Meraklandıran The Witcher Remake duyuruldu: İşte ilk detaylar

The Witcher Remake, serinin resmi web sitesinde de belirtildiği üzere REDengine yerine Unreal Engine 5 aracılığıyla geliştirilecek ve inşa edilecek. Dolayısıyla grafik gücü tarafından oyunun oldukça sağlam olması bekleniyor. CD Projekt Red , oyunun geliştirilme sürecini The Witcher Remake Polonyalı geliştirici Fool's Theory’e emanet etmiş durumda ancak CDPR, süreci yakından takip edecek. Proje daha önce stüdyo tarafından bu ayın başlarında belirtildiği gibi Canis Major kod adıyla anılıyordu. Ek olarak The Witcher Remake çıkış tarihi ne zaman sorusunu sormak için ise şimdilik çok erken.
The Witcher Remake geliyor
Ayrıca Twitter paylaşımında da belirtildiği gibi stüdyo, oyunu düzgün bir şekilde yapmak istediklerini ve dolayısıyla proje hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaşmalarının zaman alacağını söylüyor. Buradan anlayacağımız şey şu, projenin henüz oldukça başında bulunuyoruz.
CD Projekt Red, yeni projeler üzerinde de çalışıyor
CD Projekt Red halihazırda pek çok projeyi aynı anda yürütüyor. Yeni bir Witcher üçlemesi, The Molasses Flood'un geliştirdiği ve CD Projekt Red ekibinin de desteklediği Project Sirius kod adlı yapım hazırlık sürecinde bulunuyor. Witcher oyunlarının yanı sıra Cyberpunk 2077’nin devam oyunu ve genişleme paketi de hazırlanıyor. Öte yandan Hadar kod isimli yeni bir IP üzerinde de çalışmalar sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
55 Kişi Okuyor (5 Üye, 50 Misafir) 20 Masaüstü 35 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2292 kez okundu.
15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
cd projekt red, The Witcher Remake ve