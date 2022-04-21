PlayStation da oynaması ücretsiz oyunlara reklam ekleyecek

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Geçtiğimiz hafta Microsoft’un ücretsiz oyunlara reklam eklemeyi düşündüğü haberi gelmişti. Bu doğrultuda Microsoft, oynaması ücretsiz oyunlarda sanal tabela veya reklam panosu satacaktı. Görünüşe göre Sony de benzer bir strateji peşinde.

Sony, kişisel veri toplayan firmalara reklam vermeyecek

PlayStation’ın planladığı reklam sistemi, Xbox’tan biraz daha farklı olacak. Advertising Insider’a göre Sony, oynaması ücretsiz oyunlarda battle pass ve kozmetik alışverişler dışında da para akışı sağlamak istiyor. Bu noktada Sony, oyunlarda sanal reklam panolarına yer verecek. Görünüşe göre Sony, reklamları izleyen kullanıcıları oyun içi kozmetik eşyalarla ödüllendirmeyi düşünüyor. Microsoft, yeni reklam gelirlerinden bir komisyon almayı düşünmüyor ancak Sony, bu konuda hala karar vermiş değil. Ancak Sony, oyuncuların gizliliğine önem vererek yalnızca kişisel veri toplamayan firmalara reklam alanı verecek.

Microsoft, ücretsiz oyunlara reklam eklemeyi düşünüyor 4 gün önce eklendi

Görünüşe göre iki firma da farklı şekilde benzer fikir üzerinden gidecek. Sony’nin yeni reklam sisteminin 2022’nin sonunda gelmesi planlanıyor, Xbox’ın reklam sistemi ise yılın üçüncü çeyreğinde oyuncularla buluşacak. Bakalım ücretsiz oyunlarda reklam panoları, oynaması ücretsiz oyun pazarını nasıl bir doğrultuya götürecek.

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PlayStation, oynaması ücretsiz oyunlara reklam ekleyecek