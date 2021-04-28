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    PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar

    PlayStation'ın resmi mağazası olan PlayStatiopn Store'da indirimler başladı. Altın Hafta indirimi adı altında başlayan indirimde, indirim oranı %80'e kadar çıkıyor.
    28 Nisan 2021, 16:45 (11 sa.)
    9,3b
    55
    33
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar
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    PlayStation'ın mağazasında yepyeni bir indirim dönemi daha başladı. Japonya'daki Altın Hafta sebebiyle PlayStation'da da yeni indirimler başladı.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır"

    İndirimlere baktığımızda indirim oranının %80'e kadar çıktığını ve indirimin konsepti gereği daha çok Asya tarafına hitap eden oyunları görüyoruz. Yine de her kesime hitap edebilecek oyunlar da bulunuyor. Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirimlerin son günü 13 Mayıs 2021.

    Ayrıca Sıcak Fırsatlar adı altında da mağazada başka bir indirim daha bulunuyor. Buraya tıklayarak oraya da bakabilirsiniz. Sıcak Fırsatlar kısmında daha genel kitleye hitap eden şeyler olduğunu belirtmekte fayda var.



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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WeDneS
    Oyundan anlamayanlar için boş tabi
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    Hayatında bir persona oyunu oynadın mı acaba? Her kuruşuna değer. Zevki rengi yok, oyundan anlamıyorsun nokta.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ağlama , oyundan anlamıyorsun.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bulduren (Süleyman Konur) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    The Last Guardian için 125 TL çok fazla be hocam. Hem kaç yıllık oyun hem o kadar da iyi bir oyun değil.
    Bu indirim de tırt çıktı.
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    E Elwe8 (Emir Çolak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    jrpg fazla sevmem hatta önyargım bile vardı ama persona 5 alın oynayın 100+ saat oynanışı var tam kapanmalık oyun, hikayesi muazzam, sonra bana teşekkür edeceksiniz.
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    sinmeister 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    T teramycin 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muslumanlar sayesinde Turkiyede oyun oynanamaz oldu ama beter olmanizi temenni ederim
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    berkay_53 (Berkay ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bloodborne bedava verildi hala pahalı bence
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    kingb04 (black king) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine pahalı.
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    OldReview (Old Review) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tales of Berseria ve Zestria'yi 80-90 lira civarında bir paraya aldım. Çok iyi oldu bu indirim, Tales of serisinin 4 oyunu zaten Steam hesabında vardı, bunlarla beraber güzel oldu.
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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ağlama , oyundan anlamıyorsun.
    Yanıtla +7
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    WeDneS (Ercan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş oyunlar :(
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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    Oyundan anlamayanlar için boş tabi
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    from softwave 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bloodborne goty olsaydi o fiyata super olurdu
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Turttle Punch (Doğan Can Ayık) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Yıllar önce o fiyataydı... Sony fiyatlandırması eskiden çok güzeldi, ama eskiden.. şimdi Microsoft güzel fiyatlandırma yapıyor
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    Provisioner (faith90 ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Her ne kadar çok daha fazlasını hak ediyor olsa da , 6 senelik Bloodborne için 55 lira indirimli haline bayılıp , The Old Hunters gibi oyunun önemli bir parçasından yoksun olmak çok eğreti durmuş , Sony'nin bu işleri yöneten çok kabız bir ekibi var sanırım , ver kardeşim ver arkadaşım vermişken tam ver de hem insanların gönlüne dokun hem de zaten kenarda atıl şekilde duran dijital bir içerik sayesinde reklamını yap ama yapmışken tam yap.
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    9277 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps store, ps ve
    7 etiket daha playstation playstation mağazası indirim altın haftası golden week altın hafta Yazılım
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