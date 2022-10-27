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    PS Plus abonelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Kasım 2022 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Kasım 2022 PS Plus oyunları.  
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    PlayStation Plus Kasım 2022 ücretsiz oyunları açıklandı Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın yenilenmiş abonelik servisi olan PlayStation Plus'ın en düşük planı olan PlayStation Plus Essential üyelerine vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Açıklanan oyunlar 1 Kasım'da tüm PS Plus abonelerinin erişimine açılacak. Eğer oyunları 5 Aralık'a kadar hesabınıza eklerseniz oyunlar PS Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece sizde kalacak. Kasım ayı içerisinde ayrıca üst abonelik planları için de servise oyunlar eklenecek, onlar da büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde açıklanır. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Kasım 2022 PS Plus Oyunları

    • Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS5, PS4)
    • Heavenly Bodies (PS5, PS4)
    • LEGO Harry Potter Collection (PS4)
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