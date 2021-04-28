PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar

PlayStation'ın mağazasında yepyeni bir indirim dönemi daha başladı. Japonya'daki Altın Hafta sebebiyle PlayStation'da da yeni indirimler başladı.
Ayrıca Bkz. "The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır"
İndirimlere baktığımızda indirim oranının %80'e kadar çıktığını ve indirimin konsepti gereği daha çok Asya tarafına hitap eden oyunları görüyoruz. Yine de her kesime hitap edebilecek oyunlar da bulunuyor. Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirimlerin son günü 13 Mayıs 2021.
Ayrıca Sıcak Fırsatlar adı altında da mağazada başka bir indirim daha bulunuyor. Buraya tıklayarak oraya da bakabilirsiniz. Sıcak Fırsatlar kısmında daha genel kitleye hitap eden şeyler olduğunu belirtmekte fayda var.
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope - 80,40 TL
- Persona 5 Royal - 224,50 TL
- KINGDOM HEARTS Tümü Bir Arada Paket - 129,75 TL
- DRAGON BALL XENOVERSE 2 - 42,00 TL
- NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition - 89,50 TL
- Bloodborne - 54,60 TL
- Undertale - 48,30 TL
- The Last Guardian - 124,50 TL
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