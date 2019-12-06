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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation Store'da 'Flaş Yeni Yıl' indirimleri başladı

    Flaş Yeni Yıl indirimlerinde en dikkat çeken indirim Death Stranding olmuş. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Death Stranding şu anda %40 indirimle satılıyor.
    6 gün
    8,4b
    1
    11
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PlayStation Store'da 'Flaş Yeni Yıl' indirimleri başladı
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    PlayStation Store'da 'Flaş Yeni Yıl' başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. Death Stranding, MediEvil ve NFS Heat gibi son birkaç ay içerisinde piyasaya sürülen yeni oyunlar şu anda indirime girmiş durumda.

    Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding 489 TL'den 259 TL'ye indirilmiş. MediEvil ise 189 TL'den 84 TL'ye inmiş durumda. Need for Speed Heat Deluxe Edition ise şu anda 337 TL'ye satılıyor.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı"

    Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Yeni Yıl indirimleri haricinde ayrıca PS Store'da şu anda Aralık Fırsatları da devam ediyor. Aralık fırsatlarında çok daha fazla oyun indirime girmiş durumda o kampanya için de bu haberimize göz atabilirsiniz. 

    • DEATH STRANDING Dijital Deluxe Sürüm -- 259,00 TL
    • Need for Speed Heat Deluxe Edition -- 337,35 TL
    • DARK SOULS III -- 49,00 TL
    • MediEvil -- 84,00 TL
    • MediEvil Dijital Deluxe Sürüm -- 134,00 TL
    • TEKKEN 7 -- 49,00 TL
    • HITMAN 2 -- 94,00 TL
    • HITMAN 2 Gold Edition -- 139,00 TL
    • HITMAN 2 Genişleme Pasosu -- 89,00 TL
    • Hitman HD Enhanced Collection -- 79,00 TL
    • BATTLEFIELD V and EA SPORTS UFC 3 Bundle -- 114,00 TL
    • Plants vs. Zombies: BFN Season’s Eatingz Sürümü -- 159,00 TL
    • RAGE 2 -- 84,00 TL
    • RAGE 2: Deluxe Edition -- 114,00 TL


    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Flas_Yeni_Yil_indirimleri-97855.htm Yorum Yaz
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    Deswaaa 6 gün en beğenilen
    Konsolu sattığım dan beri üstüm den baya yük kalktı çok şükür
    Yanıtla +20
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    nikony 6 gün
    gitti 94 lira
    Yanıtla +5
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    WaylandIZMIR 6 gün
    İndirilmiş hali bile kazık. Türkiye'de yaşayıp ps oyunlarına para ayırmak çok zor çok
    Yanıtla +5
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    B87 5 gün
    Neden oyunu hemen alıyorsunuz ki biraz bekleyin. Mesela ben daha Rdr ve Days gone gibi oyunları oynamadım. Hem şikayet ediyorsunuz hemde alıyorsunuz. Ayrıca bu kadar çıkan oyunu nasil hemen bitiriyorsunuz, yoksa cihazda birkaç tane oyun var ve oyunlari bitirmeden hemen yeni çıkan oyunları mı alıyorsunuz ?



    Bu sartlardan dolayi ben bir tane sevdiğim online oyun alıp onu oynuyorum. Bir veya iki tanede senaryo odaklı oyun alıp onları oynuyorum. Bu şekilde zaman geçtikçe oyunlarda indirime giriyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    CocoR3ch 4 gün B87
    Kesinlikle haklısın. Ben MGSV ikili paketini geçtiğimiz aylarda satın aldım oyun baya ucuza geldi.



    Mailime baktım 11 Ağustos’ta satın almışım.

    Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (Tam Oyun) — 42,00 TL



    Paket fiyatı şu an 84,00 TL



    Son dönemde çıkan oyunlar içinde hiç aceleci davranmıyorum epey düşüyor fiyatlar.
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    alemburda34 6 gün
    Birşeyler inmiş ama fiyat değil orası kesin
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    joven 6 gün
    Bu nesil benim için çoktan bitti belki ps5 ile Farklı bir hava yakalanırsa belki ozaman bakarız
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    GuardianN- 6 gün
    Kardeşlik hayattır
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    Bunlar indirimli hali mi yav
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    Deswaaa 6 gün en beğenilen
    Konsolu sattığım dan beri üstüm den baya yük kalktı çok şükür
    Yanıtla +20
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    WaylandIZMIR 6 gün
    İndirilmiş hali bile kazık. Türkiye'de yaşayıp ps oyunlarına para ayırmak çok zor çok
    Yanıtla +5
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    emorgan 6 gün
    Death stranding cilerin gözü yaşlı😂
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    Sipihrz 6 gün
    Yazık be geldiği gibi alanlara demekki böyle de rahat kâr edebiliyorlar.
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    nikony 6 gün
    gitti 94 lira
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