Amerika'ya çevirmiş durumda. 



    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-brand-is-in-decisive-decline-in-japan-research-firm-claims/ https://jp.gamesindustry.biz/article/2012/20122502/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyun yok ki niye ps5 alsın adamlar
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüm stoklari Amerikaya kaydiriyorlar, Xbox'u ana vatan'inda ezmeyi planliyor Sony fakat planlari ters tepebilir.Playstation Fan'i olmama rahmen Sony'nin bu patavatsizligi canimi skmaya basladi.Üstüne üstük olmayan konsol'un Reklam'larini e-mail ile göndermiyorlarmi cildiriyorum, resmen sogudum Playstation markasindan.Kac ay gecti hala stok yok kim aliyor bu konsol'lari hala anlam veremiyorum.
    Tüm stoklari Amerikaya kaydiriyorlar, Xbox'u ana vatan'inda ezmeyi planliyor Sony fakat planlari ters tepebilir.Playstation Fan'i olmama rahmen Sony'nin bu pata...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    motoru yerlimi?
    Yanıtla +22
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamza5806 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox bu nesilde tokatlayacak her açıdan üstün yayincilar coktan ps4 proyu rafa koyup series xe gecti bile
    1 Yanıt Yanıtla
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    alemdar1933 (fatih alemdar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) hamza5806
    Geçerlerkende mail attıp bilgilendirdiler senide galiba
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    VeterözeR (Öz eR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    sanane Japonya'dan ... Bir de PlayStation marka değil , marka Sony ,PS5 de markanın bir ürünü
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    from softwave 2 gün ( Mesaj Silindi )
    switch ucuz olsa diger konsollari almam ama 3ds in bile yurtdisindan getirilip 1500 a satıldığı ulkedeyiz
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    JAX 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dana kadar konsol yaparsan satmaz. Japonlar minik şirin şeyleri seviyor.
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    Maxims (Berk Orhan) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberde ps-switch karşılaştırılıyor bazıları çıkıp yine pc güzellemesi yapıyor. Akıllı adamlarmış :) Adamlarda switch daha çok satıyomuş işte o da taşınabilir konsol sonuçta. Sanki hepsi ps’leri çöpe atmış artık pc toplayacaklar. Ps gömeceğiz diye uğraşacaksınız illla.
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    kbere (Önder D) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav ne Amerikası ne Japonyası ne oyun yokluğu. Konsol yok adamın elinde. Konsol olsa bu fiyattan satış rekorları kırardı merak etmeyin. Xbox da Sony de vaat 1500 dolarlık bir bilgisayara yakın oyun performansı vaad ediyor. Satışa çıkardıkları konsolların yarısını stokçular alıp 850-900 Euro'ya sattı. Şu ortamda elde 1 tane bile konsol yokken satış analizi yapmak nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım herkes ps5 pro yu bekliyor bende bekliyorum bu beklenti yüzünden satışlar düştü bence çıkışta deseydi sony başka ps5 çıkmayacak pro yu beklemeyin bakın ozaman satışlar uçar di
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamanla toparlarlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    PSP PS1 ve PS2 hariç hiçbiri çok satmamışki Japonya'da
    Adamlar açık ara Nintendo'cu.

    https://www.vgchartz.com/analysis/platform_totals/Hardware/JP/
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    swat882 (Swat882 ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    xbox series s varken şansı yok zaten cihazın.

    ne zaman uncharted, gow gelir o zaman.
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    ps5, PlayStation 5 ve
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