PlayStation Plus Mayıs 2023 oyunları resmi olarak açıklandı

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunlarla güncellemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde Sony, PlayStation Plus sistemine Mayıs ayında eklenecek ücretsiz oyunları açıklandı.

PlayStation Plus Mayıs 2023 oyunları açıklandı

PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan paylaşımda Sony, Playstation Plus kütüphanesine Mayıs ayında 23 oyun ekleneceğini duyurdu.

Mayıs ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda, AAA dediğimiz büyük çaplı yapımların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Watch Dogs Legion, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider, Dishonored 2 ve Wolfenstein Youngblood gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Tüm oyunlar 16 Mayıs tarihinde PlayStation Plus Premium ve Extra sahiplerine üyelerine sunulacak. Mayıs 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

PlayStation Plus Extra ve Premium

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

Humanity | PS4, PS5

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4, PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

Soundfall | PS4, PS5

PlayStation Classics ve PlayStation Premium

Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5 – PlayStation Premium

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5 – PlayStation Premium

Pursuit Force | PS4, PS5 – PlayStation Premium

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4 – PlayStation Premium

