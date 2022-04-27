PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı: Yüzde 80'e varan fırsatlar

PlayStation'ın dijital mağazası üzerinde yeni indirimler başladı. Bahar Fırsatları'nda da son günlere girdiğimizi hatırlatalım.
Şu anda PlayStation Store'da Sıcak Fırsatlar ve Altın Hafta indirimleri altında iki yeni indirim başladı. İndirimin son tarihi oyunlarda farklılık gösteriyor, bu yüzden kontrol etmenizde fayda var. Sıcak Fırsatlar indiirmlerini burada, Altın Hafta indirimlerini burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkan Oyunlar
- DOOM Eternal Standard Edition - 234,99 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order - 69,80 TL
- Far Cry 5 - 113,80 TL
- Dying Light: Platinum Edition - 77,70 TL
- The Ascent PS4 & PS5 - 168,35 TL
- Middle-earth™: Shadow of War - 85,20 TL
- Devil May Cry 5 Special Edition - 174,50 TL
- Resident Evil Village Deluxe Edition PS4 & PS5 - 349,50 TL
- Bloodborne™: Game of the Year Edition - 79,50 TL
- Shadow of the Colossus - 142,00 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)