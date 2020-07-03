PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı

Facebook’un GeorgeFloyd’un öldürülmesine yönelik protestoları nefrete varan söylemlerle eleştiren hesapları engellemeyeceğini söylemesi büyük bir boykot kampanyasını da beraberinde getirmişti. Reklam verenler birer birer platformdan çekilmeye devam ediyor.

PlayStation da katıldı

Bir süredir devam eden StopHateForProfit yani kar için nefrete izin verme şeklinde çevirebileceğimiz boykot kampanyasında Coca Cola, North Face, Starbucks, Verizon, Unilever, SAP gibi pek çok büyük marka reklamlarını çekmişti. Facebook bu hamle sonrasında 7 milyar dolara varan hisse kaybı yaşamıştı.

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Şimdi de PlayStation da bu kampanyaya katılıyor. Marka Facebook ve Instagram platformlarına Temmuz ayı için verdiği tüm reklamları durdurduğunu açıkladı. Ayrıca reklam dışındaki aktivitelerini de durdurmuş vaziyette.

StopHateForProfit boykotuna 300’den fazla firma katılmış durumda ancak Facebook’un bundan çok etkilenmediği ifade ediliyor. Platformda harcama yapan 25 en büyük markanın sadece birkaç tanesinin boykota katıldığı belirtiliyor.

Organizatörler global bir boykota ulaştıkları zaman Facebook üzerinde baskı kurabileceklerini belirtiyor zira Facebook bu tarz gelir baskısı ile kullanım sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını dile getirmişti.

https://www.engadget.com/playstation-facebook-ad-boycott-195135175.html

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