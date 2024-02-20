Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor

Playstation Portal kırıldı
Kaçıranlar için Playstation Portal, AMD APU'ya sahip Steam Deck veya ROG Ally'dan tamamen farklı. 8 inç büyüklüğünde LCD ekranla desteklenen Portal, konsol üzerindeki oyunları Wi-Fi üzerinden yayınlamanızı sağlıyor. Kısaca Playstation 5'inizi taşınabilir bir konsola çeviriyor diyebiliriz. Andy Nguyen isimli bir X kullanıcısı ise, geçtiğimiz saatlerde Playstation Portal üzerinde PSP emülatörü PPSSPP'yi çalıştırmayı başardığını duyurdu.
Öyle ki Nyugen, artık PS5'e veya Wi-Fi'a bağlı kalmadan oyunların yerel olarak çalışabileceğini söylüyor. Tabi ki buradaki performans, cihazın sahip olduğu donanımla sınırlı. Bu da Playsation Portal'ın nasıl bir donanımla destelendiği sorusunu akla getiriyor.
Nguyen, Playsation Portal'ı nasıl kırdığına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Ancak hafta sonuna kadar yeni bir videonun yayınlanacağını söylüyor. Sony'nin bu durumuna nasıl bir yanıt vereceği ise belirsiz. Zira Playstation Portal'ın bir PS5 aksesuarı olarak tanıtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.