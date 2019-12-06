PlayStation Store'da 'Flaş Yeni Yıl' indirimleri başladı

PlayStation Store'da 'Flaş Yeni Yıl' başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. Death Stranding, MediEvil ve NFS Heat gibi son birkaç ay içerisinde piyasaya sürülen yeni oyunlar şu anda indirime girmiş durumda.
Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding 489 TL'den 259 TL'ye indirilmiş. MediEvil ise 189 TL'den 84 TL'ye inmiş durumda. Need for Speed Heat Deluxe Edition ise şu anda 337 TL'ye satılıyor.
Ayrıca Bkz. "PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı"
Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Yeni Yıl indirimleri haricinde ayrıca PS Store'da şu anda Aralık Fırsatları da devam ediyor. Aralık fırsatlarında çok daha fazla oyun indirime girmiş durumda o kampanya için de bu haberimize göz atabilirsiniz.
- DEATH STRANDING Dijital Deluxe Sürüm -- 259,00 TL
- Need for Speed Heat Deluxe Edition -- 337,35 TL
- DARK SOULS III -- 49,00 TL
- MediEvil -- 84,00 TL
- MediEvil Dijital Deluxe Sürüm -- 134,00 TL
- TEKKEN 7 -- 49,00 TL
- HITMAN 2 -- 94,00 TL
- HITMAN 2 Gold Edition -- 139,00 TL
- HITMAN 2 Genişleme Pasosu -- 89,00 TL
- Hitman HD Enhanced Collection -- 79,00 TL
- BATTLEFIELD V and EA SPORTS UFC 3 Bundle -- 114,00 TL
- Plants vs. Zombies: BFN Season’s Eatingz Sürümü -- 159,00 TL
- RAGE 2 -- 84,00 TL
- RAGE 2: Deluxe Edition -- 114,00 TL
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Flas_Yeni_Yil_indirimleri-97855.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sartlardan dolayi ben bir tane sevdiğim online oyun alıp onu oynuyorum. Bir veya iki tanede senaryo odaklı oyun alıp onları oynuyorum. Bu şekilde zaman geçtikçe oyunlarda indirime giriyor.
Mailime baktım 11 Ağustos’ta satın almışım.
Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (Tam Oyun) — 42,00 TL
Paket fiyatı şu an 84,00 TL
Son dönemde çıkan oyunlar içinde hiç aceleci davranmıyorum epey düşüyor fiyatlar.
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