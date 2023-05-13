PlayStation Plus Mayıs 2023 oyunları resmi olarak açıklandı

- PlayStation Plus Mayıs 2023 oyunları açıklandı
- PlayStation Plus Extra ve Premium
- PlayStation Classics ve PlayStation Premium
- Yorumlar
PlayStation Plus Mayıs 2023 oyunları açıklandı
PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan paylaşımda Sony, Playstation Plus kütüphanesine Mayıs ayında 23 oyun ekleneceğini duyurdu.
Mayıs ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda, AAA dediğimiz büyük çaplı yapımların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Watch Dogs Legion, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider, Dishonored 2 ve Wolfenstein Youngblood gibi popüler oyunlar yer alıyor.
Tüm oyunlar 16 Mayıs tarihinde PlayStation Plus Premium ve Extra sahiplerine üyelerine sunulacak. Mayıs 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
PlayStation Plus Extra ve Premium
- Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5
- Humanity | PS4, PS5
- Watch Dogs: Legion | PS4, PS5
- Dishonored 2 | PS4
- Dishonored: Death of the Outsider | PS4
- Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4
- Tomb Raider: Definitive Edition | PS4
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4
- Shadow of the Tomb Raider | PS4
- Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5
- The Evil Within 2 | PS4
- Wolfenstein: Youngblood | PS4
- Thymesia | PS5
- Rain World | PS4
- Lake | PS4, PS5
- Conan Exiles | PS4
- Rune Factory 4 Special | PS4
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4
- Soundfall | PS4, PS5
PlayStation Classics ve PlayStation Premium
- Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5 – PlayStation Premium
- Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5 – PlayStation Premium
- Pursuit Force | PS4, PS5 – PlayStation Premium
- Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4 – PlayStation Premium
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.