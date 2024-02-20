Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yaz aylarında tanıtılan PlayStation Portal öncesinde herkesin aklında yeni bir el konsolu vardı. İlk incelemeler ise, PS5 aksesuarı olması nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Ancak bunun için çok da geç olmayabilir. PS5 için tasarlanan akış cihazı, bağımsız bir konsola dönüştü.

Playstation Portal kırıldı

Kaçıranlar için Playstation Portal, AMD APU'ya sahip Steam Deck veya ROG Ally'dan tamamen farklı. 8 inç büyüklüğünde LCD ekranla desteklenen Portal, konsol üzerindeki oyunları Wi-Fi üzerinden yayınlamanızı sağlıyor. Kısaca Playstation 5'inizi taşınabilir bir konsola çeviriyor diyebiliriz. Andy Nguyen isimli bir X kullanıcısı ise, geçtiğimiz saatlerde Playstation Portal üzerinde PSP emülatörü PPSSPP'yi çalıştırmayı başardığını duyurdu.

Öyle ki Nyugen, artık PS5'e veya Wi-Fi'a bağlı kalmadan oyunların yerel olarak çalışabileceğini söylüyor. Tabi ki buradaki performans, cihazın sahip olduğu donanımla sınırlı. Bu da Playsation Portal'ın nasıl bir donanımla destelendiği sorusunu akla getiriyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır, Portal'a ait detaylı inceleme videoları, Qualcomm SG4150P platformuna yani Snapdragon 662 veya Snapdragon G1/G2 yonga setine işaret ediyordu. Bu yonga ise, kablosuz bağlantı için kod çözmenin yanı sıra denetleyici bilgilerinin konsola gönderilmesinden sorumlu. Nyugen ise tüm bunları devre dışı bırakarak, Playstation Portal'ı bağımsız bir cihaz haline getirmiş.

Sony, daha fazla PlayStation oyununu PC’ye getirecek 5 gün önce eklendi

Nguyen, Playsation Portal'ı nasıl kırdığına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Ancak hafta sonuna kadar yeni bir videonun yayınlanacağını söylüyor. Sony'nin bu durumuna nasıl bir yanıt vereceği ise belirsiz. Zira Playstation Portal'ın bir PS5 aksesuarı olarak tanıtıldığını hatırlatalım.

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