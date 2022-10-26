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    Meraklandıran The Witcher Remake duyuruldu: İşte ilk detaylar

    CD Projekt Red, The Witcher serisindeki ilk oyunun yeniden yapımının şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu resmen doğruladı. Oyun The Witcher Remake adını taşıyacak.
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    Meraklandıran The Witcher Remake duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    The Witcher serisindeki ilk oyunu The Witcher Remake olarak tekrardan karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce CD Projekt Red tarafından duyurulan oyun halihazırda geliştirilme aşamasında bulunuyor.

    The Witcher Remake, serinin resmi web sitesinde de belirtildiği üzere REDengine yerine Unreal Engine 5 aracılığıyla geliştirilecek ve inşa edilecek. Dolayısıyla grafik gücü tarafından oyunun oldukça sağlam olması bekleniyor. CD Projekt Red , oyunun geliştirilme sürecini The Witcher Remake Polonyalı geliştirici Fool's Theory’e emanet etmiş durumda ancak CDPR, süreci yakından takip edecek. Proje daha önce stüdyo tarafından bu ayın başlarında belirtildiği gibi Canis Major kod adıyla anılıyordu. Ek olarak The Witcher Remake çıkış tarihi ne zaman sorusunu sormak için ise şimdilik çok erken.

    The Witcher Remake geliyor

    Meraklandıran The Witcher Remake duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red'in Stüdyo Başkanı Adam Badowski, The Witcher Remake duyurusu hakkında, “Projede Fool's Theory ile işbirliği yapmak, daha önce The Witcher oyunlarında yer alan bazı insanlar kadar heyecan verici. Kaynak materyali iyi biliyorlar, oyuncuların remake’i ne kadar çok beklediklerini biliyorlar ve hem inanılmaz hem de iddialı oyunların nasıl yapılacağını biliyorlar. Oyun hakkında daha fazlasını paylaşmaya hazır olmamız biraz zaman alacak olsa da, beklemeye değeceğini biliyorum.” açıklamasında bulundu.

    Ayrıca Twitter paylaşımında da belirtildiği gibi stüdyo, oyunu düzgün bir şekilde yapmak istediklerini ve dolayısıyla proje hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaşmalarının zaman alacağını söylüyor. Buradan anlayacağımız şey şu, projenin henüz oldukça başında bulunuyoruz.

    CD Projekt Red, yeni projeler üzerinde de çalışıyor

    CD Projekt Red halihazırda pek çok projeyi aynı anda yürütüyor. Yeni bir Witcher üçlemesi, The Molasses Flood'un geliştirdiği ve CD Projekt Red ekibinin de desteklediği Project Sirius kod adlı yapım hazırlık sürecinde bulunuyor. Witcher oyunlarının yanı sıra Cyberpunk 2077’nin devam oyunu ve genişleme paketi de hazırlanıyor. Öte yandan Hadar kod isimli yeni bir IP üzerinde de çalışmalar sürüyor.

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    cd projekt red, The Witcher Remake ve
    3 etiket daha the witcher Teknoloji Haberleri Yazılım
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