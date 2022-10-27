PS Plus abonelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı

Açıklanan oyunlar 1 Kasım'da tüm PS Plus abonelerinin erişimine açılacak. Eğer oyunları 5 Aralık'a kadar hesabınıza eklerseniz oyunlar PS Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece sizde kalacak. Kasım ayı içerisinde ayrıca üst abonelik planları için de servise oyunlar eklenecek, onlar da büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde açıklanır. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Kasım 2022 PS Plus Oyunları
- Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS5, PS4)
- Heavenly Bodies (PS5, PS4)
- LEGO Harry Potter Collection (PS4)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
6 Kişi Okuyor (0 Üye, 6 Misafir) 1 Masaüstü 5 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5135 kez okundu.
13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
playstation plus, PlayStation ve