PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor

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PlayStation markası dünya genelinde yükselişte olmasına rağmen ilginç bir şekilde anavatanı Japonya'da en kötü dönemlerini geçiriyor. Famitsu tarafından yayınlanan verilere göre PS5'in Japonya'daki ilk ay satış rakamları pek iyi değil. İlk dört haftasında 240 bin satan PS5'in, Sony tarihinin PSP'ten sonra en kötü çıkış yapan konsolu olduğu belirtildi.

Switch iki yılda PS4'ü geçmişti

PlayStation konsolları Japonya'da aslında önemli bir süredir gerileme sürecinde bulunuyor. Örneğin PlayStation 4 konsolu dünya genelinde müthiş bir başarıya ulaşmış olsa da Japonya'da beklentilerin altında satış performansı göstermişti (PS3'ten daha az sattı). Son olarak Nintendo'nun Switch konsolu da çıkışından sadece iki yıl sonra Japonya'da PS4'ün toplam satış rakamını yakalayıp geçmeyi başardı. 2019 yılında Switch, PS4'ün tam dört katı oranında satış yapmıştı.

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PS4 vs Switch satış grafiği:

PlayStation markasının Japonya'daki bu büyük düşüşüne neden olarak Sony'nin Japon bir şirket gibi değil de daha çok Amerikalı bir şirket gibi hareket etmesi gösteriliyor. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Ace Economic Research Institute analisti Hideki Yasuda, Sony'nin Japonya'daki oyun geliştirme ekibini küçülttüğünü ve PS5 tanıtımlarında da Japonya'ya çok fazla önem verilmediğini söyledi. Sony'nin en büyük önemi ABD'ye gösterdiğini belirten Yasuda, Japon oyunseverlerin de bu durumun gayet farkında olduğunu belirtti.

PS5, PS4'ün yarısı kadar satmayabilir

GamesIndustry.biz'e konuşan Hideki Yasuda,"Sony, Japonya'ya gereken önemi vermiyor. PlayStation markası şu anda Japonya'da büyük bir şekilde kayıp yaşıyor. 240 binlik satış rakamı ev konsolları için Sony tarihinin açık ara en kötü performansı. Bu trend devam ederse PS5, PS4'ün yarısı kadar bile satamayabilir." ifadelerini kullandı.

12 Kasım'da çıkış yapan PlayStation 5'in ilk ayında 3 milyondan fazla satış gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bu satışların yarısı doğrudan ABD'den geldi. ABD'de daha büyük bir ilgi olduğu için Sony'nin odağını o tarafa yönlendirmesi elbette normal olarak karşılanabilir; ancak dünya genelindeki stok durumuna baktığımızda örneğin Avrupa'da bir ayı aşkın süredir hiçbir şekilde yeni stok gelmezken ABD'de neredeyse her gün farklı perakendecilerde yeni stoklar görüldü. Avrupa'da da ilgi yüksek olmasına rağmen Sony ilginç bir şekilde tüm odağını Amerika'ya çevirmiş durumda.

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