PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı: Yüzde 80'e varan fırsatlar

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PlayStation'ın dijital mağazası üzerinde yeni indirimler başladı. Bahar Fırsatları'nda da son günlere girdiğimizi hatırlatalım.

PS Plus Mayıs 2002 oyunları sızdırıldı 4 sa. önce eklendi

Şu anda PlayStation Store'da Sıcak Fırsatlar ve Altın Hafta indirimleri altında iki yeni indirim başladı. İndirimin son tarihi oyunlarda farklılık gösteriyor, bu yüzden kontrol etmenizde fayda var. Sıcak Fırsatlar indiirmlerini burada, Altın Hafta indirimlerini burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı