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    PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı

    Facebook’un nefret söylemlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından dev markaların reklam verme boykotu sürüyor. Coca Cola sonrasında PlayStation da boykota katıldı.
    6 gün
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı

    Facebook’un GeorgeFloyd’un öldürülmesine yönelik protestoları nefrete varan söylemlerle eleştiren hesapları engellemeyeceğini söylemesi büyük bir boykot kampanyasını da beraberinde getirmişti. Reklam verenler birer birer platformdan çekilmeye devam ediyor.

    PlayStation da katıldı

    Bir süredir devam eden StopHateForProfit yani kar için nefrete izin verme şeklinde çevirebileceğimiz boykot kampanyasında Coca Cola, North Face, Starbucks, Verizon, Unilever, SAP gibi pek çok büyük marka reklamlarını çekmişti. Facebook bu hamle sonrasında 7 milyar dolara varan hisse kaybı yaşamıştı.

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    Şimdi de PlayStation da bu kampanyaya katılıyor. Marka Facebook ve Instagram platformlarına Temmuz ayı için verdiği tüm reklamları durdurduğunu açıkladı. Ayrıca reklam dışındaki aktivitelerini de durdurmuş vaziyette.

    StopHateForProfit boykotuna 300’den fazla firma katılmış durumda ancak Facebook’un bundan çok etkilenmediği ifade ediliyor. Platformda harcama yapan 25 en büyük markanın sadece birkaç tanesinin boykota katıldığı belirtiliyor.

    Organizatörler global bir boykota ulaştıkları zaman Facebook üzerinde baskı kurabileceklerini belirtiyor zira Facebook bu tarz gelir baskısı ile kullanım sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını dile getirmişti.



    https://www.engadget.com/playstation-facebook-ad-boycott-195135175.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebavamqko 4 gün
    bu sony , yahudilerin eline mi kaldı? bu nedir la... seni adam sanıyorduk capon ...
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün
    Trump şeytansa , küreselciler büyük şeytandır. Kimse temiz değil!
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    gothamcity (Sinan ) 5 gün
    Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger... koyar mı boykot
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    231407 (Barış Özdemir) 5 gün
    Zaten Facebook trumpci gözüküyordu iyicene kendini belli etti
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    pspoor (hasan gündoğdu) 5 gün 231407
    Keske facebook Trump taraftari olsa, sirket kuruldugundan beri attiklari ilk dogru adim olurdu.
    Artik teroristlerin yaninda ve Trump'in karsisinda olmaktan vazgecin...
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 gün
    bugün gömerler yarın överler
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    Altyazar (yusuf ) 5 gün
    mark agabeyimiz bunlara gotuyle guluyordur, milyar dolarlar bu adamin umrunda bile olmaz, kaldi ki nefret soylemini engellememesi daha fazla kazanmasina bile sebep olur, ayrica whatsapp ve instagram gibi alternatifi olmayan platformlarin sahibi, ulan sen kime artislik yapiyorsun ya
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    plastikbardak 5 gün Altyazar
    Şirketler bu mantıkla yürümüyor, hisse değeri düşerse yatırımcıda azalır buda şirket için büyük bir kayba neden olur. Şirketlerinde nihayetinde en büyük amacı kar etmek ve gelişmektir hisse senedi sahip insanlar inanılmaz zarardalar şuan.
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    SmachingCube (Emir Pektekin) 5 gün
    Adam tekel haline gelmiş. Instagram'da reklam vereyim diyorsun Facebook a bi giriş yap hallederiz diyor. E şuraya bi bişey yapayım diyorsun hop dur bi Facebook'un var mı diyor. Yapacak bir şey yok
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    f.saricam 5 gün
    Körler sağırlar birbirlerini ağırlar..
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