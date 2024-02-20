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    Anlık Bildirim

    Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor

    Sony'nin taşınabilir akış cihazı PlayStation Portal, bağımsız bir oyun konsoluna dönüştü. Bir kullanıcı, PS5'e gerek kalmadan PSP emülatörü PPSSPP'yi çalıştırmayı başardı.
    Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yaz aylarında tanıtılan PlayStation Portal öncesinde herkesin aklında yeni bir el konsolu vardı. İlk incelemeler ise, PS5 aksesuarı olması nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Ancak bunun için çok da geç olmayabilir. PS5 için tasarlanan akış cihazı, bağımsız bir konsola dönüştü.

    Playstation Portal kırıldı

    Kaçıranlar için Playstation Portal, AMD APU'ya sahip Steam Deck veya ROG Ally'dan tamamen farklı. 8 inç büyüklüğünde LCD ekranla desteklenen Portal, konsol üzerindeki oyunları Wi-Fi üzerinden yayınlamanızı sağlıyor. Kısaca Playstation 5'inizi taşınabilir bir konsola çeviriyor diyebiliriz. Andy Nguyen isimli bir X kullanıcısı ise, geçtiğimiz saatlerde Playstation Portal üzerinde PSP emülatörü PPSSPP'yi çalıştırmayı başardığını duyurdu.

    Öyle ki Nyugen, artık PS5'e veya Wi-Fi'a bağlı kalmadan oyunların yerel olarak çalışabileceğini söylüyor. Tabi ki buradaki performans, cihazın sahip olduğu donanımla sınırlı. Bu da Playsation Portal'ın nasıl bir donanımla destelendiği sorusunu akla getiriyor.

    Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, Portal'a ait detaylı inceleme videoları, Qualcomm SG4150P platformuna yani Snapdragon 662 veya Snapdragon G1/G2 yonga setine işaret ediyordu. Bu yonga ise, kablosuz bağlantı için kod çözmenin yanı sıra denetleyici bilgilerinin konsola gönderilmesinden sorumlu. Nyugen ise tüm bunları devre dışı bırakarak, Playstation Portal'ı bağımsız bir cihaz haline getirmiş.

    Nguyen, Playsation Portal'ı nasıl kırdığına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Ancak hafta sonuna kadar yeni bir videonun yayınlanacağını söylüyor. Sony'nin bu durumuna nasıl bir yanıt vereceği ise belirsiz. Zira Playstation Portal'ın bir PS5 aksesuarı olarak tanıtıldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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